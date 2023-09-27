В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли ещё одну отсылку к Ведьмаку 3 ©

Cyberpunk 2077 не боится включать отсылки к другим играм или телешоу. Вы можете найти несколько из них, разбросанных по всему Найт-Сити, включая небольшие отсылки к Death Stranding, Mortal Kombat, Blade Runner и многим другим. Вы также, вероятно, не удивитесь, узнав, что CD Projekt Red тоже любит ссылаться на свои предыдущие проекты, поскольку вы найдете несколько отсылок к «Ведьмаку 3».

Похоже, что недавно выпущенное дополнение DLC Phantom Liberty ничем не отличается, и зоркие из вас, возможно, уже столкнулись с еще одним хорошо скрытым намеком на Геральта и его друзей. На ранних стадиях расширения персонаж игрока звонит по старому аналоговому телефону, который позволяет вам набрать любой номер, который вам нравится. Отличное место, чтобы спрятать пару секретов.

Если вы посмотрите на стену за таксофоном, вы обнаружите несколько заклеенных телефонных номеров, без абсолютно никакого контекста относительно того, с кем они связаны. Большинство из них — ерунда, либо воспроизводят музыку, либо отправляют вас прямо на занятую линию, но один из них на самом деле является небольшой отсылкой к «Ведьмаку 3». Введите номер телефона 5745552377, который вы видите в видео и вас встретит основная тема «Ведьмака 3».

Что делает эту небольшую отсылку еще лучше, так это реакция каждого персонажа. Вы можете отчетливо видеть, как Джонни Сильверхэнд улыбается, когда начинает играть мелодия, в то время как Ви просто стоит в полном замешательстве.