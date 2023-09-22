В обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 разработчики исправили странное семейное фото Ривера Уорда ©

Новым игрокам в Cyberpunk 2077 никогда не доведется увидеть ужасную и, возможно, плохо отфотошопленную фотографию Семьи Ривера, на которой изображены неигровые персонажи в странных позах и случайное стандартное изображение плюшевого мишки, поскольку последний патч для Cyberpunk 2077 незаметно исправил это жуткое семейное фото в игре.

Это фото, которое вы получите от сестры Ривера Уорда после выполнения его квеста. Изображение, которое, хотя и должно было стать душевным моментом, дало прямо противоположный эффект в виду того, как на нём неловко позирует семья Уорда, где каждый смотрит в пустоту небытия, и плюшевый мишка, который явно является стандартным изображением из интернета.

Обновление Cyberpunk 2077 2.0 теперь исправило эту фотографию, заменив ее новым правильным изображением семьи Уорда.

Можно быть увереным, что существует множество других скрытых изменений, о которых CD Projekt RED не упомянула в примечаниях к новому обновлению, хотя любопытно, добавили ли они какие-либо новые секреты.