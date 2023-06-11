В сеть попал ключевой арт и 30-секундный ролик Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

В сети появились новые просочившиеся кадры геймплея грядущего расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.
Просочившиеся закадровые кадры игрового процесса Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, похоже, были сняты с демонстрационной станции на Summer Game Fest 2023. Это всего 30 секунд, но это первый хороший взгляд на игровой процесс из расширения.
Ранее страница предварительного заказа Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась на платформе распространения цифровых игр GOG. Скорее всего, это было сделано по ошибке, так как пока нельзя добавить игру в корзину или просмотреть сведения о ней.
Майки по любому себе на трансляцию показ перекупили, а должны были показать изначально на саммер гейм фест, и одновременно с этим должны были предзаказы стартануть.
Интересная теория.
Да да да да да.
Изначально киберпанк был у майков показан, ещё и Кианыча позвали, логично что длс тоже будет у майков.
Тут нет ничего удивительного
нет, кианыча позвали только на второй показ
ролика нет алё
vpn нужен ибо вк плеер =)
vpn не при чем, нужно улучшенную защиту от отслеживания снять в адресной строке, если браузер firefox
Нужно просто не закреплять видео с ВК.