В продаже появилась полноразмерная реплика термокатаны из Cyberpunk 2077

Термокатана Errata, ставшая одним из самых культовых видов оружия в игре Cyberpunk 2077, получила полноценную реплику в натуральную величину благодаря сотрудничеству между CD Projekt RED и Zing_Toys.
В точности повторяя дизайн, изображенный в игре, катана выполнена в масштабе 1:1 и имеет длину 47 дюймов (около 119 см), а также клинок с красной светодиодной подсветкой и звуковым чипом, имитирующим удары, наносимые Ви. Корпус изготовлен из высококачественного трехслойного пластика, который прост в сборке и долговечен. В комплект также входит демонстрационная подставка.
Коллекционная копия, специально созданная для поклонников игры и киберпанковской эстетики, уже доступна для предзаказа в официальном магазине CD Projekt по цене €144, а ее выпуск запланирован на октябрь 2025 года.
ох уж эти игрушки для детей)
Ясно, игрушка для пупсиков за 13 тысячь рублей. Про пластик звучит конечно смешно, высококачественный, трëхслойный. Напоминает хвалебное описание туалетной бумаги))
Зачем, если уже есть "Встанислав Шишкин"?
CD Projekt RED мелко плавают со своей катаной, они бы могли сделать рабочий прототип механических Киберрук "Клинков Багомола" которые надевались бы на руки человеку и он бы мог ими пользоваться, вы скажите что "Клинки Багомола" это Холодное Оружие и ими нельзя пользоваться в быту, а я скажи что ни в Одной Стране в Уголовных Кодексах не указанно что "Клинки Багомола" это Холодное Оружие, поэтому ими можно пользоваться как в военных целях так и в быту, вот так вот.
Работаю с термопластами , я даже не знаю на кого рассчитана такая ахинея , трёхслойный это не вид пластика, это склейка листов(или изделий) пластика ибо сделать плотное литьё выходит чуть дороже в силу конструкции пресс-форм ( в них автоматом подаётся холодная вода для охлаждения и охладить большую толщину очень сложно) , "высококачественного" нет низкокачественного , материалы разные для разных назначений и изделий . К примеру ПВХ - мягкий , многие люди называют из него изделия " буд-то прорезиненный" , АБС, полипропилен ,полиэтилен ,полиамид и так далее . Разница может быть только если используется первичка или вторичка , и то заметить это очень сложно ( детские товары , медицинские товары, пищевые и т.д. должны делаться из первички) . Если вам говорят, что сделана из более дорогого и качественно пластика - плюйте в лицо . Данный меч скорее всего кустарная(кастомная) вырезка из листа и последующая обточка напильником и такая же покраска. которую делал умелец в гараже .
там еще светодиод динамик и батарейка в ручке))
Столько новостей про киберпанк, хороший маркетинг у угры.
стсраются от бардулс нке отставать))
За такие деньги можно и нормальную стальную катану взять (не сувенирную)
Судя по качеству, цена этой пластмаски баксов 25, не более.