В обновленном Cyberpunk 2077 появились таинственные загадки, связанные с серией The Witcher ©

В обновлении 2.0 для ролевой экшен-игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt появились загадочные тизеры, связанные с серией игр Witcher.

Пользователь SynthPotato составил список загадок, обнаруженных в обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077, которые, судя по всему, связаны с серией The Witcher. Среди находок — странные языки, серверная комната, а также QR-код, который был раскрыт благодаря секретам в новой аркадной игре.

Среди самых ранних находок - сообщение, найденное на внутриигровом компьютере. Оно адресовано персонажу по имени "Полигистор" от некоего "TyRo/\/\aNtA". Оно гласит:

TyRo утверждает, что нашел что-то. Он бродил по Найт-Сити и нашел старый зал с винтажными играми. В "игре, которой более 60 лет", он нашел табличку с надписью "FF06B5". Так как это его последнее сообщение, и он собирается уйти, взяв с собой только ноутбук. Что скрывается за этим секретом, Полигистору придется узнать самому

Игроки обнаружили на свалке новый ноутбук, который, судя по всему, закодирован алфавитом из игр серии Witcher. Предполагается, что компьютер может принадлежать TyRo. По всей видимости, существует некая связь между этими находками и загадкой FF06B5, которая была добавлена в обновленном The Witcher 3. Упомянутая загадка до сих пор не разгадана.

Используя шаблоны для перевода языка, игроки в итоге получали серию случайных букв. В новой аркадной игре, расположенной рядом с фермами, в рейтинге высоких результатов PLHSTR (Полигистор, владелец автомата) упоминается FF06B5 с результатом "FF06B5". В мини-игре игроки берут на себя роль Джонни Сильверхэнда и пробивают себе путь через башню Арасака.

Рядом с местом, где находится этот автомат, расположена серверная комната. Ожидая в серверной, вы получите отмычку, которая откроет секретную комнату на 52-м этаже аркадной игры. Она ведет в лабиринт на уровне -10, в котором есть части QR-кода 3×3, 6 из которых уже найдены. Оставшиеся три части еще предстоит найти.