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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 300 оценок

В целом на разработку и рекламу Cyberpunk 2077 Phantom Liberty было потрачено более 80 млн. евро

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monk70
Новости

CD Projekt RED недавно подтвердила очень хорошие новости. Cyberpunk 2077 по-прежнему очень популярна: в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty сыграли более 3 миллионов игроков, а общие продажи игры составили 25 млн.. копий.

CD Projekt также подтвердила, что над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работали 360 разработчиков из CD Projekt RED, а в проекте было задействовано целых 3600 человек. На разработку дополнения компания потратила 275 миллионов злотых (60 млн. евро), а на маркетинг — 95 миллионов злотых (20,6 млн. евро).

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
SoRaS3

А сколько НВидиа закинула?

1
Scorpion_GamePlay

А всего лишь нужно было тихо пилить патчи, вон как ред дед редемшен 2 просто взяла и на пк вышла. А они тучи в никуда рекламы.

0
Fer Sam

РДР2 на пк вышла 5 ноября 2019 года и это был порт игры вышедшей 26 октября 2018 года для консолей.У сообщества был целый год чтобы оценить игру.Нахрена рекламить порт игры годичной давности?

0
GullibleCelia

Оно того стоило

0
askazanov

В этом ни кто и не сомневается особенно в маркетинге ))))

-1
UnstableWood

Лучше б озвучили длси жадные подляки

-1
CAT987g

А на игру сколько потратили? 60 лямов это только чтобы актерам заплатить за мелкие анимации с захватом...а так по сути что добавили в игру на 60 лямов еще и евро?

-2
Wolfenstein

так в игре кроме маркетинга и средней руки рубилки больше и нет ничего

-3
neeXXXT

Ты бы в помойку залез обратно из которой вылез!

2
UnpleasantIdriel neeXXXT

Лучше и не скажеш!

0