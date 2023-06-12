В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится ключевая деталь из аниме Edgerunners - киберпсихоз от имплантов ©

CD Projekt Red добавит в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ключевую деталь, которая была основой сюжета аниме Edgerunners.



Апгрейд возможностей Ви заставит игроков учитывать риск киберпсихоза при установке новых киберимплантов.



В Cyberpunk: Edgeunners киберпсихоз был показан как ключевой сюжетный момент. Киберпсихоз поражает людей, которые устанавливают слишком много хрома на свои слабые человеческие тела, что может превратить их в бездумные машины для убийства.

Признаки этого, возможно, можно увидеть в самом начале трейлера Phantom Liberty, выпущенного во время Xbox Games Showcase, где главная героиня Ви, кажется, теряет контроль над своими действиями.



Однако пока неясно, как именно эта функция будет работать в Cyberpunk 2077, хотя мод, выпущенный в прошлом году, добавил возможность превращения в киберпсиха. Маловероятно, что будет использована точная копия этого мода, хотя CD Projekt Red не против использования модов сообщества в своих релизах, как это уже было в The Witcher 3.



