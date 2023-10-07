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об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 495 оценок

В Cyberpunk 2077 можно скрыться от преследования полиции дав бомжу милостыню

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Procy_on
Новости

В Cyberpunk 2077 найден самый дешевый и действенный способ откупиться от преследования копов за свои преступления.

Удивительную находку случайно обнаружил пользователь реддит Vitya45, который решил покошмарить местное население Найт-Сити, нахватав 5 звезд розыска полиции. Но когда на его пути попался бездомный, игрок дал ему 5 евродолларов, после чего, внезапно, полиция перестала его искать.

В игре не так много попрошаек, поэтому не стоит особо рассчитывать на данное решение всех своих неурядиц с правоохранителями. Однако в игре также можно избавиться от розыска просто зайдя в любой магазин, что, скорее всего, подтверждает недоработку CDPR.

21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Azok OsKveRniTEJI

Это шеф всей полиции Найт сити ))

10
Ольга Бузова
9
Alex40001

странно я ждал сцену из джона уика

3
ImUndecovahBruh

кстати могли бы и магазины закрывать при погонях. Раз уж топите в реализм, пусть жители пугаются типо и закрывают магазы, чтоб ты там не шкерился) Фаст трэвэлы с лифтами блочат же

2
GullibleCelia

Вспомните как подается жизнь в Кибер-панке. Все уже привыкли к вечным перестрелкам на улицах, чтобы каждый раз закрывать магазины.

0
The Dark Side

Очередной баг.

0
luVol

Ребят на патче 2.01 у всех виртуальное ателье и кардиллер (моды) не работают верно?

0
Wolfenstein

жалко нельзя было в оригинале дать чего кому чтобы от сюжета не скрываться

-9