В следующем обновлении Cyberpunk 2077 не будет поддержки режима "Новая игра+"

CD Projekt RED вновь привлекла внимание к Cyberpunk 2077, анонсировав стрим для обновления 2.2. Хотя многие фанаты ожидали долгожданных функций, таких как режим "Новая игра+" и поддержка PS5 Pro, разработчики разочаровали поклонников. Менеджер по связям с общественностью CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что ни одна из этих опций не будет добавлена в предстоящее обновление.
Ранее команда уже заявляла, что поддержка PS5 Pro не планируется, а вот за режим "Новая игра+" немного обидно, ведь многие игроки уже давно просят о его появлении. Однако Момот пообещал, что обновление принесет другие интересные изменения и исправления, подробности о которых будут раскрыты во время стрима.
Обновление 2.2 будет доступно только для консолей текущего поколения и ПК.
очередное САМОЕ последнее обновление? :)
еще бы все так обновления клепали как они!
Короче, ждём 3.0.
2.0.7.7 было бы прикольнее, но они протупили этот момент.
Оно есть, когда наводишь на версию игры стрелку (вверху в меню игры) и ждёшь несколько секунд) 😉
реально) нифига себе
Да? Блин, устанавливать ради проверки влом) Ладно, поверю на слово, как-нибудь ещё раз пройду.
А может кто пояснить, на кой черт новая игра + в киберпанке? чтобы Смешеру на выходе из Кампеки Плаза навалять? Это же прям сильно ломает сюжетку. Там же есть вот эти моменты, когда ты впечатляешься оптике Кироши, когда упырь Кирк впечатляется тому как ты изменился ит.п. Да и в принципе первая половина игры становится читерной по сути.
А ты поставь мод на "Новая игра +" и ты увидишь как ты фулл прокаченый на фулл имплантах, с фулл пушками проходишь по новой сюжет, у тебя уже всё есть(культовые Импланты, культовые пушки, тачки, деньги, много ресурсов для крафта" и ты проходишь чисто сюжет не отвлекаешься на какие то мелкие задания которые ни как не относятся к основному сюжет и это действительно крута, это тоже самое если бы в реале ты бы родился уже 20 летним, со всеми дипломами об образовании, с квартирой, с работай, с женой, машиной и детьми, тебе только 20 лет, а у тебя уже всё есть, ну крута же, вот что такое "Новая Игра +" для Киберпанка 2077.
Без нг+ то же коллекционирование тачек и культовых пушек, получение лучших имплантов вообще не даёт каких-то эмоций. Зачем они нужны в конце игры, если применять их тупо не на ком? А ведь кибер как раз и должен дарить эмоции
зачем в конце? до 40-50 уровня не так долго качаться на полицейских событиях и всяческих киберпсихах, которые без подачи сюжета
я ровно тоже выше написал, не вижу тут ничего "крутова", если хочешь чисто сюжет – включи минимальную сложность
да ерунда эта нг+, начинаешь с полной прокачкой, что за бред
Чё там тогда могут добавить!Вид от 3 лица это врят ли!Там тогда вс. игру пришлось бы перелопатить!Опять какие нибудь не большие фишки да и всё!
Там людей уже минимум работает над поддержкой игры. Глобальных изменений не будет, а режим новая игра+ отлично реализован сторонним модом
Посмотрим что покажут на Стримчанском, но не стоит ожидать вау эффекта ибо завышение ожидания от игры сопровождается разочарованием после увиденного в игре, ну добавят какие то новые Квесты, исправят Старые Квесты, добавят погоду Снег и на этом всё, вот так вот.
А я буду верить) Просто так бы они целый стрим не делали.
Да купите уже просто мод и все, самое глупое решение не давать фанатам то чего они ждут.
добавят наконец переключение прицела по пкм,а не на удержание?
зачем? о_О
А я привык удерживать и стрелять ибо удобно, если ты конечно играешь клава+мышь, а не гейпад.
да упоси Бог этот недосюжет второй раз пробегать в пустом мыльном городе с машинами катающимися как кирпичи по дороге
на приставке играешь?
А причем тут гта 5?
Ну так не играй, в чем проблема ?
он, наверное, ачивкохантер на 100%)
Зачем ты тогда подписан на игру и следишь за её новостями ?