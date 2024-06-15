В сети появились информация об отмененном DLC про Луну для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся в 2020 году, стал настоящим феноменом, но не совсем таким, как планировалось. Множество багов, технические проблемы и невыполненные обещания привели к рекордно низкому рейтингу и разочарованию игроков. Однако CD Projekt Red не сдалась и провела кропотливую работу над игрой, выпустив масштабные обновления и исправления.
В итоге, Cyberpunk 2077 преобразилась, став одной из лучших игр с открытым миром. А выход первого и единственного официального дополнения Phantom Liberty в 2023 году лишь закрепил этот статус.
Но история Cyberpunk 2077 могла быть еще более масштабной. Недавно в сети появились сведения об отмененном DLC, действие которого разворачивалось бы на Луне. Во вселенной игры это небесное тело играет важную роль, являясь колонией корпораций, ведущих добычу ресурсов.
Утечка содержит концепт-арты, 3D-модели, фрагменты карты и другие материалы, дающие представление о том, каким могло быть это дополнение. По задумке разработчиков, Луна должна была стать новым регионом, доступным для исследования, со своими локациями, персонажами и сюжетными линиями.
Судя по всему, CDPR изначально планировала включить Луну в базовую игру, но амбициозность проекта вынудила студию сократить контент. Отложенные материалы легли в основу DLC, но его разработка, к сожалению, была остановлена.
Хотя официально история Cyberpunk 2077 завершена, и шансы на выход отмененного DLC стремятся к нулю, сама по себе его история служит напоминанием о масштабных планах, которые когда-то были у CDPR на игру.
Остается лишь гадать, какие тайны и истории таит в себе отмененная лунная локация.
Толку то от инфы об "отменненном ДЛС" если оно отмененное.
Вот именно, кроме того, в это ДЛС, как и в основную игру, напихали бы кучу "обезьян" и "питухов"! Короче, в топку этот шлак!
Используют во второй части, логично же.
Отправьте нас на Луну!
Эх... Вложились бы в разработку как в рекламу, могла бы быть качественно другая игра. История о Луне напрашивалась сама собой. Всю игру болтали о ней там и сям, а одна из концовок и вовсе ей(вернее Хрустальным Дворцом) заканчивается.
Как же хочется чтобы поляки извлекли уроки из этого релиза и разумнее подошли к продолжению.
Вооооот, таки канон - полет в космос! И не было там выстрела из пистолета никакого
Они могли бы ещё одну игру выпустить, пока чинили основную игру и DLC клепали. Раньше игры за 3-4 года делали, а то и за 2. Теперь же растягивают эту резину на 7-10 лет с 1000 работников. Берутся за кучу проектов и после людей увольняют если те не кранчат по 24/7
я бы сыграл жаль что отменили
Жаль, этому шедевру еще бы платных dlc вплоть до выхода второй части, но все силы брошены на неё и нового ведьмака, а контора не резиновая.
Бля, можно же Люси было встретить...
Подозреваю это DLC было слегка привязано с аниме. Похоже не суждено Ви поздороваться с Люси.
Только в головах фанбоев, на деле же это все тот же кривой киберпук с зачисткой одинаковых аванпостов бандитов. Вызов транспорта до сих пор умудряется лагать)) А сюжетная ветка по прежнему линейна и недалеко ушла от ведьмака 10 летней давности)) А ведь помнится они обещали невероятную нелинейность и что даже Джеки можно будет спасти)) Обещанного 3 года ждут, а мы так и не дождались...
Киберпердак довольно плоский по сюжету. Мир не плох, но пустоват. Нет в нем интересных реализаций. Только зачистка болванчиков, которая надоедает.