В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки увидят странное предупреждение о русской озвучке

Уже на следующей неделе для экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077 выйдет масштабное дополнение под названием Phantom Liberty с новым районом для исследования и сюжетом. К сожалению, русскоговорящих игроков оставят без полноценной локализации расширения. Новая утечка подтвердила, что в Phantom Liberty будут только субтитры на русском языке, а также пользователей ждет весьма странное предупреждение.
Официально разработчики из студии CD Projekt Red отказались добавлять дубляж на русском языке в дополнение по собственным причинам. Тем не менее, актеры озвучивания периодически давали игрокам надежду, что работа над озвучкой все же будет продолжена. Сегодня стало известно, что это были лишь спекуляции и никакой озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет. Игроки, успевшие ознакомиться с ранними версиями дополнения, обнаружили в игре только тестовый перевод на русский язык.
Авторы утечки также сообщают о новом уведомлении в игре, которое увидят игроки, использующие русский язык. При запуске Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится сообщение, где пользователей прямо в игре предупредят об отсутствии русской озвучки. Язык диалогов будет автоматически переключаться на английский во время прохождения сюжета из дополнения.
Релиз расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК и консолях. Дубляж нового сюжета игры может заняться команды энтузиастов, однако их озвучка появится только через какое-то время после выхода дополнения.
Ну, сообщение логичное. Сама ситуация не логичная и мерзотно-лицемерная.
Уже "мерзотно-лицемерная"? Вот только на днях была просто "лицемерная", а тут уже такое... мда.)
Согласен. Лицемерная. Мерзотно-лицемерной она бы была если бы даже на ру-сабы банан забили.
Какие нехорошие, наверное ничего не случилось и они просто так все это делают :)
Я бы предательски-мерзотно-лицемерной назвал. А то чё это они пшеки, а? Совсем что ли?!
ну если верить в тезисы разного рода важных людей про игры\спорт\нужное подставить вне политики, то да, ничего не случилось, типичный год на комке грязи под названием "Земля", просто полыхает в непривычном для некоторых месте.
Ну... с таким подходом только зеленый "магазин"
Получается что в пёсем городе реально живут псы и не могут разговаривать на русском языке. Ну а если серьёзно то ситуация очень тупая и не понятно что за каша в голове у этих разрабов. Доделали бы игру уже полностью на русском а потом уж если вы такие русофобы то и выпускайте новые игры без русского.
До, это именно так работает.))
Пёсьеголовцы они все!)
Это не так работает. Это работает так, что прежние актеры ру озвучки не могут в текущей ситуации озвучивать. И слава яйцам - ибо подборка голосов была просто ужасна, кроме Сильверхенда.
есть только один плюс от этой ситуации.Так как прошел я игру 3 года и совсем не помню что из оригинала, будет интересно узнать что именно добавило длс а что было и до этого
Без озвучки не так все воспринимается.
Учитывая качество ру озвучки потеря небольшая
Я бы не сказал, желающих получить косоглазие, думаю меньше, чем эстетов качества озвучки
Реально, я прошел сначала с английской, а потом второй раз с русской озвучкой и это реально кайф, не отвлекаться постоянно на текст
Ну это логично, ибо в 80-90е все бы фильмы смотрели с субтитрами, а не слушали одноголосый нос-прищепку
Фанатам не привыкать
Надеюсь кто нибудь сделает годную озвучку.
Так еще на анонсе было очевидно по русский язык. Что вас удивляет?
ну хоть текстовая локализация есть. А не как у гомосеков тода гофнарда
Текстовой хватит, потому что и раньше в кп77 лучше было играть на англ озвучке, потому что ру получилась некачественной и кринжовой.
Хорошая ру озвучка - это в Скайриме и Ведьмаках.
Да и просто англ больше подходит атмосфере Найт Сити, чем унылые русские маты через каждое слово.
Серьезно? А ничего что русская озвучка Джонни, Керри, женский голос Ви, Джеки и еще можно продолжать получились лучше чем английский?
Угу особенно в третьем
Только Джонни лучше, остальные убогие
да не, если остальное вкусовщина, то Керри тоже точно отлично получился
Кушать подано
А чё не на ПШЕковскую? Хоть поржать бы оставили возможность
Потому что оригинальная озвучка Английская
Осуждаю. Вот из-за таких, возможно, там и нет полноценной русской озвучки в DLC.
Ну хоть возможность выбрать дать
Пшеволоснянковые жужики! Курва!
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Наплевали в лицо... Ну ничего, игроки у нас любят жевать навоз - за обе щеки.
Сделали озвучку с Ивлеевой. Наплевали в лицо.
Не сделали озвучку с Ивлеевой. Наплевали в лицо
Как можно считать игру плохой только из-за отсутствия русской озвучки?
Вероятно, тебе наплевали не только на лицо но и в рот.
Русское комьюнити постоянно срёт русский дубляж за редкие пробелы и проблемы с адаптациями фраз, зато когда этот самый "русский дубляж" убирают, начинается такой вой возле подворотни, что страшно становится.
Да потому что почти любой дубляж лучше, чем его отсутствие. Особенно в экшонах, когда тебе просто некогда читать субтитры, которые зачастую еще и хрен разглядишь.
После релиза, на метакритике начнется сущий кошмар!
Ну вы им там покажите! Ух, будут знать!
Странно ведь поляки вроде как отказались помогать "утопающему" могли бы и добавить уже озвучку))
Перестать быть русофобами Вашингтон не разрешал
Оформил предзаказ, надеюсь это DLC будет нечем не хуже оригинала