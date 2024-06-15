В сети появились информация об отмененном DLC про Луну для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся в 2020 году, стал настоящим феноменом, но не совсем таким, как планировалось. Множество багов, технические проблемы и невыполненные обещания привели к рекордно низкому рейтингу и разочарованию игроков. Однако CD Projekt Red не сдалась и провела кропотливую работу над игрой, выпустив масштабные обновления и исправления.

В итоге, Cyberpunk 2077 преобразилась, став одной из лучших игр с открытым миром. А выход первого и единственного официального дополнения Phantom Liberty в 2023 году лишь закрепил этот статус.

Но история Cyberpunk 2077 могла быть еще более масштабной. Недавно в сети появились сведения об отмененном DLC, действие которого разворачивалось бы на Луне. Во вселенной игры это небесное тело играет важную роль, являясь колонией корпораций, ведущих добычу ресурсов.

Утечка содержит концепт-арты, 3D-модели, фрагменты карты и другие материалы, дающие представление о том, каким могло быть это дополнение. По задумке разработчиков, Луна должна была стать новым регионом, доступным для исследования, со своими локациями, персонажами и сюжетными линиями.

Судя по всему, CDPR изначально планировала включить Луну в базовую игру, но амбициозность проекта вынудила студию сократить контент. Отложенные материалы легли в основу DLC, но его разработка, к сожалению, была остановлена.

Хотя официально история Cyberpunk 2077 завершена, и шансы на выход отмененного DLC стремятся к нулю, сама по себе его история служит напоминанием о масштабных планах, которые когда-то были у CDPR на игру.

Остается лишь гадать, какие тайны и истории таит в себе отмененная лунная локация.