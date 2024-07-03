В Cyberpunk 2077 вернули образ Панам из ранних концепт-артов

Ролевой экшен от первого лица Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED претерпел немало изменений на пути к релизу. Чтобы успеть к выходу игры, разработчики отказались от интересных идей и механик и постоянно корректировали финальные образы ключевых персонажей. Одной из героинь, чей облик отличался от первоначальной задумки, была Панам. Сегодня появилась модификация, которая возвращает её внешность из первых концепт-артов игры.

Изначально у Панам был более бунтарский внешний вид. Прическа героини была распущенной, а черты лица — более суровыми, что подчеркивало её вспыльчивый характер. Этот образ решил восстановить энтузиаст под ником Manumarc. В качестве основы для мода он использовал официальные изображения концептов от CD Projekt RED. Результат его работы можно увидеть ниже.

Модификацию с Панам из концепт-артов можно скачать бесплатно с нашего сайта. Чтобы разнообразить свою работу, мододел реализовал несколько версий героини. Вместе с модом, полностью соответствующим концепту, он также выпустил варианты с оригинальной прической и другими аспектами внешности.