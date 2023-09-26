В свежем чарте продаж Steam лидируют Cyberpunk 2077 и предзаказы EA Sports FC 24

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 19 по 26 сентября, и первое место заняла Cyberpunk 2077. Вероятно, это было обусловлено скидкой в 40% и выходом крупного обновления 2.0. Стоит отметить, что речь идет о базовой игре, а дополнение Phantom Liberty, выпущенное в отдельном формате, заняло 5-е место.
На второй строчке рейтинга находятся предзаказы на футбольный симулятор EA Sports FC 24. Недавно обладатели расширенного издания и подписки EA Play Pro получили ранний доступ к этой новой игре.
Payday 3 заняла четвертое место в рейтинге, в то время как Baldur's Gate III опустилась до шестой позиции. А Starfield уже готовится к вылету из топ-10 и заняла последнее место.
Мировой чарт Steam с 19 по 26 сентября
- Cyberpunk 2077
- EA Sports FC 24
- Steam Deck
- PAYDAY 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Baldur's Gate 3
- Party Animals
- Resident Evil 4 (2023).
- Mortal Kombat 1
- Starfield
Старфилд видимо покидает чарт (топ 10)
Список копрофила