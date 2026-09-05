В UTM 5.0.5 появилась поддержка DirectX 12 - Cyberpunk 2077 запущен в Windows 11 на Mac

2 сентября 2026 года проект UTM официально анонсировал выход бета-версии 5.0.5. Ключевое нововведение — поддержка Direct3D Feature Level 12_1 для гостевых систем Windows 11, работающих на Mac. По заявлению команды, UTM стала первым программным решением для виртуализации на macOS, способным предложить Windows 11 такой уровень графических возможностей.

Стоит различать DirectX 12 и Feature Level 12_1. Уровень функциональности определяет, какой набор возможностей графического процессора доступен приложению. FL12_1 включает в себя такие технологии, как упорядоченное отображение растеризации (Rasterizer Ordered Views) и консервативную растеризацию первого уровня (Tier 1 Conservative Rasterization). Это даёт виртуальному GPU UTM доступ к более широкому набору функций DirectX 12 и позволяет запускать программы, которые не работают на более низких уровнях.

Разработчики показали работу нового драйвера на примере Cyberpunk 2077, запущенного внутри виртуальной машины Windows 11. Важно подчеркнуть: игра уже давно доступна нативно на Mac с Apple Silicon — CD Projekt RED выпустила версию для macOS в июле 2025 года. Однако демонстрация UTM принципиально иная: это Windows-версия игры, работающая внутри виртуальной машины через новый ускоренный графический интерфейс DirectX 12, а не нативная версия под Metal.

UTM реализует DirectX 12 через собственный бэкенд D3DMetal. Это означает, что Windows-гость видит не физический GPU Mac, а виртуальное графическое устройство. Команды DirectX проходят через цепочку промежуточных слоёв (Triton/Neptune, VirtIO, QEMU, virglrenderer), прежде чем транслироваться в Metal на стороне хоста.

Такая архитектура позволяет достичь Feature Level 12_1, но создаёт множество «границ совместимости». Поэтому UTM предупреждает: совместимость с играми остаётся ограниченной, а драйвер носит экспериментальный характер и может вызывать нестабильность.

Для работы DirectX 12 требуется:

Установить или переустановить экспериментальный графический драйвер UTM

Разработчики рекомендуют чистую установку Windows из-за возможной нестабильности драйвера

из-за возможной нестабильности драйвера Минимальная версия macOS — Ventura 13

Версия 5.0.4 предлагала только экспериментальное ускорение DirectX 11, а 5.0.5 расширяет его до DirectX 12.

Команда UTM не скрывает амбиций: в анонсе они открыто обратились к конкурентам: «Parallels, ваш ход!» Действительно, Parallels Desktop на Apple Silicon в настоящее время поддерживает 3D-ускорение только до DirectX 11.1 и OpenGL 4.3, что не позволяет запускать некоторые новые игры.

Пока это ранняя бета-версия для энтузиастов и разработчиков, а не готовое решение для игр. UTM достигла важного технического рубежа, но до стабильной и производительной работы с широким спектром игр и приложений ещё далеко. Тем не менее, это значительный шаг вперёд для виртуализации на macOS, который может подтолкнуть и других разработчиков к улучшению графической поддержки.