В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки увидят странное предупреждение о русской озвучке ©

Уже на следующей неделе для экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077 выйдет масштабное дополнение под названием Phantom Liberty с новым районом для исследования и сюжетом. К сожалению, русскоговорящих игроков оставят без полноценной локализации расширения. Новая утечка подтвердила, что в Phantom Liberty будут только субтитры на русском языке, а также пользователей ждет весьма странное предупреждение.

Официально разработчики из студии CD Projekt Red отказались добавлять дубляж на русском языке в дополнение по собственным причинам. Тем не менее, актеры озвучивания периодически давали игрокам надежду, что работа над озвучкой все же будет продолжена. Сегодня стало известно, что это были лишь спекуляции и никакой озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет. Игроки, успевшие ознакомиться с ранними версиями дополнения, обнаружили в игре только тестовый перевод на русский язык.

Авторы утечки также сообщают о новом уведомлении в игре, которое увидят игроки, использующие русский язык. При запуске Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится сообщение, где пользователей прямо в игре предупредят об отсутствии русской озвучки. Язык диалогов будет автоматически переключаться на английский во время прохождения сюжета из дополнения.

Релиз расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК и консолях. Дубляж нового сюжета игры может заняться команды энтузиастов, однако их озвучка появится только через какое-то время после выхода дополнения.