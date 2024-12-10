В патче 2.2 для Cyberpunk 2077 добавили кастомизацию авто в реальном времени, улучшили редактор и многое другое

Польская студия CD Projekt RED официально прекратила полноценную поддержку Cyberpunk 2077 в декабре 2023 года. Тогда игра получила крупное обновление версии 2.1 и ультимативное издание. Тем не менее, вместо того чтобы полностью оставить игру, разработчики продолжили выпускать небольшие апдейты, а к Новому году подготовили фанатам действительно приятный подарок. Патч 2.2 принесет не только исправления, но и новые функции, о которых давно мечтали игроки. В обновлении добавлены кастомизация автомобилей, расширенные возможности редактора персонажа и улучшения в фоторежиме.
Теперь в Cyberpunk 2077 можно перекрашивать свои автомобили в любое время и в любом месте. С помощью нового импланта игроки смогут мгновенно сохранять понравившиеся цвета и дизайны машин и применять их к своему транспорту. Это нововведение также позволяет быстрее скрываться от полиции благодаря возможности изменения дизайна в реальном времени.
Кроме того, арсенал транспортных средств расширен: для покупки станут доступны еще 10 машин, которые ранее были в игре, но не продавались.
- Мидзутани Сион MZ1,
- Мидзутани Сион Тарга МЗТ,
- Тортон Галена GA32t,
- Тортон Колби CST40,
- Арчер Кварц EC-L r275,
- Квадра Тайп-66 640 TS,
- Квадра Тайп-66 680 TS,
- Мидзутани Ходзуки MH2,
- Вильфор Делеон V410-S (купе, только в «Призрачной свободе»),
- Махир Супрон FS3-T (только в «Призрачной свободе»).
Также игроки смогут наслаждаться компанией Джонни Сильверхэнда, который иногда будет сидеть в машине и болтать с Ви.
Фоторежим получил несколько новых настроек, позволяющих создавать ещё более впечатляющие внутриигровые снимки. Теперь в нем есть режим дрона, позволяющий летать камере дальше благодаря большему радиусу действия. Вы также можете отключить столкновения, чтобы помочь сделать идеальный снимок. Также есть новые параметры освещения и переработанный интерфейс дополнительными опциями. CD Projekt надеется, что улучшения фоторежима означают, что игрокам не придется больше полагаться на моды или другое внешнее программное обеспечение для создания скриншотов. А еще теперь сделанные фотографии можно будет размещать в апартаментах персонажа, придавая им индивидуальность.
Обновление 2.2 добавило больше возможностей для создания уникального героя. Игроки смогут выбирать из дополнительных пресетов внешности, включая восемь новых лиц, дизайны губ, ногтей и множество новых глаз.
- 32 цвета глаз;
- 18 вариантов макияжа губ;
- 17 цветов лака для ногтей;
- 10 вариантов макияжа скул;
- 16 вариантов макияжа глаз;
- 4 варианта шрамов на лице;
- 5 вариантов бровей;
- 4 варианта татуировок на лице;
- 2 варианта татуировок на теле;
- 8 декоративных имплантов для лица.
Разработчики намекнули, что в патче 2.2 добавлено множество секретов и пасхалок, которые игрокам предстоит найти самостоятельно. Обновление уже доступно для скачивания на ПК и консолях.
Учитывая что это бесплатно, просто красавцы, видно что любят свою игру и хотят её сделать лучше спустя 4 года, я надеюсь такой же подход будет у разрабов сталкера и других игр, есть ещё надежда на приоритет игрового комьюнити а не инвесторов как допустим у юбисофт
4 года! Едрить-колотить как быстро время ушло...
это гениально добавлять внешний вид в игру где 90 процентов геймплея ты себя не видишь. Где новая игра +
Новая Игра + эта эксклюзив для ПК который реализован чисто через мод, это как Sony и её Gran Turismo которая ни когда не выйдет на ПК, так что хочешь поиграть Новая Игра + ставь Мод или Мод Сборку в которой уже присутствует "Новая Игра+" вот так вот.
Короче ни о чем
управление авто поправили?
Нет, но теперь можно изменить назначение клавиш W и S в разделе, посвящённом транспортным средствам.
Зачем меня w на s?)
Ну я хз, наверное кто то требовал из игроков такую полезную функцию))
Ахахах. Жесть. Лучше бы сразу на стрелки требовали бы))
Оно стало лучше еще когда 2.0 вышло, теперь нормально вроде управляется, раньше полный ---ец был
А это о чем говорит, что игру покупают и любят, поэтому издатель делает патчи, ну и спасибо за поддержку игры. Добавляют то, что обещали на релизе, в любом случае сейчас это топовая игра и ради нее стоит брать RTX4080/5080.
