Ведущий кинематографист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, пережил "личный кошмар", перенося Идриса Эльбу в игру

Один из ранних трейлеров к расширению Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 поразил отчасти тем, что в нем появился довольно реалистично выглядящий Идрис Эльба, и слава богу, что это так. Один из ведущих кинематографистов CD Projekt Red рассказал, что воссоздание «очень специфических бровей» Эльбы было его «личным кошмаром».

Во время GDC Дэвид Кордеро Иглесиас, отвечавший за анимацию и кинематографию в игре, выступил с докладом об анимации в играх. Во время доклада он рассказал, что больше всего проблем ему доставили брови Эльбы, когда он снимал движения и мимику актера для роли Соломона Рида.

«Есть особые случаи, когда мы создаем привычные фигуры, основанные на реальных актерах, например, Киану Ривз в роли Джонни Сильверхэнда или Идрис Эльба в роли Соломона Рида. В случае с Идрисом Эльбой у него очень специфическое выражение лица, и мы не делали его захват. Нам приходилось анализировать его мимику, а также то, как он говорит.



Мы сотрудничали со многими отделами - модельным, отделом чтения, даже текстурным - чтобы попытаться максимально точно воссоздать характерные выражения его лица на разных этапах его жизни и проанализировать, что нам нужно - нужно ли нам добавить больше размаха бровей? Мы однозначно нуждались в этом. Это был мой личный кошмар. У Идриса Эльбы очень специфические брови, верно? У него такая змеиная форма, и то, как он ими двигает, просто потрясающе. Это было сложно передать».

В итоге разработчикам удалось проделать отличную работу с персонажем Эльбы и сюжетным дополнением «Призрачная свобода», благодаря которому удалось вернуть доверие почти всех геймеров к Cyberpunk 2077.