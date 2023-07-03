Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 11 153 оценки

В турецком PS Store резко подорожала Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Cyberpunk 2077 резко подорожала в турецком сегменте PS Store. Начиная со 2 июля игра стоит 799 лир (около 2700 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 479 лир (1633 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Цена бандла Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty выросла неделю назад — с 717 лир (2249 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) до 1139 лир (до 3900 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

С чем связана корректировка цены, неизвестно. Не исключено, что это происходит из-за девальвации турецкой лиры.

В Phantom Liberty игроки отправятся в Песий город, чтобы раскрыть новые тайны Найт-Сити. Подробнее о грядущем DLC мы рассказали в специальном материале.

Релиз дополнения Phantom Liberty ожидается 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по официальному заявлению CDPR, игра получит только русские субтитры, но не озвучку. Однако позже актер Егор Васильев, официальный русский голос Ви, намекнул, что DLC может получить полную локализацию.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Dakini

Да какое кому дело до подорожания, на трекерах всегда все по одной цене.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Этот вывод теперь под каждой новостью про цены будет?

0
6363

УУУУ курва. Хотя пофигу я ПК игрок.

0
JohnTornton

просто цены из 2077 года.

на самом деле, всё из-за нищих шкильников, что туда ломятся, тем самым усугубив жизнь реальным местным жителям, вот этими своими мувами.
а после этого они ещё будут удивляться, почему на них плюют, когда они сами плевали на других)))

0
Magistros

Нет, дружище, дело вот в чём:

1
Stasonich_spb

Нифига себе..700лир,как за новую игру.

0
BlackCloak

Это может негативно сказаться на турецкой аудитории, которая теперь должна заплатить значительно больше за игру

0
Vavan07

Да

0
BlackCloak

Это может негативно сказаться на турецкой аудитории, которая теперь должна заплатить значительно больше за игру

0
Vavan07

Нет

0
kotasha

С такой тенденцией всё меньше нормальных региональных цен, но на консолях есть диски а на пк этого давно нет и там так же поднимают цены приравнённых к консолям.

0
Scorpion_GamePlay

Замечательная новость!!!!

0
warp 37

Цены на игры в этом году меня иногда шокируют. Даже в Steam в моём регионе цены на новинки примерно сравнялись с консольными. Да и распродажи уже разочаровывать начали.

Часто нормальную скидку и цену на игру приходится ждать дольше, чем релиз. Конечно, есть случаи, когда выхода нет и покупаешь по полной стоимости, как у меня было с Atomic Heart и Starfield в этом году.

-1
Omnia Smirnow

Было раньше выгодно, в нашем регионе, покупать игры за рубли.

0
Lvinomord

Успел взять дополнение к Киберпанку за 1369 руб.Ценник явно будет выше подниматься.

-1
ckott4

Видимо, разработка подорожала

-3
barabear

Нет, тут дело в ослаблении валюты, скоро и другие издатели подтянутся, сейчас лира уже не самый привлекательный вариант для покупки...

-1
ckott4 barabear

рубль тоже был не самым привлекательным, но это не помешало поднять цены и не опустить после укрепления

0
Stasonich_spb barabear

Учитывая то,что и сверху ещё платить за помощь покупку в турецком псн,то воистину уже не такой привлекательный вариант.

0
barabear ckott4

С рублем вообще другая ситуация, то что цена упала в один момент было сформировано не внешними факторами, тем более сейчас все пошло обратно, так что никакого укрепления по факту не было...

0
I I I I I

Важная актуальная новость 👍

-3
Кроллег

Отчего же? Многие, у кого есть CP2077 в пссторе на ру акке и кто хотел бы поиграть в аддон, купили бы игру заграницей для того, чтобы пройти дополнение. Цена в 717 лир не столь уж и большая для приобретения бандла игра+DLC. Сейчас же, люди рассчитывающие поиграть на консоли по приемлемой цене уже будут рассматривать другие варианты.

0