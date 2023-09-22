В обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 разработчики исправили странное семейное фото Ривера Уорда

Новым игрокам в Cyberpunk 2077 никогда не доведется увидеть ужасную и, возможно, плохо отфотошопленную фотографию Семьи Ривера, на которой изображены неигровые персонажи в странных позах и случайное стандартное изображение плюшевого мишки, поскольку последний патч для Cyberpunk 2077 незаметно исправил это жуткое семейное фото в игре.
Это фото, которое вы получите от сестры Ривера Уорда после выполнения его квеста. Изображение, которое, хотя и должно было стать душевным моментом, дало прямо противоположный эффект в виду того, как на нём неловко позирует семья Уорда, где каждый смотрит в пустоту небытия, и плюшевый мишка, который явно является стандартным изображением из интернета.
Обновление Cyberpunk 2077 2.0 теперь исправило эту фотографию, заменив ее новым правильным изображением семьи Уорда.
Можно быть увереным, что существует множество других скрытых изменений, о которых CD Projekt RED не упомянула в примечаниях к новому обновлению, хотя любопытно, добавили ли они какие-либо новые секреты.
Ну так намного лучше.
Да фото рил как будто в XNA Lara было сделано
Люблю cdpr за внимание к таким мелочам♥️
Все равно фотка всратая
Ох, сколько сейчас новостей будет, обо всем что там завоняет! А потом еще ..... в самом ДЛС.. ДЛЯ РАКУШОК напишу, это я не плохо написал об игре, а просто типо будет много новостей о всём! А, то есть не адекваты что указывают что писать! И что читать.
кто-то заставляет читать?
ооо сразу набросился!! Тебя забыл спросить что мне делать!!! А тебя кто-то заставил мне ответить?? Поставил минус и свали дальше!! Вот же дикари сразу надо грубить!!
биполярка? понимаю. я слова не сказал что тебе делать. ты сам тут ныть начал, что тебе по нраву "дофига новостей". я задал логичный вопрос "кто-то заставляет их читать?". ты мне отвечаешь "забыл спросить что мне делать". другими словами, ты сам заходишь читать новости которые не хочешь и сам же на эти новости жалуешься. гений пипец
Я как бы не в злом тексте это написал, что новостей будет много! Ну тут ты говоришь зачем, читаешь не читай! (да это так звучит, что делать) Зачем тогда ты написал мне?? Минус поставил и все ну нет надо ответить, видите ли кто-то написал, что тебе не понравилось. Чего просто не прошёл?