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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 107 оценок

В патче 2.2 для Cyberpunk 2077 добавили кастомизацию авто в реальном времени, улучшили редактор и многое другое

Gutsz
Новости

Польская студия CD Projekt RED официально прекратила полноценную поддержку Cyberpunk 2077 в декабре 2023 года. Тогда игра получила крупное обновление версии 2.1 и ультимативное издание. Тем не менее, вместо того чтобы полностью оставить игру, разработчики продолжили выпускать небольшие апдейты, а к Новому году подготовили фанатам действительно приятный подарок. Патч 2.2 принесет не только исправления, но и новые функции, о которых давно мечтали игроки. В обновлении добавлены кастомизация автомобилей, расширенные возможности редактора персонажа и улучшения в фоторежиме.

Теперь в Cyberpunk 2077 можно перекрашивать свои автомобили в любое время и в любом месте. С помощью нового импланта игроки смогут мгновенно сохранять понравившиеся цвета и дизайны машин и применять их к своему транспорту. Это нововведение также позволяет быстрее скрываться от полиции благодаря возможности изменения дизайна в реальном времени.

Кроме того, арсенал транспортных средств расширен: для покупки станут доступны еще 10 машин, которые ранее были в игре, но не продавались.

  • Мидзутани Сион MZ1,
  • Мидзутани Сион Тарга МЗТ,
  • Тортон Галена GA32t,
  • Тортон Колби CST40,
  • Арчер Кварц EC-L r275,
  • Квадра Тайп-66 640 TS,
  • Квадра Тайп-66 680 TS,
  • Мидзутани Ходзуки MH2,
  • Вильфор Делеон V410-S (купе, только в «Призрачной свободе»),
  • Махир Супрон FS3-T (только в «Призрачной свободе»).

Также игроки смогут наслаждаться компанией Джонни Сильверхэнда, который иногда будет сидеть в машине и болтать с Ви.

Фоторежим получил несколько новых настроек, позволяющих создавать ещё более впечатляющие внутриигровые снимки. Теперь в нем есть режим дрона, позволяющий летать камере дальше благодаря большему радиусу действия. Вы также можете отключить столкновения, чтобы помочь сделать идеальный снимок. Также есть новые параметры освещения и переработанный интерфейс дополнительными опциями. CD Projekt надеется, что улучшения фоторежима означают, что игрокам не придется больше полагаться на моды или другое внешнее программное обеспечение для создания скриншотов. А еще теперь сделанные фотографии можно будет размещать в апартаментах персонажа, придавая им индивидуальность.

Обновление 2.2 добавило больше возможностей для создания уникального героя. Игроки смогут выбирать из дополнительных пресетов внешности, включая восемь новых лиц, дизайны губ, ногтей и множество новых глаз.

  • 32 цвета глаз;
  • 18 вариантов макияжа губ;
  • 17 цветов лака для ногтей;
  • 10 вариантов макияжа скул;
  • 16 вариантов макияжа глаз;
  • 4 варианта шрамов на лице;
  • 5 вариантов бровей;
  • 4 варианта татуировок на лице;
  • 2 варианта татуировок на теле;
  • 8 декоративных имплантов для лица.

Разработчики намекнули, что в патче 2.2 добавлено множество секретов и пасхалок, которые игрокам предстоит найти самостоятельно. Обновление уже доступно для скачивания на ПК и консолях.

83
77
Комментарии: 77
Ваш комментарий
REXDEFOX

Учитывая что это бесплатно, просто красавцы, видно что любят свою игру и хотят её сделать лучше спустя 4 года, я надеюсь такой же подход будет у разрабов сталкера и других игр, есть ещё надежда на приоритет игрового комьюнити а не инвесторов как допустим у юбисофт

47
JustA_NiceGuy

4 года! Едрить-колотить как быстро время ушло...

0
ron in

это гениально добавлять внешний вид в игру где 90 процентов геймплея ты себя не видишь. Где новая игра +

23
UnwaveringGlenn

Новая Игра + эта эксклюзив для ПК который реализован чисто через мод, это как Sony и её Gran Turismo которая ни когда не выйдет на ПК, так что хочешь поиграть Новая Игра + ставь Мод или Мод Сборку в которой уже присутствует "Новая Игра+" вот так вот.

