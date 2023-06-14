Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 732 оценки

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится мини-игра, посвященная Trauma Team

©
Procy_on
Новости

В Cyberpunk 2077 мы встречаем различные организации, такие как Militech, NCPD и Trauma Team. Последняя явно понравилась игрокам, хотя у нас не так много возможностей увидеть ее в действии во время игрового процесса. Похоже, что в DLC Phantom Liberty студия CD Projekt RED уделит немного больше внимания этой группе вооруженных до зубов медиков, или, по крайней мере, сделает это с помощью новой мини-игры.

Квест-дизайнер Павел Саско знает, что игроки хотят больше Trauma Team в Cyberpunk 2077, и объявил, что в Phantom Liberty появится новая мини-игра под названием Trauma Drama.

По его словам, она должна быть похожа на другую мини-игру под названием Roach Race - игроку предстоит взять на себя роль сотрудника Trauma Team, которому поручено спасти клиентов, оформивших страховой пакет.

Будем надеяться ,что Phantom Liberty уделит больше внимания этой организации и не ограничится одной мини-игрой. Немного больше света на Trauma Team пролилось в сериале Edgerunners. Комикс, в котором рассказывается история женщины-медика из этой организации, также является интересным развитием этой концепции.

Обновления
7
4
Последние посты по игре Cyberpunk 2077
CD Projekt RED добавила в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty приятную пасхалку из "Ведьмака"
CD Projekt RED добавила в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty приятную пасхалку из "Ведьмака"
В Phantom Liberty киберимпланты позволят перемещаться по воздуху и "менять внешность, чтобы сбросить уровень розыска"
В Phantom Liberty киберимпланты позволят перемещаться по воздуху и "менять внешность, чтобы сбросить уровень розыска"
Киану Ривз поделился новыми подробностями Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Xbox Showcase Extended
Киану Ривз поделился новыми подробностями Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Xbox Showcase Extended
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lvinomord

Мини игры это конечно хорошо,но лучше пусть они впишут Травму в какие-нибудь миссии или квесты.Хотя бы в рамках вышек.

6
PuserG

Люди хотят более глубоких связей в игре, чтобы копы работали, чтобы медики работали, чтобы макстак работал... хм... а давайте сделаем 2д куйню!

3
Слава Ежикам

То что напрашивалось ещё со времен первых трейлеров игры.

1
Озверин

было бы неплохо раскрыть эту тему через отдельного персонажа. она интересная.
ну или добавить в виде еще одного варианта прошлого Ви (хотя эти прологи были так слабо проработаны, что, скорее, это бы не прокатило даже).

0