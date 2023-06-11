Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 661 оценка

В сеть попал ключевой арт и 30-секундный ролик Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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monk70
Новости

В сети появились новые просочившиеся кадры геймплея грядущего расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.

Просочившиеся закадровые кадры игрового процесса Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, похоже, были сняты с демонстрационной станции на Summer Game Fest 2023. Это всего 30 секунд, но это первый хороший взгляд на игровой процесс из расширения.

Ранее страница предварительного заказа Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась на платформе распространения цифровых игр GOG. Скорее всего, это было сделано по ошибке, так как пока нельзя добавить игру в корзину или просмотреть сведения о ней.

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Семь секунд геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Семь секунд геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Freund Benno

Майки по любому себе на трансляцию показ перекупили, а должны были показать изначально на саммер гейм фест, и одновременно с этим должны были предзаказы стартануть.

7
ShadowM88

Интересная теория.

3
caramba1999 ShadowM88

Да да да да да.

0
Андрей Златов

Изначально киберпанк был у майков показан, ещё и Кианыча позвали, логично что длс тоже будет у майков.

Тут нет ничего удивительного

1
Freund Benno Андрей Златов

нет, кианыча позвали только на второй показ

0
SkyraX

ролика нет алё

1
Роман Селезень

vpn нужен ибо вк плеер =)

0
Mystik_86 Роман Селезень

vpn не при чем, нужно улучшенную защиту от отслеживания снять в адресной строке, если браузер firefox

0
Omnia Smirnow Mystik_86

Нужно просто не закреплять видео с ВК.

3