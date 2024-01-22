В Cyberpunk 2077 Phantom Liberty могла появиться подводная тюрьма, художник игры поделился концептом локации

Ролевой экшен с видом от первого лица Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED прошёл невероятно долгий и трудный путь разработки. Во время производства оригинальной игры и дополнения к ней авторам пришлось отказаться от многих интересных идей по разным причинам. В финальную версию проекта не попали некоторые механики, игровые возможности и даже целые уровни. Один из таких уровней мог перенести игроков в настоящую подводную тюрьму Сетевого дозора, концепт этой локации вы можете увидеть ниже.
Иллюстрацией поделился старший концепт-художник CD Projekt Red Уорд Линдхаут. По его словам, на одном из этапов разработки команда всерьёз обсуждала реализацию целой локации в виде тюрьмы. Игрока должны были перенести туда сюжетные события Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, однако в итоге от этой идеи отказались; тем не менее, дизайнеру было приятно поработать над воплощением такой идеи.
Стоит отметить, что концепт получился чрезвычайно проработанным, для отменённой задумки. Существует очень высокая вероятность, что эту идею, как и многие другие, разработчики смогут реализовать в продолжении Cyberpunk 2077, которое создаётся на Unreal Engine 5, а начало января ознаменовалось началом активной фазы его разработки.
Не удивлен. Когда дополнение Призрачная свобода проходил, то чувствовал что в дополнение не хватает контента, локаций, сюжетных квестов, и для любителей новых романтических моментов. Даже в оригинале игры, в космосе момент не доделан, всё также в скафандре и с пистолетом. Даже спустя 3 года, игра не завершена. Момент в Космосе оставили для сиквела? Или попросту забыли про момент в космосе.
Они много чего не доделали и вырезали, например квадру ви тех как стартовое авто вырезали банально из за того что Джеки в ней не умещался)
концовка это ещё мелочи,они вырезали ещё одну предысторию за богатого буратино если не путаю,а по факту не реализовали ничего из того что обещали,и при этом сейчас делают вторую часть :D
хз о каком исправлении идёт речь если перед выходом они прекрасно знали о состоянии игры да и потом после выхода все руководители себе жирные премии повыписывали и ушли в отпуска скинув всё на остальных
Вообще наплевать, что могло то и вышло. Чего нет, того нет. Спасибо, что дали возможность пристрелить нигера, как же он меня бесил, своей преданностью президенту, которая его использовала, хуже чем туалетную бумагу. Без жалости завалил черта и отправил Сойку прямиком помогать мегатрону.
Вот побольше бы подводных миссии....
а сюжет мог появится ? или это то от чего решили сразу отказаться и без концепта даже ?
Ты пытался выделится, что ты не такой, как все, но по факту просто обсерился в очередной раз!