Ведущий кинематографист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, пережил "личный кошмар", перенося Идриса Эльбу в игру

Один из ранних трейлеров к расширению Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 поразил отчасти тем, что в нем появился довольно реалистично выглядящий Идрис Эльба, и слава богу, что это так. Один из ведущих кинематографистов CD Projekt Red рассказал, что воссоздание «очень специфических бровей» Эльбы было его «личным кошмаром».
Во время GDC Дэвид Кордеро Иглесиас, отвечавший за анимацию и кинематографию в игре, выступил с докладом об анимации в играх. Во время доклада он рассказал, что больше всего проблем ему доставили брови Эльбы, когда он снимал движения и мимику актера для роли Соломона Рида.
«Есть особые случаи, когда мы создаем привычные фигуры, основанные на реальных актерах, например, Киану Ривз в роли Джонни Сильверхэнда или Идрис Эльба в роли Соломона Рида. В случае с Идрисом Эльбой у него очень специфическое выражение лица, и мы не делали его захват. Нам приходилось анализировать его мимику, а также то, как он говорит.
Мы сотрудничали со многими отделами - модельным, отделом чтения, даже текстурным - чтобы попытаться максимально точно воссоздать характерные выражения его лица на разных этапах его жизни и проанализировать, что нам нужно - нужно ли нам добавить больше размаха бровей? Мы однозначно нуждались в этом. Это был мой личный кошмар. У Идриса Эльбы очень специфические брови, верно? У него такая змеиная форма, и то, как он ими двигает, просто потрясающе. Это было сложно передать».
В итоге разработчикам удалось проделать отличную работу с персонажем Эльбы и сюжетным дополнением «Призрачная свобода», благодаря которому удалось вернуть доверие почти всех геймеров к Cyberpunk 2077.
Идрис Эльба очень круто получился, видно что поработали на славу
Мне больше всего понравился маленький компактный стрючек, в остальном игра отстой.
это он ещё Кару Делевинь и Эмилию Кларк не анимировал...
признайся, он просто черный и тебя это бесит
Тогда почему не брали с него захват? // Андрей Абрамов
скорее всего виновна оплата
Ок, попкорн подготовил, жду следующую новость, когда Дэвид Кордеро в очередном интервью будет извинятся и оправдываться что он не расист :D
Ого, несколько минут напечатанного крепкого сна
Ну так могли бы найти кого-нить полегче и побелее...
Пусичка
Биберсреьнк - сама тот еще кошмар. Я не видел игры уродливее. Я могу только гадать, что этот бедняга пережил
какой там кошмар? Да эти брови может даже школьник без проблем сделать! Просто делаешь глубокую (ну или длинную) модель в паинте, крепишь на текстуру кожи и уже играешься с анимацией самой кожи! Такое за 5 минут сделает даже бухой в стельку павиан
Шта? Тоесть добавили в игру ещё одну обезьяну (хотя и без него в игре их просто куча, как и всяких фемок, глиномесов, накачанных мужебаб, трансов и прочих радужных ВОУК персонажей) и вернули этим доверие ГЕЙмеров к этому куску повесточного дерьма!? М-да, эти ГЕЙмеры просто не обучаемые!
В твоём понимание любой чернокожий , это WOKE контент ?, это уже нездоровым чем-то попахивает
На Плейграунде точно ты подметил одни ГЕЙмеры
Ну так иди в Смуту играй там нет ни негров, ни фемок. Зачем заходить в игру созданную западной культурой, для западной культуры и ныть об этом?
Да, а что ? в своё время подыграли власти, теперь на весь род пускай пожинают, то что посадили и да это здоровое мнение человека
Почему сразу любой чернокожий? Я не писал обо ВСЕХ неграх, а только о неграх в повесточном Гендербаге 2077! Вот там да, негры, фемки, глиномесы, трансы, гендерфлюиды и прочие ЛГБТ - это 100% ВОУК СЖВ ДЕИ контент!