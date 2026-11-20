Моддер под ником Dedra выпустил три новые модификации для Cyberpunk 2077, добавляющие сюжетные задания. Кроме того, энтузиаст восстановил и расширил вырезанный из игры заказ Вакако Окады под названием Hothead.

Модификация Lucy Romanced расширяет роль Люси в Найт-Сити. Её события разворачиваются после встречи Ви с Фалько и продолжают историю, связанную с аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Вторая часть Lucy Romanced добавляет отдельную сюжетную линию, в которой Ви и Люси объединяют усилия для расследования серии загадочных исчезновений жителей Найт-Сити.

Ещё одна модификация, Lucy Hangouts, позволяет приглашать Люси в квартиры Ви после завершения первой части Lucy Romanced.

Отдельного внимания заслуживает Hothead — незавершённый заказ Вакако Окады, файлы которого присутствовали в Cyberpunk 2077 с момента выхода игры. Поскольку задание содержало множество ошибок, автор не ограничился простым восстановлением. Он исправил неисправные элементы и добавил новый контент.

Модификация поддерживает все языки игры. Автомобильные погони были переработаны с использованием механик боёв на транспорте и преследований, появившихся в обновлении 2.0. Кроме того, разработчик скорректировал баланс задания, немного уменьшив денежное вознаграждение.