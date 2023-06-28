В Phantom Liberty все таки будет русская озвучка? "Голос Ви" Егор Васильев записал странное видео на студии дубляжа ©

"Призрачная свобода", сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК и к сожалению не будет озвучена на русский язык.

По крайней мере об этом официально стало известно 12 июня, но вчера "голос Ви" Егор Васильев выложил видео со студии дубляжа. Так же в ролике присутствует и Юлия Горохова, которая подарила свой голос женской версии протагониста Cyberpunk 2077.

По словам артиста, они собрались на студии записи дубляжа для работы над дополнением и "оно будет, ждите, примерно никогда".

Вероятно, актеры и команда собрались для работы над другим проектом, но, быть может, все действительно официально, ведь поляки не были категоричны в этом вопросе. Игра не получит русский дубляж на релизе, но никто не мешает им выпустить его чуть позже.

CD Projekt RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза "Призрачная свобода" будет доступна только с русской текстовой локализацией