1
Боярынъ

Короче ни о чем

6
r23dom

управление авто поправили?

3
UnwaveringGlenn

Нет, но теперь можно изменить назначение клавиш W и S в разделе, посвящённом транспортным средствам.

0
Nell_0071 UnwaveringGlenn

Зачем меня w на s?)

0
UnwaveringGlenn Nell_0071

Ну я хз, наверное кто то требовал из игроков такую полезную функцию))

0
Nell_0071 UnwaveringGlenn

Ахахах. Жесть. Лучше бы сразу на стрелки требовали бы))

0
Queenessy

Оно стало лучше еще когда 2.0 вышло, теперь нормально вроде управляется, раньше полный ---ец был

2
CobraN8

А это о чем говорит, что игру покупают и любят, поэтому издатель делает патчи, ну и спасибо за поддержку игры. Добавляют то, что обещали на релизе, в любом случае сейчас это топовая игра и ради нее стоит брать RTX4080/5080.

Будем ли подобные халявные патчи, у DA Veilguard и прочего лгбт дерьма? Нет.

3
Влад Борщ111

На какой видюхе играешь?

0
KPAHbl4

обещали мультиплеер на релизе)))

0
UnwaveringGlenn

Ну было ожидаемо, жаль что моды поломаются или уже поломались :(((

2
longerr2007

Грустно всё это...

2
Goodvini

Опять толпа нытиков, все не так, не дают плохо, дают обновы опять плохо, обновятся ваши моды и играйте дальше нни все с модами играют, каждый ноет за себя. Молодцы разработчики подкинули какую не какую обнову это же приятно и бесплатно)

2
Lvinomord

Потому что здесь разрешается восхищаться совершенно любым обновам только в ГТА онлайн .Выпустили например новые семейные трусы с логотипом унитаза или спортивную тачку на которой написано Мамкин Нагибатор - школь.... игроки падают от восхищения на коленях и начинают биться в судорогах головой об пол.

1
Антон Патриарх Логвинов

Просто метро не добавили. И бег по стенам. С этими фичами игра бы была на 100из10. Абсолютли.

0
MadDarkGuard

Ну нормально, как раз прохожу его первый раз)

1
UnwaveringGlenn

А я её хотел пройти уже в 100й раз, но уже с модами и тут мне разрабы говорят "стой Еретик, вот тебе обнова и сиди ещё месяц жди когда твои моды обновятся, а мы тем временим ещё через 2 месяца тебе Обнову кинем, чтобы булки свои не расслаблял в игре с модами" во же Ироды Проклятые CD Projekt RED нет ни капли сочувствия к игрокам которые играют в Cyberpunk 2077 с модами, 2 сука месяца назад была обнова 2.13, ну что нельзя было запихнуть в Обновление 2.13 вот эту всё что будет в Обновлении 2.2? Ироды Окаянные эти CD Projekt RED.

0
Nell_0071

Всё! Качаю, нафиг этот свалкер 2!

0
saa0891

Да уж не позавидуешь тем кто играет с модами на лицухе.

0
UnwaveringGlenn

На лицензии можно сразу игру обновить, а на Пиратки ещё ждёшь от 2х дней до 2х недель, а про моды так вообще до месяца ждёшь пока когда каждый скрипт, мод обновиться до актуальной версии, так что вывод либо играть без модов но на лицензии либо играть с модами но на Пиратки так как пока ждёшь обновления Пиратки уже обновятся моды, вот так вот.

0
OGMax1

неприятно наверное когда говоришь с джонни на русском а потом садишься в машину а он тебе на англ лялякает😒

0
UnwaveringGlenn

Ну нечего DreamVoice исправят этот баг.

0
Queenessy

FSR 3.1 Обновили? там вроде просто fsr3 был, кто уже скачал?
Приятно, что не забрасывают игру

0
UnwaveringGlenn

А модаделам как приятно, аж кипятком ссут и кирпичами срут))) от того что опять придётся моды обновлять из за этих иродов окаянных.

0
Kenn1y

Авто, это круто, еще бы добавили их в город и возможность выбора цвета. А на счет внешности, то лучше бы прически добавили. Теперь то надеюсь на диске выпустят полную версию со всеми патчами?

