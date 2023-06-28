В Phantom Liberty все таки будет русская озвучка? "Голос Ви" Егор Васильев записал странное видео на студии дубляжа

"Призрачная свобода", сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК и к сожалению не будет озвучена на русский язык.
По крайней мере об этом официально стало известно 12 июня, но вчера "голос Ви" Егор Васильев выложил видео со студии дубляжа. Так же в ролике присутствует и Юлия Горохова, которая подарила свой голос женской версии протагониста Cyberpunk 2077.
По словам артиста, они собрались на студии записи дубляжа для работы над дополнением и "оно будет, ждите, примерно никогда".
Вероятно, актеры и команда собрались для работы над другим проектом, но, быть может, все действительно официально, ведь поляки не были категоричны в этом вопросе. Игра не получит русский дубляж на релизе, но никто не мешает им выпустить его чуть позже.
CD Projekt RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза "Призрачная свобода" будет доступна только с русской текстовой локализацией
Может быть и будет, поживём увидем. Было бы здорово очень
Ну по всей видимости они всё запишут, а вот с релизом пока спешить не будут. Может до конца года и увидим.
Как они будут записывать, если CDPR не могут сейчас работать с "налоговыми резидентами РФ", они бесплатно должны записывать? Да и если запишут, смысл им тогда откладывать релиз русской озвучки. Не логично. Максимум здесь это то что за озвучку взялась стороння студия типа GamesVoice.
Ну стать налоговыми резидентами Казахстана сейчас тоже не так сложно.
Поверь, не так уж и сложно отправить разовую оплату в обход российского налогообложения, при чем совершенно легально.
Компания MSI тоже не могла платить зарплату российскому разработчику программы MSI afterburner и обновления программы прекратились. Но почему-то нашли способ официально перечислить ему зарплату за разработку программы и она снова обновляется и полностью поддерживается.
А поляки официально и публично демонстрируют свою русофобию.
НЕ МОГУТ, или все таки НЕ ХОТЯТ. И по их действиям скорее второе
Ну это ТОП !!!
Если они это сделают официально, я куплю это дополнение. В любом случае такие надежды радуют.
Механики опять вы ? :DDDD
Актеры просто стебанулись, а вы все уши развесили)
Остаётся только ждать и надеяться что нас не нае####, тоесть не обманывают и не стебутся над нами. Хотя мне лично не сильно эта озвучка важна, так как я хорошо знаю английский, но не суть.
ждите примерно никогда
ИП в казахстане открыли и погнали
Был лоялен к разрабам еще на релизе киберпанка, купив несколько копий игры на торрент маркете. Думаю сейчас поступлю точно так же. Хорошие игры как и дополнения к ним надо поддерживать рублём ;)
Лол, ну и че вы собрались тогда...
Похер. Дубляж был ужасный. Лучше слушать Киану в оригинале
Как раз таки голос Джонни отличный вышел в озвучке, а вот голос Ви, что мужской, что женский - вообще не попали в роль. Девочка, что озвучивала Ви вообще иногда такие нелепые интонации выдаёт, особенно в сценах с матом, будто она стесняясь и краснея произносила фразы.
Тот случай когда вообще всё равно будет там озвучка или нет,к большому сожалению это кривое поделие настолько меня разочаровало и выбесило что в дополнение у меня нет совершенно ни какого желания играть.
Я поставил овер 100 модом и мне норм.
Я через год после выхода игры решил тоже попробовать ещё раз поиграть,так после патча 1.6 там половина модов не работает,тот же редактор сейвов на котором была завязана куча модов и по сути основа персонажа так до сих пор и не смогли починить в итоге у меня желание пропало окончательно удалил игру нафиг.