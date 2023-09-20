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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 766 оценок

В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки увидят странное предупреждение о русской озвучке

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Gutsz
Новости

Уже на следующей неделе для экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077 выйдет масштабное дополнение под названием Phantom Liberty с новым районом для исследования и сюжетом. К сожалению, русскоговорящих игроков оставят без полноценной локализации расширения. Новая утечка подтвердила, что в Phantom Liberty будут только субтитры на русском языке, а также пользователей ждет весьма странное предупреждение.

Официально разработчики из студии CD Projekt Red отказались добавлять дубляж на русском языке в дополнение по собственным причинам. Тем не менее, актеры озвучивания периодически давали игрокам надежду, что работа над озвучкой все же будет продолжена. Сегодня стало известно, что это были лишь спекуляции и никакой озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет. Игроки, успевшие ознакомиться с ранними версиями дополнения, обнаружили в игре только тестовый перевод на русский язык.

Авторы утечки также сообщают о новом уведомлении в игре, которое увидят игроки, использующие русский язык. При запуске Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится сообщение, где пользователей прямо в игре предупредят об отсутствии русской озвучки. Язык диалогов будет автоматически переключаться на английский во время прохождения сюжета из дополнения.

Релиз расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК и консолях. Дубляж нового сюжета игры может заняться команды энтузиастов, однако их озвучка появится только через какое-то время после выхода дополнения.

-42
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, сообщение логичное. Сама ситуация не логичная и мерзотно-лицемерная.

22
TAPAKAH222

Уже "мерзотно-лицемерная"? Вот только на днях была просто "лицемерная", а тут уже такое... мда.)

-19
Николай Ололай TAPAKAH222

Согласен. Лицемерная. Мерзотно-лицемерной она бы была если бы даже на ру-сабы банан забили.

-2
pokemonizm

Какие нехорошие, наверное ничего не случилось и они просто так все это делают :)

0
PuserG TAPAKAH222

Я бы предательски-мерзотно-лицемерной назвал. А то чё это они пшеки, а? Совсем что ли?!

-2
OzyWoozy pokemonizm

ну если верить в тезисы разного рода важных людей про игры\спорт\нужное подставить вне политики, то да, ничего не случилось, типичный год на комке грязи под названием "Земля", просто полыхает в непривычном для некоторых месте.

0
FlyRazer

Ну... с таким подходом только зеленый "магазин"

7
AndruhaGruz

Получается что в пёсем городе реально живут псы и не могут разговаривать на русском языке. Ну а если серьёзно то ситуация очень тупая и не понятно что за каша в голове у этих разрабов. Доделали бы игру уже полностью на русском а потом уж если вы такие русофобы то и выпускайте новые игры без русского.

6
TAPAKAH222
Доделали бы игру уже полностью на русском а потом уж если вы такие русофобы то и выпускайте новые игры без русского.

До, это именно так работает.))

-7
Агент Матрицы

Пёсьеголовцы они все!)

2
AndralStormborn TAPAKAH222

Это не так работает. Это работает так, что прежние актеры ру озвучки не могут в текущей ситуации озвучивать. И слава яйцам - ибо подборка голосов была просто ужасна, кроме Сильверхенда.

0
Господин Никто

есть только один плюс от этой ситуации.Так как прошел я игру 3 года и совсем не помню что из оригинала, будет интересно узнать что именно добавило длс а что было и до этого

0
Mad_cloud

Без озвучки не так все воспринимается.

0
Rusty_Heart

Учитывая качество ру озвучки потеря небольшая

0
wiezmin

Я бы не сказал, желающих получить косоглазие, думаю меньше, чем эстетов качества озвучки

1
Kollich wiezmin

Реально, я прошел сначала с английской, а потом второй раз с русской озвучкой и это реально кайф, не отвлекаться постоянно на текст

0
wiezmin Kollich

Ну это логично, ибо в 80-90е все бы фильмы смотрели с субтитрами, а не слушали одноголосый нос-прищепку

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Фанатам не привыкать

0
NarkoSky

Надеюсь кто нибудь сделает годную озвучку.

0
Masbka2

Так еще на анонсе было очевидно по русский язык. Что вас удивляет?

0
Floww

ну хоть текстовая локализация есть. А не как у гомосеков тода гофнарда

-1
AndralStormborn

Текстовой хватит, потому что и раньше в кп77 лучше было играть на англ озвучке, потому что ру получилась некачественной и кринжовой.

Хорошая ру озвучка - это в Скайриме и Ведьмаках.

Да и просто англ больше подходит атмосфере Найт Сити, чем унылые русские маты через каждое слово.

-1
Littlebattlecruiser

Серьезно? А ничего что русская озвучка Джонни, Керри, женский голос Ви, Джеки и еще можно продолжать получились лучше чем английский?

-2
Understanding the Truth
Ведьмаках.

Угу особенно в третьем

0
AndralStormborn Littlebattlecruiser

Только Джонни лучше, остальные убогие

0
Littlebattlecruiser AndralStormborn

да не, если остальное вкусовщина, то Керри тоже точно отлично получился

0
Slow Slade Snow Snake

Кушать подано

-1
wiezmin
Язык диалогов будет автоматически переключаться на английский во время прохождения сюжета из дополнения

А чё не на ПШЕковскую? Хоть поржать бы оставили возможность

-2
Stas776

Потому что оригинальная озвучка Английская

-3
TAPAKAH222

Осуждаю. Вот из-за таких, возможно, там и нет полноценной русской озвучки в DLC.

-8
wiezmin Stas776

Ну хоть возможность выбрать дать

0
Агент Матрицы

Пшеволоснянковые жужики! Курва!

-2
FragileLycurgus

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-2
Случайный Игрок

Наплевали в лицо... Ну ничего, игроки у нас любят жевать навоз - за обе щеки.

-4
Stalker608

Сделали озвучку с Ивлеевой. Наплевали в лицо.

Не сделали озвучку с Ивлеевой. Наплевали в лицо

12
TAPAKAH222

Как можно считать игру плохой только из-за отсутствия русской озвучки?

-10
KOCMOC42

Вероятно, тебе наплевали не только на лицо но и в рот.

-2
Tiktotayou124

Русское комьюнити постоянно срёт русский дубляж за редкие пробелы и проблемы с адаптациями фраз, зато когда этот самый "русский дубляж" убирают, начинается такой вой возле подворотни, что страшно становится.

-1
0ncnjqybr Tiktotayou124

Да потому что почти любой дубляж лучше, чем его отсутствие. Особенно в экшонах, когда тебе просто некогда читать субтитры, которые зачастую еще и хрен разглядишь.

0
Tommy.

После релиза, на метакритике начнется сущий кошмар!

-4
TAPAKAH222

Ну вы им там покажите! Ух, будут знать!

-1
Kollich

Странно ведь поляки вроде как отказались помогать "утопающему" могли бы и добавить уже озвучку))

-4
Famiclone

Перестать быть русофобами Вашингтон не разрешал

3
RTYWD

Оформил предзаказ, надеюсь это DLC будет нечем не хуже оригинала

-8