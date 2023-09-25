В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли основателей CD Projekt RED

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - очередное творение CD Projekt RED, которое содержит ряд интересных пасхалок для преданных поклонников студии.
В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty у нас есть возможность встретиться с Марчином Ивиньским и Михалом Кичинским, двумя основателями CD Projekt. Какой бы язык вы не выбрали, дуэт будет говорить на польском языке и расскажет о своих планах...
"Давай возьмем кредит. Мы закончили со стадионом и идем к юридическому решению. Крупное производство, вторичная дистрибуция", — говорит один из бизнесменов, лишь чтобы через некоторое время упомянуть, что весь план должен быть выполнен "с миссией", потому что "люди действительно хрупкие существа".
Когда игрок обращается к дуэту, он может не только ознакомиться с их предложением, но и услышать о плане "вывести бизнес на новый уровень". Ивиньский и Кичински хотят не просто заниматься дистрибуцией, но и создать что-то "свое". Среди предложений поляков - "War of Blood: Ripper Tales", "White Wolf" или классика в виде "Netrunners 2".
Это, безусловно, интересная пасхалка, которая, с одной стороны, подводит итог долгому пути основателей CD Projekt, а с другой - является интересным лакомым кусочком для поклонников студии.
Срал на них с буррджа и эвереста разом
а мне можно с тобой?
сначала оба хоть что-нибудь сделайте, что тысячи людей назовут "лучшим", а потом уже воняйте тут
нету лучшей красоты чем посрать с высоты.
Эх, таймшифт...
а почему никто не пишет новости про укр локализацию с ксенофобией и нацизмом?
Что?
то есть подлизывание начальственных задниц модно теперь в независимых западных студиях, сочиняющих игры про борьбу с корпоративным злом :)