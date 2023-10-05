В целом на разработку и рекламу Cyberpunk 2077 Phantom Liberty было потрачено более 80 млн. евро

CD Projekt RED недавно подтвердила очень хорошие новости. Cyberpunk 2077 по-прежнему очень популярна: в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty сыграли более 3 миллионов игроков, а общие продажи игры составили 25 млн.. копий.
CD Projekt также подтвердила, что над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty работали 360 разработчиков из CD Projekt RED, а в проекте было задействовано целых 3600 человек. На разработку дополнения компания потратила 275 миллионов злотых (60 млн. евро), а на маркетинг — 95 миллионов злотых (20,6 млн. евро).
А сколько НВидиа закинула?
А всего лишь нужно было тихо пилить патчи, вон как ред дед редемшен 2 просто взяла и на пк вышла. А они тучи в никуда рекламы.
РДР2 на пк вышла 5 ноября 2019 года и это был порт игры вышедшей 26 октября 2018 года для консолей.У сообщества был целый год чтобы оценить игру.Нахрена рекламить порт игры годичной давности?
Оно того стоило
В этом ни кто и не сомневается особенно в маркетинге ))))
Лучше б озвучили длси жадные подляки
А на игру сколько потратили? 60 лямов это только чтобы актерам заплатить за мелкие анимации с захватом...а так по сути что добавили в игру на 60 лямов еще и евро?
так в игре кроме маркетинга и средней руки рубилки больше и нет ничего
Ты бы в помойку залез обратно из которой вылез!
Лучше и не скажеш!