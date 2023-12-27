В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли отсылку к GTA: San Andreas

Пользователь Reddit с ником wave_04 нашел в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty отсылку к Grand Theft Auto: San Andreas. Он заметил ее, когда подошел к таксофону, чтобы позвонить Соломону Риду.

На корпусе аппарата геймер обнаружил выцарапанные цифры. Числа сразу показались ему знакомыми и он понял, что они повторяют культовый заказ Биг Смоука, который персонаж делает в ресторане быстрого питания Cluckin' Bell во время миссии Drive-Thru.

«Дайте мне две порции №9, большую №9, №6 с дополнительным соусом, №7, две порции №45, одну из них с сыром, ну и большой стакан газировки», — Биг Смоук.

Фрагмент из GTA: SA с заказом Биг Смоука

До этого в Cyberpunk 2077 уже находили другие отсылки к GTA: San Andreas. Фанаты обнаружили в игре еще одну пасхалку с легендарным заказом возле кафе «Капитан Кальенте», воссозданный район Гpoув-cтpит, а также чип с диалогом Си-Джея и Биг Смоука возле въезда в железнодорожный тоннель.

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло 26 сентября 2023 года. Оно доступно на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.