В турецком PS Store резко подорожала Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 резко подорожала в турецком сегменте PS Store. Начиная со 2 июля игра стоит 799 лир (около 2700 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 479 лир (1633 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Цена бандла Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty выросла неделю назад — с 717 лир (2249 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) до 1139 лир (до 3900 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

С чем связана корректировка цены, неизвестно. Не исключено, что это происходит из-за девальвации турецкой лиры.

В Phantom Liberty игроки отправятся в Песий город, чтобы раскрыть новые тайны Найт-Сити. Подробнее о грядущем DLC мы рассказали в специальном материале.

Релиз дополнения Phantom Liberty ожидается 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по официальному заявлению CDPR, игра получит только русские субтитры, но не озвучку. Однако позже актер Егор Васильев, официальный русский голос Ви, намекнул, что DLC может получить полную локализацию.