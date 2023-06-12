Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 690 оценок

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится ключевая деталь из аниме Edgerunners - киберпсихоз от имплантов

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Procy_on
Новости

CD Projekt Red добавит в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ключевую деталь, которая была основой сюжета аниме Edgerunners.

Апгрейд возможностей Ви заставит игроков учитывать риск киберпсихоза при установке новых киберимплантов.

В Cyberpunk: Edgeunners киберпсихоз был показан как ключевой сюжетный момент. Киберпсихоз поражает людей, которые устанавливают слишком много хрома на свои слабые человеческие тела, что может превратить их в бездумные машины для убийства.

Признаки этого, возможно, можно увидеть в самом начале трейлера Phantom Liberty, выпущенного во время Xbox Games Showcase, где главная героиня Ви, кажется, теряет контроль над своими действиями.

Однако пока неясно, как именно эта функция будет работать в Cyberpunk 2077, хотя мод, выпущенный в прошлом году, добавил возможность превращения в киберпсиха. Маловероятно, что будет использована точная копия этого мода, хотя CD Projekt Red не против использования модов сообщества в своих релизах, как это уже было в The Witcher 3.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Озверин

надеюсь, кибершиза будет как интересная фича, а не надоедливый баг.
а то ограничения прокачки и так намекали, что это как раз тот предел, за которым герой не вывезет апгрейд.

2
luVol

Там на стриме сейчас интересное происходит)

2
NTs_01

Это еще не самый сок)))

-1
0ncnjqybr

Edgerunners отличный пример, как отдельная история может органично вписаться в канон серии, ничего не разрушая и не внося бессмыслицы. Лорен Хиссрич с ее Дерьмаком просто убожество на этом фоне

2
Artery Kaulitz

Теперь мне как-то не хочется заходить на сохранение, где у меня весь Ви в легендарных имплантах...

1
MattLess Kitsune

Похоже будет как Ведьмаком 3, добавят то, что уже сделано мододелами. На нексусе такой мод уже есть

1
Лариан Яна

твари, что сказать

-1
Talendor3

напомнило механику человечности в бладлайнсе, типо если потерял всю человечность теряешь контроль над персом и он начинает всех подряд убивать

1
Tiktotayou124
"Признаки этого, возможно, можно увидеть в самом начале трейлера Phantom Liberty, выпущенного во время Xbox Games Showcase, где главная героиня Ви, кажется, теряет контроль над своими действиями"

Над какими ещё действиями? Просто небольшой тремор рук. У Ви он был ещё до событий Phantom Liberty в качестве побочного эффекта от биочипа в его/её голове.

0
XWenderX

Делают спустя 3 года то, что обещали на релизе добавить. :D

-1