P.S. Тут описание кривое что-ли, в оригинале написано, что прически тоже добавили.

0
UnwaveringGlenn

Ну тык ты в городе можешь воровать на ходу цвет у других машин и тем самым можешь сбрасывать звёзды погони как это было в GTA только в играх GTA тебе надо было заехать в Малярку чтобы авто перекрасить и сбросить уровень розыска, а тут всё на ходу делаешь "меняешь цвет авто, меняешь винил машины, меняешь цвет интерьера автомобиля и меняешь цвет фарм автомобиля и + ты сбрасываешь уровень розыска" вот так вот.

0
Kenn1y UnwaveringGlenn

Это с патчем 2.2 или до этого было?

0
UnwaveringGlenn Kenn1y

До обновы 2.2 была возможность перекрашивать 1ну или 2 машины, + мод есть такой на Нексусе который почти так же меняет окраску машины, но не так детально как это реализовано в Обновлении 2.2

0
Kenn1y UnwaveringGlenn

С модами много что есть, сейчас на PS5 прохожу, больше интересны официальные обновления.

0
William Dwight

Вроде приятно, что еще че то добавляют, бесплатно все-таки. Но как по мне они зря хайп нагоняют проводя стримы и анонсируя заранее патчи, которые едва дают что-то ощутимое. Единственное, что хоть как-то повлияет на игровой процесс, это новая возможность ухода от полиции. А все остальное чисто косметика, в игре, где нет вида от первого лица. Добавили бы НГ+, улучшили бы интерфейс с сохранениями, в которых легко запутаться если несколько персов, оптимизацию бы подвезли в догтаун, какие-нибудь челленджи или испытания. Я понимаю, что они вообще могли так-то уже забить на игру, но если вы что-то анонсируете, вы хотя бы не давайте надежду на существенные изменения

0
SubaruBrzDream

Любимые ♥ каеф.

0
Лобо

О! Новые тату!Хорошо!

0
Dixon_V

Ееще одна новость так это что ранее говорилось мол поддержка прекращена, уже не актуально, контент обновления будут и дальше выходить, и как сказали на стриме " мы не можем остановится" это лишь говорить о том что разработчик любит свой проект

0
BENDJI

Тени на пальмах пофиксили?

0
Юра Буймистров99

В gog ошибка с облачным сохранением cyberpunk 2077 зае*** уже как её чинить ?

0
Zick211
Также игроки смогут наслаждаться компанией Джонни Сильверхэнда, который иногда будет сидеть в машине и болтать с Ви.

Мелочь, но приятно. Интересно, озвучка DreamVoice не сломается в патче 2.2?

UPD: Мда, эти 27 гига половина контента этого обновления вообще ненужные вещи добавили...

-1
пекабир
Теперь в Cyberpunk 2077 можно перекрашивать свои автомобили в любое время и в любом месте.

мод есть такой. все остальные "улучшения" для фотодрочеров-куклопереодеваторов

-1
Челодой моловек 94

Как нибудь обязательно перепройду

-1
Aalins

Чёё опять... Снова все моды наверное поломались.

-1
Балагур Затейник

М-де...
Теперь ждать, пока моды поправят из-за этого хлама.
А сколько интриги было. Данному обновлению стоило присвоить номер 2.14, но никак не 2.2.
Отстой!

-2
Dixon_V

вообще-то это контент обновления, тут тебе с 0 переделан фото мод, свыше 100+ деталей для редактора персонажа , еще и добавили продвинутую генерацию в редактор, компаньон, возможность ставить фото в картинах в квартирах, и ещё много чего

0
B e s i k

Я прошел Киберпанк 2077 на одном дыхании чисто сюжетку и мне очень понравилось.После удалил эту игру.Вот вы которые после прохождения сюжетки торчите в этой игре что вы там делаете?Может чёт не понимаю или что то упустил или что..?Там же делать нечего и джае просто бродить тоже как то не ахти ведь нет полного погружения из-за отсутствия вида от 3-го лица.

