В следующем обновлении Cyberpunk 2077 не будет поддержки режима "Новая игра+"

CD Projekt RED вновь привлекла внимание к Cyberpunk 2077, анонсировав стрим для обновления 2.2. Хотя многие фанаты ожидали долгожданных функций, таких как режим "Новая игра+" и поддержка PS5 Pro, разработчики разочаровали поклонников. Менеджер по связям с общественностью CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что ни одна из этих опций не будет добавлена в предстоящее обновление.

Ранее команда уже заявляла, что поддержка PS5 Pro не планируется, а вот за режим "Новая игра+" немного обидно, ведь многие игроки уже давно просят о его появлении. Однако Момот пообещал, что обновление принесет другие интересные изменения и исправления, подробности о которых будут раскрыты во время стрима.

Обновление 2.2 будет доступно только для консолей текущего поколения и ПК.