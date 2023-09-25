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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 195 оценок

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли основателей CD Projekt RED

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Procy_on
Новости

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - очередное творение CD Projekt RED, которое содержит ряд интересных пасхалок для преданных поклонников студии.

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty у нас есть возможность встретиться с Марчином Ивиньским и Михалом Кичинским, двумя основателями CD Projekt. Какой бы язык вы не выбрали, дуэт будет говорить на польском языке и расскажет о своих планах...

"Давай возьмем кредит. Мы закончили со стадионом и идем к юридическому решению. Крупное производство, вторичная дистрибуция", — говорит один из бизнесменов, лишь чтобы через некоторое время упомянуть, что весь план должен быть выполнен "с миссией", потому что "люди действительно хрупкие существа".

Когда игрок обращается к дуэту, он может не только ознакомиться с их предложением, но и услышать о плане "вывести бизнес на новый уровень". Ивиньский и Кичински хотят не просто заниматься дистрибуцией, но и создать что-то "свое". Среди предложений поляков - "War of Blood: Ripper Tales", "White Wolf" или классика в виде "Netrunners 2".

Это, безусловно, интересная пасхалка, которая, с одной стороны, подводит итог долгому пути основателей CD Projekt, а с другой - является интересным лакомым кусочком для поклонников студии.

-9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
IIIXV

Срал на них с буррджа и эвереста разом

11
Huntress_2BSEX

а мне можно с тобой?

5
Мелкий злобный гоблин Huntress_2BSEX

сначала оба хоть что-нибудь сделайте, что тысячи людей назовут "лучшим", а потом уже воняйте тут

-1
dostalker

нету лучшей красоты чем посрать с высоты.

3
FjordNord dostalker

Эх, таймшифт...

0
dsxcvf

а почему никто не пишет новости про укр локализацию с ксенофобией и нацизмом?

0
Saren Arterius N7

Что?

0
dsxcvf Saren Arterius N7
0
Dmitriy_1981

то есть подлизывание начальственных задниц модно теперь в независимых западных студиях, сочиняющих игры про борьбу с корпоративным злом :)

0