Будем ли подобные халявные патчи, у DA Veilguard и прочего лгбт дерьма? Нет.
На какой видюхе играешь?
обещали мультиплеер на релизе)))
Ну было ожидаемо, жаль что моды поломаются или уже поломались :(((
Грустно всё это...
Опять толпа нытиков, все не так, не дают плохо, дают обновы опять плохо, обновятся ваши моды и играйте дальше нни все с модами играют, каждый ноет за себя. Молодцы разработчики подкинули какую не какую обнову это же приятно и бесплатно)
Потому что здесь разрешается восхищаться совершенно любым обновам только в ГТА онлайн .Выпустили например новые семейные трусы с логотипом унитаза или спортивную тачку на которой написано Мамкин Нагибатор - школь.... игроки падают от восхищения на коленях и начинают биться в судорогах головой об пол.
Просто метро не добавили. И бег по стенам. С этими фичами игра бы была на 100из10. Абсолютли.
Ну нормально, как раз прохожу его первый раз)
А я её хотел пройти уже в 100й раз, но уже с модами и тут мне разрабы говорят "стой Еретик, вот тебе обнова и сиди ещё месяц жди когда твои моды обновятся, а мы тем временим ещё через 2 месяца тебе Обнову кинем, чтобы булки свои не расслаблял в игре с модами" во же Ироды Проклятые CD Projekt RED нет ни капли сочувствия к игрокам которые играют в Cyberpunk 2077 с модами, 2 сука месяца назад была обнова 2.13, ну что нельзя было запихнуть в Обновление 2.13 вот эту всё что будет в Обновлении 2.2? Ироды Окаянные эти CD Projekt RED.
Всё! Качаю, нафиг этот свалкер 2!
Да уж не позавидуешь тем кто играет с модами на лицухе.
На лицензии можно сразу игру обновить, а на Пиратки ещё ждёшь от 2х дней до 2х недель, а про моды так вообще до месяца ждёшь пока когда каждый скрипт, мод обновиться до актуальной версии, так что вывод либо играть без модов но на лицензии либо играть с модами но на Пиратки так как пока ждёшь обновления Пиратки уже обновятся моды, вот так вот.
неприятно наверное когда говоришь с джонни на русском а потом садишься в машину а он тебе на англ лялякает😒
Ну нечего DreamVoice исправят этот баг.
FSR 3.1 Обновили? там вроде просто fsr3 был, кто уже скачал?
Приятно, что не забрасывают игру
А модаделам как приятно, аж кипятком ссут и кирпичами срут))) от того что опять придётся моды обновлять из за этих иродов окаянных.
Авто, это круто, еще бы добавили их в город и возможность выбора цвета. А на счет внешности, то лучше бы прически добавили. Теперь то надеюсь на диске выпустят полную версию со всеми патчами?
P.S. Тут описание кривое что-ли, в оригинале написано, что прически тоже добавили.
Ну тык ты в городе можешь воровать на ходу цвет у других машин и тем самым можешь сбрасывать звёзды погони как это было в GTA только в играх GTA тебе надо было заехать в Малярку чтобы авто перекрасить и сбросить уровень розыска, а тут всё на ходу делаешь "меняешь цвет авто, меняешь винил машины, меняешь цвет интерьера автомобиля и меняешь цвет фарм автомобиля и + ты сбрасываешь уровень розыска" вот так вот.
Это с патчем 2.2 или до этого было?
До обновы 2.2 была возможность перекрашивать 1ну или 2 машины, + мод есть такой на Нексусе который почти так же меняет окраску машины, но не так детально как это реализовано в Обновлении 2.2
С модами много что есть, сейчас на PS5 прохожу, больше интересны официальные обновления.
Вроде приятно, что еще че то добавляют, бесплатно все-таки. Но как по мне они зря хайп нагоняют проводя стримы и анонсируя заранее патчи, которые едва дают что-то ощутимое. Единственное, что хоть как-то повлияет на игровой процесс, это новая возможность ухода от полиции. А все остальное чисто косметика, в игре, где нет вида от первого лица. Добавили бы НГ+, улучшили бы интерфейс с сохранениями, в которых легко запутаться если несколько персов, оптимизацию бы подвезли в догтаун, какие-нибудь челленджи или испытания. Я понимаю, что они вообще могли так-то уже забить на игру, но если вы что-то анонсируете, вы хотя бы не давайте надежду на существенные изменения
Любимые ♥ каеф.
О! Новые тату!Хорошо!
Ееще одна новость так это что ранее говорилось мол поддержка прекращена, уже не актуально, контент обновления будут и дальше выходить, и как сказали на стриме " мы не можем остановится" это лишь говорить о том что разработчик любит свой проект
Тени на пальмах пофиксили?
В gog ошибка с облачным сохранением cyberpunk 2077 зае*** уже как её чинить ?
