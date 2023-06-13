Утечка: скриншот и подробности отмененной мобильной версии Cyberpunk 2077 с мультиплеером ©

Еще до официального релиза Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года, студия CD Projekt RED строила весьма амбициозные планы. Польские разработчики обещали несколько крупных дополнений и полноценный онлайн-режим. Как мы уже знаем, провальный релиз игры сильно изменил их планы, где студии пришлось от многого отказаться. Среди отмененных идей была и мобильная версия Cyberpunk 2077, кадры которое недавно просочились в сеть.

Утечкой поделился авторитетный инсайдер под ником apkcbt, которые специализируется на утечках мобильных проектов и имеет связи с крупными китайскими издателями. Согласно его данным, мобильная версия Cyberpunk 2077 разрабатывалась где-то в недрах гиганта NetEase под руководством главного офиса CD Projekt RED. Игра предлагала прохождение различных заданий от фиксеров, которые можно было проходить в одиночку или с товарищами в кооперативном режиме. Для игры не задумывался открытый мир, но были обширные локации, где можно было свободно бродить или ездить на машинах.

Как отмечает инсайдер, проект был отменен уже давно, однако китайская студия успела проработать концепт и сделать рабочий билд. Слитый скриншот был сделан, как раз на последней версии игры перед отменой. Почему было решено отменить мобильную Cyberpunk 2077 неизвестно, вероятно, это было связано с провальным релизом оригинальной игры и плохой репутацией CD Projekt RED на тот момент.