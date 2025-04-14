В новом видео, Cyberpunk 2077 выглядит и работает на Nintendo Switch 2 намного лучше, чем на Steam Deck

В сети появились новые кадры из Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2, которые позволяют лучше понять, как требовательная игра с открытым миром от CD Projekt Red работает и выглядит на системе Nintendo нового поколения в портативном режиме.

На видео, которым Deck Wizard поделился на ютуб, игра работает на системе в режиме производительности, при котором частота кадров составляет 40 кадров в секунду. Несмотря на то, что иногда наблюдаются заметные падения частоты кадров, которые, вероятно, будут устранены в финальной версии, игра действительно отлично работает на Nintendo Switch 2, демонстрируя при этом высокое качество изображения. Это показывает, что система Nintendo более чем способна обеспечить более высокое качество, чем Steam Deck.

Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch в виде Ultimate-издания, которое включает в себя базовую игру, а также дополнение Phantom Liberty. В розничную версию игры также можно будет играть без дополнительной загрузки, так как и базовая игра, и дополнение включены в 64-гигабайтную версию игры.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition выйдет 5 июня на Nintendo Switch 2 по всему миру. Игра также доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Однако дополнение Phantom Liberty доступно только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.