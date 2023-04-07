В новом видео разработчики Cyberpunk 2077 подробнее рассказали о трассировке пути и DLSS 3

Разработчики из польской студии CD Projekt RED представили первое видео из серии роликов, в которых расскажут о технических деталях своих игр.
В первом эпизоде Жоао Педро де Мелло (старший специалист по опыту игроков) вместе со своими гостями — Сезари Беллой (программист графики), Якубом Кнапиком (глобальный арт-директор) и Джованни де Франческо (старший художник по техническому освещению) дадут вам введение в грядущую предварительную версию технологии Ray Tracing: Overdrive Mode, включенную в патч 1.62, путем обсуждения DLSS 3 и трассировки пути.
Видеозапись игрового процесса, снятая на ПК со следующей конфигурацией:
- ЦП: AMD Ryzen 9 7900X 12-ядерный процессор 4,70 ГГц
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4090
- Оперативная память: Kingston Fury DDR 5 128 ГБ (4x32 ГБ)
- Все игровые настройки графики выставлены на максимум, а разрешение установлено на 4K.
Очень круто, видос для 00000,1% людей с видяхами RTX40,
как же надоел этот графический онанизм...
Как говорил ваномас на 1 из своих стримов толку от RTX если он работает на расстоянии пары метров
трасировка лучей да, трасировка пути как раз работает в обратную сторону, от наблюдателя что позволит просчитывать только то что нужно, и теперь лучей можно больше будет использовать при той же производительности.
Не, никакой безграничной трассировки не будет, прекрасно видно на видео, что она подгружается на том же расстоянии, что и раньше, лоды то остались на прежнем убогом уровне)
Также он говорил, что DLSS это технология для нищих.
Ну не совсем, тут же видно что стала дальше отрисовка (бутылка к примеру)
Больших различий с дальним дистанцией на таком шакальном качестве обнаружить конечно невозможно.
Да тут просто бутылка стала переотражать, а вот на футажах проезда улиц видно, что свет от фонарей включается за пару метров от машины, а уже после включения начинает работать и трассировка, только теперь эффект ещё более заметный из-за большего влияния каждого источника света на общую картинку)
Молодцы
Пусть эти красные петухи лесом идут теперь.
Хейтерок, сосни х...к. -_-
имхо бесполезная фича, лучше бы контент добавили, например рандомный генератор миссий фиксеров
А что по народной 3060 судя по рейтингу стима самая популярная из относительно новых гпу?)
что, что... взорвётся она просто
Просто ни чего не меняешь и всё.
Наcрать, давайте уже подробности про Либерти
Опять сидят разрабы общаясь между собой перед камерой, рассказывая какие они молодцы.
отличная реклама длсс 3)))
пусть лучше обоснуют почему озвучки не будет?!
вопросы к Владимиру
Александровичу?
Владимировичу
Потому что Поляки на стороне НАТО им надо как и всем "прогрессивным" показать как они наказали плохих русских, отобрав озвучку и запретив нам покупать их "шедевр"
CD Project те ещё лицемеры
Штош, 4090 в 1080p с генерацией выдаёт 80фпс+, то есть можно будет с кайфом поиграть на мониторах 1440p с dlss q+fg в 100фпс+, а вот в 4к с dlss q будет где-то всего 50 фпс(
не тебе жаловаться с такими конфигурациями
Длсс перформанс в 4к, это не тоже самое что и нативное. Сам длсс уже минус фпс относительно нативного 1080п. Ну и по качеству изображенния это абсолютно разный уровень. А квалити в 1440п это 960п. Это даст куда более мыльную картинку чем перформа в 4к с 1080п.
4к dlss p будет смотреться на 4к монике хуже, чем 1440p dlss q на 1440p монике, но если сравнить скрины двух разрешений на одном мониторе, то победит 4к dlss p, такая особенность восприятия)
Кек, но на 1440п монике длдср 4к+длсс перф смотрится лучше чем даже нативное 1440п, не говоря о 1440п длсс квалити. Может это ты сравниваешь 24-27 дюймов 1440п и 55-65 дюймов телик 4к?) Так там из-за такой огромной разницы в плотности пикселей конечно на монике будет казаться чётче.
Да, речь про сравнение между теликом и моником)
Круто, просто круто.
Замечательно, что у игроков, на РС, есть возможность играть с такими плюшками, не через 10-15 лет, а прямо сейчас. Это радует, несказанно радует.