В продаже появилась полноразмерная реплика термокатаны из Cyberpunk 2077

Термокатана Errata, ставшая одним из самых культовых видов оружия в игре Cyberpunk 2077, получила полноценную реплику в натуральную величину благодаря сотрудничеству между CD Projekt RED и Zing_Toys.

В точности повторяя дизайн, изображенный в игре, катана выполнена в масштабе 1:1 и имеет длину 47 дюймов (около 119 см), а также клинок с красной светодиодной подсветкой и звуковым чипом, имитирующим удары, наносимые Ви. Корпус изготовлен из высококачественного трехслойного пластика, который прост в сборке и долговечен. В комплект также входит демонстрационная подставка.

Коллекционная копия, специально созданная для поклонников игры и киберпанковской эстетики, уже доступна для предзаказа в официальном магазине CD Projekt по цене €144, а ее выпуск запланирован на октябрь 2025 года.