В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится ключевая деталь из аниме Edgerunners - киберпсихоз от имплантов

CD Projekt Red добавит в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ключевую деталь, которая была основой сюжета аниме Edgerunners.
Апгрейд возможностей Ви заставит игроков учитывать риск киберпсихоза при установке новых киберимплантов.
В Cyberpunk: Edgeunners киберпсихоз был показан как ключевой сюжетный момент. Киберпсихоз поражает людей, которые устанавливают слишком много хрома на свои слабые человеческие тела, что может превратить их в бездумные машины для убийства.
Признаки этого, возможно, можно увидеть в самом начале трейлера Phantom Liberty, выпущенного во время Xbox Games Showcase, где главная героиня Ви, кажется, теряет контроль над своими действиями.
Однако пока неясно, как именно эта функция будет работать в Cyberpunk 2077, хотя мод, выпущенный в прошлом году, добавил возможность превращения в киберпсиха. Маловероятно, что будет использована точная копия этого мода, хотя CD Projekt Red не против использования модов сообщества в своих релизах, как это уже было в The Witcher 3.
надеюсь, кибершиза будет как интересная фича, а не надоедливый баг.
а то ограничения прокачки и так намекали, что это как раз тот предел, за которым герой не вывезет апгрейд.
Там на стриме сейчас интересное происходит)
Это еще не самый сок)))
Edgerunners отличный пример, как отдельная история может органично вписаться в канон серии, ничего не разрушая и не внося бессмыслицы. Лорен Хиссрич с ее Дерьмаком просто убожество на этом фоне
Теперь мне как-то не хочется заходить на сохранение, где у меня весь Ви в легендарных имплантах...
Похоже будет как Ведьмаком 3, добавят то, что уже сделано мододелами. На нексусе такой мод уже есть
твари, что сказать
напомнило механику человечности в бладлайнсе, типо если потерял всю человечность теряешь контроль над персом и он начинает всех подряд убивать
Над какими ещё действиями? Просто небольшой тремор рук. У Ви он был ещё до событий Phantom Liberty в качестве побочного эффекта от биочипа в его/её голове.
Делают спустя 3 года то, что обещали на релизе добавить. :D