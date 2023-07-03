В турецком PS Store резко подорожала Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 резко подорожала в турецком сегменте PS Store. Начиная со 2 июля игра стоит 799 лир (около 2700 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 479 лир (1633 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Цена бандла Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty выросла неделю назад — с 717 лир (2249 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) до 1139 лир (до 3900 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).
С чем связана корректировка цены, неизвестно. Не исключено, что это происходит из-за девальвации турецкой лиры.
В Phantom Liberty игроки отправятся в Песий город, чтобы раскрыть новые тайны Найт-Сити. Подробнее о грядущем DLC мы рассказали в специальном материале.
Релиз дополнения Phantom Liberty ожидается 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по официальному заявлению CDPR, игра получит только русские субтитры, но не озвучку. Однако позже актер Егор Васильев, официальный русский голос Ви, намекнул, что DLC может получить полную локализацию.
Да какое кому дело до подорожания, на трекерах всегда все по одной цене.
Этот вывод теперь под каждой новостью про цены будет?
УУУУ курва. Хотя пофигу я ПК игрок.
просто цены из 2077 года.
на самом деле, всё из-за нищих шкильников, что туда ломятся, тем самым усугубив жизнь реальным местным жителям, вот этими своими мувами.
а после этого они ещё будут удивляться, почему на них плюют, когда они сами плевали на других)))
Нет, дружище, дело вот в чём:
Нифига себе..700лир,как за новую игру.
Это может негативно сказаться на турецкой аудитории, которая теперь должна заплатить значительно больше за игру
Да
Это может негативно сказаться на турецкой аудитории, которая теперь должна заплатить значительно больше за игру
Нет
С такой тенденцией всё меньше нормальных региональных цен, но на консолях есть диски а на пк этого давно нет и там так же поднимают цены приравнённых к консолям.
Замечательная новость!!!!
Цены на игры в этом году меня иногда шокируют. Даже в Steam в моём регионе цены на новинки примерно сравнялись с консольными. Да и распродажи уже разочаровывать начали.
Часто нормальную скидку и цену на игру приходится ждать дольше, чем релиз. Конечно, есть случаи, когда выхода нет и покупаешь по полной стоимости, как у меня было с Atomic Heart и Starfield в этом году.
Было раньше выгодно, в нашем регионе, покупать игры за рубли.
Успел взять дополнение к Киберпанку за 1369 руб.Ценник явно будет выше подниматься.
Видимо, разработка подорожала
Нет, тут дело в ослаблении валюты, скоро и другие издатели подтянутся, сейчас лира уже не самый привлекательный вариант для покупки...
рубль тоже был не самым привлекательным, но это не помешало поднять цены и не опустить после укрепления
Учитывая то,что и сверху ещё платить за помощь покупку в турецком псн,то воистину уже не такой привлекательный вариант.
С рублем вообще другая ситуация, то что цена упала в один момент было сформировано не внешними факторами, тем более сейчас все пошло обратно, так что никакого укрепления по факту не было...
Важная актуальная новость 👍
Отчего же? Многие, у кого есть CP2077 в пссторе на ру акке и кто хотел бы поиграть в аддон, купили бы игру заграницей для того, чтобы пройти дополнение. Цена в 717 лир не столь уж и большая для приобретения бандла игра+DLC. Сейчас же, люди рассчитывающие поиграть на консоли по приемлемой цене уже будут рассматривать другие варианты.