В Cyberpunk 2077 можно скрыться от преследования полиции дав бомжу милостыню

В Cyberpunk 2077 найден самый дешевый и действенный способ откупиться от преследования копов за свои преступления.
Удивительную находку случайно обнаружил пользователь реддит Vitya45, который решил покошмарить местное население Найт-Сити, нахватав 5 звезд розыска полиции. Но когда на его пути попался бездомный, игрок дал ему 5 евродолларов, после чего, внезапно, полиция перестала его искать.
В игре не так много попрошаек, поэтому не стоит особо рассчитывать на данное решение всех своих неурядиц с правоохранителями. Однако в игре также можно избавиться от розыска просто зайдя в любой магазин, что, скорее всего, подтверждает недоработку CDPR.
Это шеф всей полиции Найт сити ))
странно я ждал сцену из джона уика
кстати могли бы и магазины закрывать при погонях. Раз уж топите в реализм, пусть жители пугаются типо и закрывают магазы, чтоб ты там не шкерился) Фаст трэвэлы с лифтами блочат же
Вспомните как подается жизнь в Кибер-панке. Все уже привыкли к вечным перестрелкам на улицах, чтобы каждый раз закрывать магазины.
Очередной баг.
Ребят на патче 2.01 у всех виртуальное ателье и кардиллер (моды) не работают верно?
жалко нельзя было в оригинале дать чего кому чтобы от сюжета не скрываться