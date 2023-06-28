Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 11 041 оценка

В Phantom Liberty все таки будет русская озвучка? "Голос Ви" Егор Васильев записал странное видео на студии дубляжа

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butcher69
Новости

"Призрачная свобода", сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК и к сожалению не будет озвучена на русский язык.

По крайней мере об этом официально стало известно 12 июня, но вчера "голос Ви" Егор Васильев выложил видео со студии дубляжа. Так же в ролике присутствует и Юлия Горохова, которая подарила свой голос женской версии протагониста Cyberpunk 2077.

По словам артиста, они собрались на студии записи дубляжа для работы над дополнением и "оно будет, ждите, примерно никогда".

Вероятно, актеры и команда собрались для работы над другим проектом, но, быть может, все действительно официально, ведь поляки не были категоричны в этом вопросе. Игра не получит русский дубляж на релизе, но никто не мешает им выпустить его чуть позже.

CD Projekt RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза "Призрачная свобода" будет доступна только с русской текстовой локализацией
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Андрей Златов

Может быть и будет, поживём увидем. Было бы здорово очень

1
Inqnaspan

Ну по всей видимости они всё запишут, а вот с релизом пока спешить не будут. Может до конца года и увидим.

0
DamirFelix

Как они будут записывать, если CDPR не могут сейчас работать с "налоговыми резидентами РФ", они бесплатно должны записывать? Да и если запишут, смысл им тогда откладывать релиз русской озвучки. Не логично. Максимум здесь это то что за озвучку взялась стороння студия типа GamesVoice.

0
GetJet DamirFelix

Ну стать налоговыми резидентами Казахстана сейчас тоже не так сложно.

0
Magistros DamirFelix

Поверь, не так уж и сложно отправить разовую оплату в обход российского налогообложения, при чем совершенно легально.

2
wianewa DamirFelix

Компания MSI тоже не могла платить зарплату российскому разработчику программы MSI afterburner и обновления программы прекратились. Но почему-то нашли способ официально перечислить ему зарплату за разработку программы и она снова обновляется и полностью поддерживается.

А поляки официально и публично демонстрируют свою русофобию.

1
CrowBY DamirFelix
если CDPR не могут сейчас работать с "налоговыми резидентами РФ"

НЕ МОГУТ, или все таки НЕ ХОТЯТ. И по их действиям скорее второе

1
pyw
0
Сyberpunk

Ну это ТОП !!!

0
Monk78

Если они это сделают официально, я куплю это дополнение. В любом случае такие надежды радуют.

-1
VELENA-RU

Механики опять вы ? :DDDD

-1
DamirFelix

Актеры просто стебанулись, а вы все уши развесили)

-1
sawa resamet

Остаётся только ждать и надеяться что нас не нае####, тоесть не обманывают и не стебутся над нами. Хотя мне лично не сильно эта озвучка важна, так как я хорошо знаю английский, но не суть.

-1
Talendor3

ждите примерно никогда

-1
Xndr DeKoz
CD Projekt RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси

ИП в казахстане открыли и погнали

-1
Shеpard

Был лоялен к разрабам еще на релизе киберпанка, купив несколько копий игры на торрент маркете. Думаю сейчас поступлю точно так же. Хорошие игры как и дополнения к ним надо поддерживать рублём ;)

-1
Сдал Пост Малоне

Лол, ну и че вы собрались тогда...

-2
ToOldforTHIS

Похер. Дубляж был ужасный. Лучше слушать Киану в оригинале

-4
wianewa

Как раз таки голос Джонни отличный вышел в озвучке, а вот голос Ви, что мужской, что женский - вообще не попали в роль. Девочка, что озвучивала Ви вообще иногда такие нелепые интонации выдаёт, особенно в сценах с матом, будто она стесняясь и краснея произносила фразы.

1
saa0891

Тот случай когда вообще всё равно будет там озвучка или нет,к большому сожалению это кривое поделие настолько меня разочаровало и выбесило что в дополнение у меня нет совершенно ни какого желания играть.

-6
unknoun

Я поставил овер 100 модом и мне норм.

0
saa0891 unknoun

Я через год после выхода игры решил тоже попробовать ещё раз поиграть,так после патча 1.6 там половина модов не работает,тот же редактор сейвов на котором была завязана куча модов и по сути основа персонажа так до сих пор и не смогли починить в итоге у меня желание пропало окончательно удалил игру нафиг.

0