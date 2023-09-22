В обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 появился мемориал для Дэвида из Edgerunners ©

Долгожданное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 наконец-то вышло, и поклонники погружаются в игру, чтобы узнать, какие именно изменения CD Projekt Red внесла в базовую версию игры. Многое было сказано о новых автомобильных боях, системах перков и других изменениях, которые претерпела Cyberpunk 2077, но поклонники уже нашли небольшое дополнение, отсылающее к аниме-спиноффу Edgerunners. Предупреждаю, что сейчас будут спойлеры по Edgerunners.



Впервые это заметил пользователь \SynthPotato: если после попадания в Найт-Сити отправиться на Норт-Оук в Уэстбруке, то можно наткнуться на трогательный памятник Дэвиду Мартинесу из Edgerunners. Те, кто смотрел аниме, знают, что Давид был убит Адамом Смашером, поэтому CD Projekt Red решила затронуть все наши сердечные струны, освободив немного места, чтобы включить место для его захоронения.

Мемориал вызывает еще больше грусти, если посмотреть на его описание. В нем говорится: "Ты не брал меня на Луну, но ты был там со мной", что подразумевает, что именно Люси установила мемориал для Дэвида.

Нет ничего удивительного в том, что Cyberpunk 207 так легко признал Edgerunners. Во-первых, они созданы в одной вселенной, поэтому действия Дэвида, Люси и остальных членов банды, очевидно, были бы ощутимы в Найт-Сити. Во-вторых, аниме было невероятно популярным, когда оно только вышло, что привлекло к серии гораздо больше людей, которые могли пропустить игру. Для тех, кто перешел в игру с обновлением 2.0 и Phantom Liberty, увидеть небольшие намеки на Edgerunners, скорее всего, будет очень приятно.



Вы также, вероятно, не удивитесь, узнав, что это не единственное упоминание Edgerunners. В новом дереве навыков Cyberpunk 2077 появилось несколько умений, вдохновленных персонажами сериала. Например, навык, вдохновленный Дэвидом, позволяет превысить возможности киберимплантов в обмен на уменьшение здоровья. Другие умения ссылаются на Люси и Ребекку, предоставляя игроку способности, соответствующие каждому персонажу.

