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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 818 оценок

В России официально издадут настольную игру по Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Издательство Hobby World выпустит локализованную версию настольной игры по Cyberpunk 2077 — Gangs of Night City. Также будет доступно и дополнение Families and Outcasts.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City рассчитана на 1-4 человек. Игрокам предстоит выбрать одну из банд и контролировать районы. В процессе партии необходимо строить убежища, улучшать колоду и принимать участие в битвах.

Дополнение Families and Outcasts добавит новый регион, банды и многое другое. Помимо этого, оно позволит присоединиться к игре пятому участнику.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City и Families and Outcasts выйдут в конце 2024 года. Автором настольной игры выступил Эрик Лэнг, а издателем студия CMON.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Slokas

Кубики будут в столе застревать? Тогда куплю

7
Sidiusz

У владельцев консоли сессия в карточной игре будет длиться в два раза дольше

3
Xndr DeKoz

До сих пор в шоке от цен на русифицированную настолку "Ведьмак. Старый мир"

4
Smusi

Это очень хорошая новость. Для фаната сд проджект прям праздник:)

0
MOHAPX-ru

На русском то будет или опять будем собирать на перевод? )

0
lucsses

Да. Судя по тому сколько там миниатюр, ценник в 8000 руб. будет точно.😔

0
Garris1304

Если учитывать весь список миниатюр с кикстартера, цена будет далеко не 8000

0