В свежем чарте продаж Steam лидируют Cyberpunk 2077 и предзаказы EA Sports FC 24

Киберпанковая ролевая игра от CD Projekt RED, которая базируется на фундаменте одноименной настольной ролевой игры за авторством Майка Пондсмита, принимавшего непосредственное участие в творческом процессе.

В Cyberpunk 2077 вам необходимо взять на себя роль Ви, наёмника в поисках устройства, которое, по слухам, способно даровать бессмертие. Возьмитесь за это довольно опасное задание и сделайте себе имя на улицах Найт-Сити, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.

Поклонники заправского киберпанка могут рассчитывать на нелинейную историю, правдоподобный и брутальный мир для взрослой аудитории, глубокую ролевую систему, вдохновленную настольным побратимом, огромный арсенал кибернетических имплантатов и оружия, поддающегося модификации, и присутствие различных классов персонажей с возможностью создания в отличие от The Witcher своего собственного героя.