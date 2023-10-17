В Cyberpunk 2077 обнаружили кота-уголовника - его разыскивают за убийства и ограбления ©

Мир Cyberpunk 2077 пронизан различными секретами, которые игроки могут открывать даже после продолжительного времени с момента релиза. В этом мире современных технологий и кибернетических имплантаций, игрокам предоставляется возможность сканировать персонажей, обитающих в Найт-Сити, чтобы проверить, нет ли на них назначенных вознаграждений за их деяния. Каждый такой "контракт" оценивается по уровню сложности: чем больше звездочек, тем более опасные и преступные действия совершил данный NPC.

Эта система предоставляет игрокам прекрасную возможность заработать немного денег и улучшить своё снаряжение, поэтому многие игроки активно используют её в ходе игры.

Однако этот сценарий принял неожиданный поворот, когда один из пользователей Reddit, известный под никнеймом FetchingFrog, решил отсканировать кота Нибблза. Оказалось, что даже этот мяукающей персонаж виртуального мира разыскивается по обвинению в многочисленных правонарушениях. Он обвиняется в ограблении, убийстве первой и второй степени, нападение на представителей корпорации, торговлю украденными киберимплантами и военной фармацевтикой, незаконное владение человеческими останками, а также незаконное лишение свободы. Но не спешите сдавать вашего виртуального питомца в полицию, ведь это просто забавная пасхалка и не более.

Cyberpunk 2077, разработанная CD Projekt Red, была выпущена в декабре 2020 года и доступна на нескольких игровых платформах, включая PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сентябрь 2023 года ознаменовался выпуском крупнейшего обновления в истории игры, а также дополнения Phantom Liberty, которые добавили множество новых возможностей и контента для игроков.