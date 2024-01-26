В России официально издадут настольную игру по Cyberpunk 2077

Издательство Hobby World выпустит локализованную версию настольной игры по Cyberpunk 2077 — Gangs of Night City. Также будет доступно и дополнение Families and Outcasts.
Cyberpunk 2077: Gangs of Night City рассчитана на 1-4 человек. Игрокам предстоит выбрать одну из банд и контролировать районы. В процессе партии необходимо строить убежища, улучшать колоду и принимать участие в битвах.
Дополнение Families and Outcasts добавит новый регион, банды и многое другое. Помимо этого, оно позволит присоединиться к игре пятому участнику.
Cyberpunk 2077: Gangs of Night City и Families and Outcasts выйдут в конце 2024 года. Автором настольной игры выступил Эрик Лэнг, а издателем студия CMON.
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Это очень хорошая новость. Для фаната сд проджект прям праздник:)
На русском то будет или опять будем собирать на перевод? )
Да. Судя по тому сколько там миниатюр, ценник в 8000 руб. будет точно.😔
Если учитывать весь список миниатюр с кикстартера, цена будет далеко не 8000