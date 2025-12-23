В разрешении 5K на 27-дюймовом игровом мониторе, RTX 5090 D с трудом достигает 60 FPS в Cyberpunk 2077 даже с DLSS

Новый игровой монитор ASUS ROG Strix 27 Pro — один из первых «массовых» 5K-мониторов, оснащенный 27-дюймовой панелью и функцией «двойного режима» с высокой частотой обновления 5K, которая снижает исходное разрешение 5120 x 2880 до 2560 x 1440 и увеличивает частоту обновления с 180 Гц до невероятно плавных 330 Гц.

Тони упомянул, что масштабирование Windows действительно помогает игровому монитору ASUS ROG Strix 27 Pro, поскольку 27-дюймовая панель с разрешением 5K имеет впечатляющую плотность пикселей в 218 PPI, а китайское подразделение ASUS использует масштабирование в 200%, что делает всё более приятным для глаз, особенно текст. Одним из главных преимуществ 5K-монитора перед 4K-монитором является то, что 5K-панель имеет примерно на 78% больше пикселей, чем 4K, что создает большую нагрузку на видеокарту.

Что касается производительности, Тони протестировал Cyberpunk 2077 в разрешениях 5K и 4K на системе с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 D.

В ходе тестирования, проведенного Тони с включенной трассировкой лучей (RT), DLSS в режиме «Баланс» и отключенной генерацией кадров, RTX 5090 D показала в среднем 51 FPS при разрешении 5120 x 2880 и 77 FPS при разрешении 4K, что на 26 FPS (или 33,6%) меньше, чем при полном разрешении 5K.

Это всего 5K, не говоря уже о 8K, что является еще одним гигантским скачком в количестве генерируемых пикселей. Достичь 8K 60FPS сейчас непросто, это станет реальностью благодаря RTX 6090 следующего поколения, и даже с DLSS 5 следующего поколения или чем-то подобным от NVIDIA. Тем не менее, 5K при 180 Гц было бы здорово видеть в других играх, которые легко достигают 180 FPS.