Ведущий дизайнер заданий Cyberpunk 2077 высказался об использовании ИИ

Ведущий дизайнер заданий Cyberpunk 2077 Павел Саско выразил свое мнение о применении генеративного ИИ в разработке видеоигр. Он считает, что искусственный интеллект может быть полезен для ускорения выполнения рутинных задач, но в творческих аспектах ему не место.

Саско отметил, что все работы, созданные ИИ, пока далеки от уровня, пригодного для использования в играх. По его мнению, попытка внедрить новую технологию с целью экономии приведет к снижению качества игр. Он уверен, что пройдет еще много лет, прежде чем генеративный ИИ сможет заменить человека в творческом процессе.

Саско также рассказал о переходе с движка REDengine на Unreal Engine 5. Он объяснил, что для команды этот процесс оказался не таким сложным, как могло бы показаться. Сиквел Cyberpunk 2077, под кодовым названием Project Orion, находится на ранней стадии разработки и пока не имеет даты выхода.