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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 251 оценка

В свежем чарте продаж Steam лидируют Cyberpunk 2077 и предзаказы EA Sports FC 24

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butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 19 по 26 сентября, и первое место заняла Cyberpunk 2077. Вероятно, это было обусловлено скидкой в 40% и выходом крупного обновления 2.0. Стоит отметить, что речь идет о базовой игре, а дополнение Phantom Liberty, выпущенное в отдельном формате, заняло 5-е место.

На второй строчке рейтинга находятся предзаказы на футбольный симулятор EA Sports FC 24. Недавно обладатели расширенного издания и подписки EA Play Pro получили ранний доступ к этой новой игре.

Payday 3 заняла четвертое место в рейтинге, в то время как Baldur's Gate III опустилась до шестой позиции. А Starfield уже готовится к вылету из топ-10 и заняла последнее место.

Мировой чарт Steam с 19 по 26 сентября

  1. Cyberpunk 2077
  2. EA Sports FC 24
  3. Steam Deck
  4. PAYDAY 3
  5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  6. Baldur's Gate 3
  7. Party Animals
  8. Resident Evil 4 (2023).
  9. Mortal Kombat 1
  10. Starfield
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