Мелочь, но приятно. Интересно, озвучка DreamVoice не сломается в патче 2.2?
UPD: Мда, эти 27 гига половина контента этого обновления вообще ненужные вещи добавили...
мод есть такой. все остальные "улучшения" для фотодрочеров-куклопереодеваторов
Как нибудь обязательно перепройду
Чёё опять... Снова все моды наверное поломались.
М-де...
Теперь ждать, пока моды поправят из-за этого хлама.
А сколько интриги было. Данному обновлению стоило присвоить номер 2.14, но никак не 2.2.
Отстой!
вообще-то это контент обновления, тут тебе с 0 переделан фото мод, свыше 100+ деталей для редактора персонажа , еще и добавили продвинутую генерацию в редактор, компаньон, возможность ставить фото в картинах в квартирах, и ещё много чего
Я прошел Киберпанк 2077 на одном дыхании чисто сюжетку и мне очень понравилось.После удалил эту игру.Вот вы которые после прохождения сюжетки торчите в этой игре что вы там делаете?Может чёт не понимаю или что то упустил или что..?Там же делать нечего и джае просто бродить тоже как то не ахти ведь нет полного погружения из-за отсутствия вида от 3-го лица.
Ачивкодрочеры и искатели разных пасхалок на будущее игры от CD Projekt RED тебе и твоей маме передают пламенный привет)))
Я тупо брожу. Гляжу на пейзажи. Лезу туда куда раньше не было повода залезть. Отдыхаю короче.
Вообще там нужно было зачистить все метки на карте, пройти все побочки, собрать все тачки и просто было прикольно гонять по городу на тачке под музыку.
А основная сюжетка там хоть по своему интересная, но довольно депрессивная.
Несюжетные задания есть. А что вид от 3 лица даёт в плане полного погружения, чего не даёт вид от 1 лица?
Спасибо. Поломали к чертовой матери все моды, своей мусорной обновой. Обещали не обновлять, но в итоге пропи***лись. CD PR в своём репертуаре. И в чем прикол? Объявлять за несколько дней презентацию обновы и в этот же день выкладывать обнову. Ироды
Фиксик блин, опять тапки модам, вот еще-бы имплант на фонарик, тепловое или ночное зрение в глаза добавили-бы , было-б круто...
Да моды крякнули :( будем ждать Обновления Модов.
Обнова ради обновы, шляпа одна, я в этот фото режим не заходил не разу, а в редакторе персонажей ловить нечего, так как в игре нет вида от 3 лица!, нафига добавлять в игру то что не работает толком!Ну реально, делают то что не надо делать, а то что надо сделать они не видят! Еб.. Ны!!
Тоже самое, только в одной миссии за Евродина, а так бы и не стал бы на это тратить время.
отменяем обнову, сергей сп не заходит в фото режим
Вроде в общем это не плохо,но вот это:
18 вариантов макияжа губ;
17 цветов лака для ногтей;
10 вариантов макияжа скул;
16 вариантов макияжа глаз;
Обнову эту я так понимаю для женской половины делали или для п" диков.
Вот это делали для Мужиков которые играют женскими персонажами )))
Не дай бог тебе зайти на нексус и посмотреть там моды
Для женской половины игровых персонажей, уточню) Потому что многие мужики играют ими, они же красивше)))
я за бабу играл чтобы с Джуди замутить, но меня там пока только коп трахен сделал
Я думаю так,что все кто играет за женских персонажей внутри асецеируют себя с женщинами и имеют отклонения в психике.Я к примеру не могу принять на себя женский образ даже в играх.Тем более,моя логика не принимает когда хрупкое создание крошит здоровенных злодеев,без обоснованных супер способностей.
В этой игре реально сделать, что бы можно было прицеливаться по нажатию а не удержанию кнопки?Всегда бесил этот момент.
А ты что безрукий? что не можешь удерживать прицел и одновременно стрелять, мне казалась что к такому уже все привыкли со времён GTA San Andreas ибо там была реализована такая фишка.
играй с катаной че ты как лох))))
На всякий случай!
На всякий случай иди ты на три буквы. В деревянном своем сортире повесь эту фотку. Если адекватного человека раздражает или не интересует новости от проджектов, то он их скипает, и читает, то что его интересует. Но только не клоунов как ты.
Мда я ожидал большего
Добавили то что делали мододелы.
Даже ставить не буду эту недообнову, да и моды полетят!
Как не крути если ты захочешь поставить новые моды, то придётся обновлять игру так как они будут требовать версию игры 2.2, точнее не сами моды будут требовать последнею версию игры, а сами скрипты и разные ядра которые меняют игровые текстуры, вот так вот, так что хочешь не хочешь, а все равно придётся рано или поздно Обновлять Игру.