В патче 2.2 для Cyberpunk 2077 добавили кастомизацию авто в реальном времени, улучшили редактор и многое другое

Польская студия CD Projekt RED официально прекратила полноценную поддержку Cyberpunk 2077 в декабре 2023 года. Тогда игра получила крупное обновление версии 2.1 и ультимативное издание. Тем не менее, вместо того чтобы полностью оставить игру, разработчики продолжили выпускать небольшие апдейты, а к Новому году подготовили фанатам действительно приятный подарок. Патч 2.2 принесет не только исправления, но и новые функции, о которых давно мечтали игроки. В обновлении добавлены кастомизация автомобилей, расширенные возможности редактора персонажа и улучшения в фоторежиме.

Теперь в Cyberpunk 2077 можно перекрашивать свои автомобили в любое время и в любом месте. С помощью нового импланта игроки смогут мгновенно сохранять понравившиеся цвета и дизайны машин и применять их к своему транспорту. Это нововведение также позволяет быстрее скрываться от полиции благодаря возможности изменения дизайна в реальном времени.

Кроме того, арсенал транспортных средств расширен: для покупки станут доступны еще 10 машин, которые ранее были в игре, но не продавались.

Мидзутани Сион MZ1,

Мидзутани Сион Тарга МЗТ,

Тортон Галена GA32t,

Тортон Колби CST40,

Арчер Кварц EC-L r275,

Квадра Тайп-66 640 TS,

Квадра Тайп-66 680 TS,

Мидзутани Ходзуки MH2,

Вильфор Делеон V410-S (купе, только в «Призрачной свободе»),

Махир Супрон FS3-T (только в «Призрачной свободе»).

Также игроки смогут наслаждаться компанией Джонни Сильверхэнда, который иногда будет сидеть в машине и болтать с Ви.

Фоторежим получил несколько новых настроек, позволяющих создавать ещё более впечатляющие внутриигровые снимки. Теперь в нем есть режим дрона, позволяющий летать камере дальше благодаря большему радиусу действия. Вы также можете отключить столкновения, чтобы помочь сделать идеальный снимок. Также есть новые параметры освещения и переработанный интерфейс дополнительными опциями. CD Projekt надеется, что улучшения фоторежима означают, что игрокам не придется больше полагаться на моды или другое внешнее программное обеспечение для создания скриншотов. А еще теперь сделанные фотографии можно будет размещать в апартаментах персонажа, придавая им индивидуальность.

Обновление 2.2 добавило больше возможностей для создания уникального героя. Игроки смогут выбирать из дополнительных пресетов внешности, включая восемь новых лиц, дизайны губ, ногтей и множество новых глаз.

32 цвета глаз;

18 вариантов макияжа губ;

17 цветов лака для ногтей;

10 вариантов макияжа скул;

16 вариантов макияжа глаз;

4 варианта шрамов на лице;

5 вариантов бровей;

4 варианта татуировок на лице;

2 варианта татуировок на теле;

8 декоративных имплантов для лица.

Разработчики намекнули, что в патче 2.2 добавлено множество секретов и пасхалок, которые игрокам предстоит найти самостоятельно. Обновление уже доступно для скачивания на ПК и консолях.