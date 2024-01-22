В Cyberpunk 2077 Phantom Liberty могла появиться подводная тюрьма, художник игры поделился концептом локации

Ролевой экшен с видом от первого лица Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED прошёл невероятно долгий и трудный путь разработки. Во время производства оригинальной игры и дополнения к ней авторам пришлось отказаться от многих интересных идей по разным причинам. В финальную версию проекта не попали некоторые механики, игровые возможности и даже целые уровни. Один из таких уровней мог перенести игроков в настоящую подводную тюрьму Сетевого дозора, концепт этой локации вы можете увидеть ниже.

Иллюстрацией поделился старший концепт-художник CD Projekt Red Уорд Линдхаут. По его словам, на одном из этапов разработки команда всерьёз обсуждала реализацию целой локации в виде тюрьмы. Игрока должны были перенести туда сюжетные события Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, однако в итоге от этой идеи отказались; тем не менее, дизайнеру было приятно поработать над воплощением такой идеи.

Стоит отметить, что концепт получился чрезвычайно проработанным, для отменённой задумки. Существует очень высокая вероятность, что эту идею, как и многие другие, разработчики смогут реализовать в продолжении Cyberpunk 2077, которое создаётся на Unreal Engine 5, а начало января ознаменовалось началом активной фазы его разработки.