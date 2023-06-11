В сеть попал ключевой арт и 30-секундный ролик Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

В сети появились новые просочившиеся кадры геймплея грядущего расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.

Просочившиеся закадровые кадры игрового процесса Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, похоже, были сняты с демонстрационной станции на Summer Game Fest 2023. Это всего 30 секунд, но это первый хороший взгляд на игровой процесс из расширения.

Ранее страница предварительного заказа Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась на платформе распространения цифровых игр GOG. Скорее всего, это было сделано по ошибке, так как пока нельзя добавить игру в корзину или просмотреть сведения о ней.