-2
UnwaveringGlenn

Ачивкодрочеры и искатели разных пасхалок на будущее игры от CD Projekt RED тебе и твоей маме передают пламенный привет)))

-3
Чукча в чуме

Я тупо брожу. Гляжу на пейзажи. Лезу туда куда раньше не было повода залезть. Отдыхаю короче.

2
AndralStormborn

Вообще там нужно было зачистить все метки на карте, пройти все побочки, собрать все тачки и просто было прикольно гонять по городу на тачке под музыку.

А основная сюжетка там хоть по своему интересная, но довольно депрессивная.

1
Medu3a

Несюжетные задания есть. А что вид от 3 лица даёт в плане полного погружения, чего не даёт вид от 1 лица?

1
Velikiy1000
0
Aksimad

Спасибо. Поломали к чертовой матери все моды, своей мусорной обновой. Обещали не обновлять, но в итоге пропи***лись. CD PR в своём репертуаре. И в чем прикол? Объявлять за несколько дней презентацию обновы и в этот же день выкладывать обнову. Ироды

-2
Ang Dark

Фиксик блин, опять тапки модам, вот еще-бы имплант на фонарик, тепловое или ночное зрение в глаза добавили-бы , было-б круто...

-2
UnwaveringGlenn

Да моды крякнули :( будем ждать Обновления Модов.

0
SERGEY-SP

Обнова ради обновы, шляпа одна, я в этот фото режим не заходил не разу, а в редакторе персонажей ловить нечего, так как в игре нет вида от 3 лица!, нафига добавлять в игру то что не работает толком!Ну реально, делают то что не надо делать, а то что надо сделать они не видят! Еб.. Ны!!

-4
Балагур Затейник

Тоже самое, только в одной миссии за Евродина, а так бы и не стал бы на это тратить время.

0
Medu3a

отменяем обнову, сергей сп не заходит в фото режим

4
Piccolo Daimao Jr

Вроде в общем это не плохо,но вот это:

18 вариантов макияжа губ;

17 цветов лака для ногтей;

10 вариантов макияжа скул;

16 вариантов макияжа глаз;

Обнову эту я так понимаю для женской половины делали или для п" диков.

-4
UnwaveringGlenn

Вот это делали для Мужиков которые играют женскими персонажами )))

2
Lex-one

Не дай бог тебе зайти на нексус и посмотреть там моды

2
MadDarkGuard

Для женской половины игровых персонажей, уточню) Потому что многие мужики играют ими, они же красивше)))

1
Максим Кузнецов 700 UnwaveringGlenn

я за бабу играл чтобы с Джуди замутить, но меня там пока только коп трахен сделал

2
Piccolo Daimao Jr MadDarkGuard

Я думаю так,что все кто играет за женских персонажей внутри асецеируют себя с женщинами и имеют отклонения в психике.Я к примеру не могу принять на себя женский образ даже в играх.Тем более,моя логика не принимает когда хрупкое создание крошит здоровенных злодеев,без обоснованных супер способностей.

-2
VIGITAL1

В этой игре реально сделать, что бы можно было прицеливаться по нажатию а не удержанию кнопки?Всегда бесил этот момент.

-4
UnwaveringGlenn

А ты что безрукий? что не можешь удерживать прицел и одновременно стрелять, мне казалась что к такому уже все привыкли со времён GTA San Andreas ибо там была реализована такая фишка.

2
KPAHbl4

играй с катаной че ты как лох))))

0
Макс Макс 007

На всякий случай!

-5
Paradidle

На всякий случай иди ты на три буквы. В деревянном своем сортире повесь эту фотку. Если адекватного человека раздражает или не интересует новости от проджектов, то он их скипает, и читает, то что его интересует. Но только не клоунов как ты.

0
Никита Дроздоvv

Мда я ожидал большего

-6
nikvik jm

Добавили то что делали мододелы.

-8
SERGEY-SP

Даже ставить не буду эту недообнову, да и моды полетят!

-8
UnwaveringGlenn

Как не крути если ты захочешь поставить новые моды, то придётся обновлять игру так как они будут требовать версию игры 2.2, точнее не сами моды будут требовать последнею версию игры, а сами скрипты и разные ядра которые меняют игровые текстуры, вот так вот, так что хочешь не хочешь, а все равно придётся рано или поздно Обновлять Игру.

3