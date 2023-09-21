В новом обновлении Cyberpunk 2077 разработчики переделали модель Джонни Сильверхенда

В последнем обновлении для Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red была улучшена внешность персонажа Джонни Сильверхенд. Разработчики переработали модель и текстуры персонажа, сделав его внешний вид более качественным и реалистичным.
Для сравнения модель и текстуры Джонни до и после:
Получше стало, а то глуповато выглядел с этой полуулыбочкой вечной.
У меня при его появлениях всегда возникало ощущение, что на модель текстуры не догрузились
теней наложили
просто наложили
Изменили в целом модель, не только тени.
На втором скрине Джонни стал посерьезней. А почему текстура грязи на плече такая мыльная? Походу HD текстуры потом завезут, но это мелочь, переживать не стоит.
HD Халк Хоган завезет
Машины так же исчезают а вот новая система полиции крутая.
Лучше, серьёзней как-то.
сам сейчас поиграл и да он стал намного лучше выглядеть
Загорел)))
Видимо тож отпуск по их форме оформил.
Ну хоть не бледный как смерть! 😁
В оригинале внешка слегка наркоманская и с оттенком психапада
В обнове внешка брутальная и с демонским взглядом
Оба варианта для Джонни Сильверхенда вполне годно
Для меня он как был мудаком, так им и останется навсегда
мало отличий разве что тени да, Джон Уик))
???
Улыбаться на 2 скрине перестал. Скотина такая
В смысле лицо затекло, он бухал, или ему по мордасам дали?
А у тебя какое лицо? Не такое?)
И он перестал быть похож на Киану Ривза((
Он и не был особо похож
А сразу нельзя было сделать 100% доделанную игру.? Жди теперь 70 лет пока ее патчами обмажут
Игра была полностью играбельна уже через месяц после релиза на нормальных пк и новых консолях, то что бомжи устроили вой, это их личные проблемы, я прошел на старте, на патче 1.3 и 1.6 без каких либо проблем на высоких настройках, в последний раз уже с рейтрейсингом и генерацией кадров, до сих пор это самая красивая игра из всех, сейчас пройду четвертый раз
также прошел на старте на старушке 1060
сейчас буду перепроходить на свежом железе
не путай - человек сказал не забагованная хотя этого добра в игре тоже навалом а недоделанная
Игра была сразу играбельная, прекрасно ее прошел еще до первого тяжелого патча. Мелкие глюки, ну и черт с ними. А вот эта привычка к Director Cut, она и бесит и радует одновременно. С одной стороны ты получаешь фактически другую игру через пару лет, с другой - хотелось бы играть в нее со старта.
О чем речь