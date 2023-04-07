В новом видео разработчики Cyberpunk 2077 подробнее рассказали о трассировке пути и DLSS 3 ©

Разработчики из польской студии CD Projekt RED представили первое видео из серии роликов, в которых расскажут о технических деталях своих игр.

В первом эпизоде Жоао Педро де Мелло (старший специалист по опыту игроков) вместе со своими гостями — Сезари Беллой (программист графики), Якубом Кнапиком (глобальный арт-директор) и Джованни де Франческо (старший художник по техническому освещению) дадут вам введение в грядущую предварительную версию технологии Ray Tracing: Overdrive Mode, включенную в патч 1.62, путем обсуждения DLSS 3 и трассировки пути.

Видеозапись игрового процесса, снятая на ПК со следующей конфигурацией: