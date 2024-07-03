В Cyberpunk 2077 вернули образ Панам из ранних концепт-артов

Ролевой экшен от первого лица Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED претерпел немало изменений на пути к релизу. Чтобы успеть к выходу игры, разработчики отказались от интересных идей и механик и постоянно корректировали финальные образы ключевых персонажей. Одной из героинь, чей облик отличался от первоначальной задумки, была Панам. Сегодня появилась модификация, которая возвращает её внешность из первых концепт-артов игры.
Изначально у Панам был более бунтарский внешний вид. Прическа героини была распущенной, а черты лица — более суровыми, что подчеркивало её вспыльчивый характер. Этот образ решил восстановить энтузиаст под ником Manumarc. В качестве основы для мода он использовал официальные изображения концептов от CD Projekt RED. Результат его работы можно увидеть ниже.
Модификацию с Панам из концепт-артов можно скачать бесплатно с нашего сайта. Чтобы разнообразить свою работу, мододел реализовал несколько версий героини. Вместе с модом, полностью соответствующим концепту, он также выпустил варианты с оригинальной прической и другими аспектами внешности.
Что за желтушная кликбейтная статья? Начинается с "решили вернуть", и только почти к концу текста становится ясно, что это дело рук модеров.
Я бы с удовольствием посмотрел новый образ если бы всратый просмотерщик PG что-нибудь загружал.
От концепта м внешность прям 80ми потянуло. Продолжайте.
Со старых наработок даже не верится что это Панам
Ну классический вариант все же лучше. Более женственно выглядит. А старый более сурово как то) хотя по своему характеру и образу жизни, логичнее конечно, ей подходит старый вариант.
😁😍
Не, дизайнеры правильно ее переработали. Как сейчас ей идёт намного больше. Тут же как из 80-х. // Мурат Хашкулов
Ну чето не, оригинальный вариант как то луче получился на мой скромны взгляд
Как была непривлекательной цыганкой так и осталась