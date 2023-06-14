В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится мини-игра, посвященная Trauma Team

В Cyberpunk 2077 мы встречаем различные организации, такие как Militech, NCPD и Trauma Team. Последняя явно понравилась игрокам, хотя у нас не так много возможностей увидеть ее в действии во время игрового процесса. Похоже, что в DLC Phantom Liberty студия CD Projekt RED уделит немного больше внимания этой группе вооруженных до зубов медиков, или, по крайней мере, сделает это с помощью новой мини-игры.
Квест-дизайнер Павел Саско знает, что игроки хотят больше Trauma Team в Cyberpunk 2077, и объявил, что в Phantom Liberty появится новая мини-игра под названием Trauma Drama.
По его словам, она должна быть похожа на другую мини-игру под названием Roach Race - игроку предстоит взять на себя роль сотрудника Trauma Team, которому поручено спасти клиентов, оформивших страховой пакет.
Будем надеяться ,что Phantom Liberty уделит больше внимания этой организации и не ограничится одной мини-игрой. Немного больше света на Trauma Team пролилось в сериале Edgerunners. Комикс, в котором рассказывается история женщины-медика из этой организации, также является интересным развитием этой концепции.
Мини игры это конечно хорошо,но лучше пусть они впишут Травму в какие-нибудь миссии или квесты.Хотя бы в рамках вышек.
Люди хотят более глубоких связей в игре, чтобы копы работали, чтобы медики работали, чтобы макстак работал... хм... а давайте сделаем 2д куйню!
То что напрашивалось ещё со времен первых трейлеров игры.
было бы неплохо раскрыть эту тему через отдельного персонажа. она интересная.
ну или добавить в виде еще одного варианта прошлого Ви (хотя эти прологи были так слабо проработаны, что, скорее, это бы не прокатило даже).