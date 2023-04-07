Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.4 9 695 оценок

В новом видео разработчики Cyberpunk 2077 подробнее рассказали о трассировке пути и DLSS 3

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monk70
Новости

Разработчики из польской студии CD Projekt RED представили первое видео из серии роликов, в которых расскажут о технических деталях своих игр.

В первом эпизоде Жоао Педро де Мелло (старший специалист по опыту игроков) вместе со своими гостями — Сезари Беллой (программист графики), Якубом Кнапиком (глобальный арт-директор) и Джованни де Франческо (старший художник по техническому освещению) дадут вам введение в грядущую предварительную версию технологии Ray Tracing: Overdrive Mode, включенную в патч 1.62, путем обсуждения DLSS 3 и трассировки пути.

Видеозапись игрового процесса, снятая на ПК со следующей конфигурацией:

  • ЦП: AMD Ryzen 9 7900X 12-ядерный процессор 4,70 ГГц
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4090
  • Оперативная память: Kingston Fury DDR 5 128 ГБ (4x32 ГБ)
  • Все игровые настройки графики выставлены на максимум, а разрешение установлено на 4K.
ПК
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Комментарии: 33
Ваш комментарий
KIBERMAX

Очень круто, видос для 00000,1% людей с видяхами RTX40,

15
Dmitriy_1981

как же надоел этот графический онанизм...

13
Extor Menoger

Как говорил ваномас на 1 из своих стримов толку от RTX если он работает на расстоянии пары метров

5
Razox

трасировка лучей да, трасировка пути как раз работает в обратную сторону, от наблюдателя что позволит просчитывать только то что нужно, и теперь лучей можно больше будет использовать при той же производительности.

2
Listoman Razox

Не, никакой безграничной трассировки не будет, прекрасно видно на видео, что она подгружается на том же расстоянии, что и раньше, лоды то остались на прежнем убогом уровне)

1
Derdinator7856

Также он говорил, что DLSS это технология для нищих.

1
Razox Listoman

Ну не совсем, тут же видно что стала дальше отрисовка (бутылка к примеру)

Больших различий с дальним дистанцией на таком шакальном качестве обнаружить конечно невозможно.

2
Listoman Razox

Да тут просто бутылка стала переотражать, а вот на футажах проезда улиц видно, что свет от фонарей включается за пару метров от машины, а уже после включения начинает работать и трассировка, только теперь эффект ещё более заметный из-за большего влияния каждого источника света на общую картинку)

1
Limgrave

Молодцы

3
Umertviya

Пусть эти красные петухи лесом идут теперь.

3
Executor666

Хейтерок, сосни х...к. -_-

-2
Oscilograf

имхо бесполезная фича, лучше бы контент добавили, например рандомный генератор миссий фиксеров

3
luVol

А что по народной 3060 судя по рейтингу стима самая популярная из относительно новых гпу?)

1
IY1982

что, что... взорвётся она просто

2
-Zion-

Просто ни чего не меняешь и всё.

-2
Agent Qracle

Наcрать, давайте уже подробности про Либерти

1
boevayakiska

Опять сидят разрабы общаясь между собой перед камерой, рассказывая какие они молодцы.

1
FURYbushmaster

отличная реклама длсс 3)))

0
Аналиус

пусть лучше обоснуют почему озвучки не будет?!

-1
RickeyIMBA

вопросы к Владимиру

-5
prowkan RickeyIMBA

Александровичу?

0
Dead_s_benzopiloy prowkan

Владимировичу

0
Алексей Дарк

Потому что Поляки на стороне НАТО им надо как и всем "прогрессивным" показать как они наказали плохих русских, отобрав озвучку и запретив нам покупать их "шедевр"

CD Project те ещё лицемеры

0
Listoman

Штош, 4090 в 1080p с генерацией выдаёт 80фпс+, то есть можно будет с кайфом поиграть на мониторах 1440p с dlss q+fg в 100фпс+, а вот в 4к с dlss q будет где-то всего 50 фпс(

-2
KENIG_39

не тебе жаловаться с такими конфигурациями

1
Razox

Длсс перформанс в 4к, это не тоже самое что и нативное. Сам длсс уже минус фпс относительно нативного 1080п. Ну и по качеству изображенния это абсолютно разный уровень. А квалити в 1440п это 960п. Это даст куда более мыльную картинку чем перформа в 4к с 1080п.

0
Listoman Razox

4к dlss p будет смотреться на 4к монике хуже, чем 1440p dlss q на 1440p монике, но если сравнить скрины двух разрешений на одном мониторе, то победит 4к dlss p, такая особенность восприятия)

0
Razox Listoman

Кек, но на 1440п монике длдср 4к+длсс перф смотрится лучше чем даже нативное 1440п, не говоря о 1440п длсс квалити. Может это ты сравниваешь 24-27 дюймов 1440п и 55-65 дюймов телик 4к?) Так там из-за такой огромной разницы в плотности пикселей конечно на монике будет казаться чётче.

0
Listoman Razox

Да, речь про сравнение между теликом и моником)

0
AllConforD

Круто, просто круто.

Замечательно, что у игроков, на РС, есть возможность играть с такими плюшками, не через 10-15 лет, а прямо сейчас. Это радует, несказанно радует.

-5