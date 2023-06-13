В Phantom Liberty киберимпланты позволят перемещаться по воздуху и "менять внешность, чтобы сбросить уровень розыска" ©

Когда Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году, вы не могли изменить внешность своего персонажа после его создания - вы даже не могли сменить прическу, с момента старта игры. Причина, как выяснилось вскоре, заключалась в том, что игра не была закончена, и CD Projekt потребовалось время до крупного обновления 1.5 в 2022 году, чтобы добавить в Cyberpunk 2077 функцию, которая наконец позволяла изменить внешность.



А в сентябрьском расширении Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, вы сможете менять свою внешность на лету, благодаря новому интересному киберимпланту. Квест-директор Павел Саско упомянул о некоторых новых киберимплантах, которые можно будет купить на черном рынке.

"Например, воздушный рывок, или способность видеть врагов сквозь стены, или изменить свою внешность, чтобы сбросить уровень розыска", - сказал Саско.

Все это звучит очень полезно, особенно если вы сможете совместить "воздушный рывок" с "укрепленными лодыжками" и "усиленными сухожилиями", которые позволяют вам совершать двойные прыжки - и, возможно, вам больше никогда не придется касаться земли. Видеть врагов сквозь стены также кажется чем-то, что могло бы быть в Cyberpunk 2077 с самого начала - Робокоп мог это делать, я не вижу причин, почему мы не должны.



А возможность менять свою внешность, не стоя у зеркала или сидя в кресле риппердока, - это звучит потрясающе. Вроде того, как в GTA можно перекраситься, пока за тобой гонятся копы. Только вместо машины - ваше тело.

Саско не уточнил, как работает этот киберимплант, но скорее всего это что-то вроде голограммы, которую можно было заметить в первом и последнем трейлере дополнения.