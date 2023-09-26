В обновленном Cyberpunk 2077 нашли отсылку к погибшей легенде автоспорта Кену Блоку ©

CD Prokekt Red добавила в обновление 2.0 Cyberpunk 2077 отсылку к легенде раллийных и гоночных игр Кену Блоку, скончавшемуся в январе 2023 года.

Отсылка к нему появилась в виде нового автомобиля, который игроки могут найти в Найт-Сити. Квадра Тайп-66 «Хун» можно получить, выполнив квест "Я влюблен в свою машину".

Отдавая дань уважения Блоку, автомобиль представляет собой очень быстрый и прочный внедорожник, а его название является отсылкой к его компании Hoonigan Industries, занимающейся производством автомобильной прессы и одежды. Возможно, в большей степени это относится к его истории в видеоиграх, поскольку Блок участвовал в нескольких ведущих франшизах, включая Need for Speed, Dirt и Forza, - автомобиль также оснащен двумя пулеметами.

Блок скончался в возрасте 55 лет в результате аварии на снегоходе 2 января 2023 года. "Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, что самое важное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать", - написала тогда компания Hoonigan Industries в своих социальных сетях.

Обновление 2.0 полностью пересматривает Cyberpunk 2077, добавляя такие функции, как новая система перков и улучшенный ИИ. Его выход вызвал всплеск популярности игры в Steam, даже опередив единственное расширение Phantom Liberty, выходящее сегодня, 26 сентября.