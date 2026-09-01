В CD Projekt RED назвали чистым мифом теорию о вине жадных инвесторов в провальном релизе Cyberpunk 2077

Соруководитель студии CD Projekt RED Михал Новаковский в интервью для издания The Game Business Show подробно высказался о причинах проблемного запуска Cyberpunk 2077 и опроверг укоренившуюся среди игроков теорию о жадных инвесторах. По словам топ-менеджера, решение выпустить ролевой экшен в сыром виде в декабре 2020 года было полностью ошибочным, однако за этим шагом не стояли внешние акционеры, якобы требовавшие немедленной отправки игры на полки магазинов любой ценой.

Реальная ситуация перед релизом оказалась гораздо сложнее сетевых теорий и носила преимущественно психологический характер. Разработка проекта совпала с периодом пандемии, из-за чего внутри коллектива стремительно нарастало напряжение, а сотрудники страдали от сильного выгорания. Новаковский отметил, что помимо требований фанатов поскорее выпустить игру, сама команда отчаянно хотела поставить точку в бесконечном производственном цикле, что и подтолкнуло руководство к опрометчивому релизу.

Провальный старт заставил студию кардинально реорганизовать рабочий процесс. В компании внедрили систему строгих контрольных точек для отслеживания багов, ликвидации технологического долга и контроля переработок. При этом Новаковский заверил, что появление четких процедур не превратит студию в консервативный банк и не заставит разработчиков отказаться от творческих рисков, без которых невозможно создавать масштабные сюжетные хиты.

Рассуждая о коммерческой стороне индустрии и бюджетах проектов калибра The Witcher 4, представитель студии подчеркнул, что компания следит за финансами, но никогда не строит разработку вокруг тотальной экономии. Подобные блокбастеры попросту невозможно делать с позиций сокращения издержек. В качестве примера топ-менеджер привел команду Rockstar Games, выразив уверенность, что разработка Grand Theft Auto 6 также строится исключительно вокруг достижения максимального качества, а не жестких бюджетных рамок.

Руководство CD Projekt RED по-прежнему видит огромный простор для финансового роста своих франшиз. Хотя серия о ведьмаке продолжает приносить стабильную прибыль и расходится тиражом около 5 млн копий ежегодно, польская студия открыто ориентируется на коммерческие показатели Grand Theft Auto 5. Ради масштабирования производства и одновременной работы над несколькими проектами компания окончательно отказалась от собственного движка REDengine, заключив стратегическое партнерство с Epic Games для работы на Unreal Engine 5.