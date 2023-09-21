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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 854 оценки

В новом обновлении Cyberpunk 2077 разработчики переделали модель Джонни Сильверхенда

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dear mum
Новости
Тоже актуальный скриншот из версии 2.0
Тоже актуальный скриншот из версии 2.0

В последнем обновлении для Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red была улучшена внешность персонажа Джонни Сильверхенд. Разработчики переработали модель и текстуры персонажа, сделав его внешний вид более качественным и реалистичным.

Для сравнения модель и текстуры Джонни до и после:

62
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys

Получше стало, а то глуповато выглядел с этой полуулыбочкой вечной.

30
Строков Александр

У меня при его появлениях всегда возникало ощущение, что на модель текстуры не догрузились

2
Твоя Ирония Любви

теней наложили

15
AltMe

просто наложили

2
JustA_NiceGuy

Изменили в целом модель, не только тени.

-1
Mr_Dude090

На втором скрине Джонни стал посерьезней. А почему текстура грязи на плече такая мыльная? Походу HD текстуры потом завезут, но это мелочь, переживать не стоит.

6
Dimimiz

HD Халк Хоган завезет

1
Лицо со шрамом

Машины так же исчезают а вот новая система полиции крутая.

5
Кей Овальд

Лучше, серьёзней как-то.

1
aleksandrbabenkov

сам сейчас поиграл и да он стал намного лучше выглядеть

1
wiezmin

Загорел)))

Видимо тож отпуск по их форме оформил.

1
COSMODISANT

Ну хоть не бледный как смерть! 😁

0
B e s i k

В оригинале внешка слегка наркоманская и с оттенком психапада

В обнове внешка брутальная и с демонским взглядом

Оба варианта для Джонни Сильверхенда вполне годно

0
IIIXV

Для меня он как был мудаком, так им и останется навсегда

0
AdlerHots
0
ChiefChelios

мало отличий разве что тени да, Джон Уик))

-2
Huntress_2BSEX

???

-3
Лариан Яна

Улыбаться на 2 скрине перестал. Скотина такая

18
Случайный Игрок

В смысле лицо затекло, он бухал, или ему по мордасам дали?

-4
JustA_NiceGuy

А у тебя какое лицо? Не такое?)

-4
kzaitc

И он перестал быть похож на Киану Ривза((

-7
Лариан Яна

Он и не был особо похож

-10
Коленька Захаров

А сразу нельзя было сделать 100% доделанную игру.? Жди теперь 70 лет пока ее патчами обмажут

-8
neeXXXT

Игра была полностью играбельна уже через месяц после релиза на нормальных пк и новых консолях, то что бомжи устроили вой, это их личные проблемы, я прошел на старте, на патче 1.3 и 1.6 без каких либо проблем на высоких настройках, в последний раз уже с рейтрейсингом и генерацией кадров, до сих пор это самая красивая игра из всех, сейчас пройду четвертый раз

-13
evgeniyfantik neeXXXT

также прошел на старте на старушке 1060
сейчас буду перепроходить на свежом железе

0
KPAHbl4 neeXXXT

не путай - человек сказал не забагованная хотя этого добра в игре тоже навалом а недоделанная

1
lordkaho

Игра была сразу играбельная, прекрасно ее прошел еще до первого тяжелого патча. Мелкие глюки, ну и черт с ними. А вот эта привычка к Director Cut, она и бесит и радует одновременно. С одной стороны ты получаешь фактически другую игру через пару лет, с другой - хотелось бы играть в нее со старта.

1
Коленька Захаров lordkaho

О чем речь

1