В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится мини-игра, посвященная Trauma Team ©

В Cyberpunk 2077 мы встречаем различные организации, такие как Militech, NCPD и Trauma Team. Последняя явно понравилась игрокам, хотя у нас не так много возможностей увидеть ее в действии во время игрового процесса. Похоже, что в DLC Phantom Liberty студия CD Projekt RED уделит немного больше внимания этой группе вооруженных до зубов медиков, или, по крайней мере, сделает это с помощью новой мини-игры.

Квест-дизайнер Павел Саско знает, что игроки хотят больше Trauma Team в Cyberpunk 2077, и объявил, что в Phantom Liberty появится новая мини-игра под названием Trauma Drama.



По его словам, она должна быть похожа на другую мини-игру под названием Roach Race - игроку предстоит взять на себя роль сотрудника Trauma Team, которому поручено спасти клиентов, оформивших страховой пакет.



Будем надеяться ,что Phantom Liberty уделит больше внимания этой организации и не ограничится одной мини-игрой. Немного больше света на Trauma Team пролилось в сериале Edgerunners. Комикс, в котором рассказывается история женщины-медика из этой организации, также является интересным развитием этой концепции.