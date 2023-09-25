В обновленном Cyberpunk 2077 появились таинственные загадки, связанные с серией The Witcher

В обновлении 2.0 для ролевой экшен-игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt появились загадочные тизеры, связанные с серией игр Witcher.
Пользователь SynthPotato составил список загадок, обнаруженных в обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077, которые, судя по всему, связаны с серией The Witcher. Среди находок — странные языки, серверная комната, а также QR-код, который был раскрыт благодаря секретам в новой аркадной игре.
Среди самых ранних находок - сообщение, найденное на внутриигровом компьютере. Оно адресовано персонажу по имени "Полигистор" от некоего "TyRo/\/\aNtA". Оно гласит:
TyRo утверждает, что нашел что-то. Он бродил по Найт-Сити и нашел старый зал с винтажными играми. В "игре, которой более 60 лет", он нашел табличку с надписью "FF06B5". Так как это его последнее сообщение, и он собирается уйти, взяв с собой только ноутбук. Что скрывается за этим секретом, Полигистору придется узнать самому
Игроки обнаружили на свалке новый ноутбук, который, судя по всему, закодирован алфавитом из игр серии Witcher. Предполагается, что компьютер может принадлежать TyRo. По всей видимости, существует некая связь между этими находками и загадкой FF06B5, которая была добавлена в обновленном The Witcher 3. Упомянутая загадка до сих пор не разгадана.
Используя шаблоны для перевода языка, игроки в итоге получали серию случайных букв. В новой аркадной игре, расположенной рядом с фермами, в рейтинге высоких результатов PLHSTR (Полигистор, владелец автомата) упоминается FF06B5 с результатом "FF06B5". В мини-игре игроки берут на себя роль Джонни Сильверхэнда и пробивают себе путь через башню Арасака.
Рядом с местом, где находится этот автомат, расположена серверная комната. Ожидая в серверной, вы получите отмычку, которая откроет секретную комнату на 52-м этаже аркадной игры. Она ведет в лабиринт на уровне -10, в котором есть части QR-кода 3×3, 6 из которых уже найдены. Оставшиеся три части еще предстоит найти.
Нибуя не понял :D
Главная загадка: "Почему после такого количества патчей, игра по прежнему остаётся КиберБагом?"
зашел на главный квест поговорить с япошкой, а на улице моя припаркованная машина взрывается сама по себе звуки издает, диалог даже не слышно)) игра сама по себе живет) это НЕКСТ ГЕН
может комп не тянет? ссд и проц хороший нужен, чтобы ничего не ломалось
да не тянет https://www.youtube.com/watch?v=_X07PcTfu-U
как ты баги игры к компу подвязал я хз
В любом случае, какие бы там ни были загадки и секреты - всё равно никак не повлияет на факт того, что сама Cyberpunk 2077 - глубочайшее разочарование для всех нас, у которых есть мозги. Даже обновления не спасли игру - всё так же пусто и бездушно. Так что не надейтесь, что какая-то там связь с Ведьмаком как-то исправит положение - это уже пропащая игра. Хорошо если в переиздании через пару лет ситуация исправится, но пока эта тема закрыта для меня окончательно с момента релиза.
Она на столько кривая, что они сами уже не в силах её исправить
киберпук просто атмосферная и все, механики кривые и после 2.0, им проще новую игру сделать)