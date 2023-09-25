В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли основателей CD Projekt RED ©

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - очередное творение CD Projekt RED, которое содержит ряд интересных пасхалок для преданных поклонников студии.



В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty у нас есть возможность встретиться с Марчином Ивиньским и Михалом Кичинским, двумя основателями CD Projekt. Какой бы язык вы не выбрали, дуэт будет говорить на польском языке и расскажет о своих планах...

"Давай возьмем кредит. Мы закончили со стадионом и идем к юридическому решению. Крупное производство, вторичная дистрибуция", — говорит один из бизнесменов, лишь чтобы через некоторое время упомянуть, что весь план должен быть выполнен "с миссией", потому что "люди действительно хрупкие существа".



Когда игрок обращается к дуэту, он может не только ознакомиться с их предложением, но и услышать о плане "вывести бизнес на новый уровень". Ивиньский и Кичински хотят не просто заниматься дистрибуцией, но и создать что-то "свое". Среди предложений поляков - "War of Blood: Ripper Tales", "White Wolf" или классика в виде "Netrunners 2".



Это, безусловно, интересная пасхалка, которая, с одной стороны, подводит итог долгому пути основателей CD Projekt, а с другой - является интересным лакомым кусочком для поклонников студии.