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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 29 919 оценок

Ведущий кинематографист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, пережил "личный кошмар", перенося Идриса Эльбу в игру

Gruz_ Gruz_

Один из ранних трейлеров к расширению Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 поразил отчасти тем, что в нем появился довольно реалистично выглядящий Идрис Эльба, и слава богу, что это так. Один из ведущих кинематографистов CD Projekt Red рассказал, что воссоздание «очень специфических бровей» Эльбы было его «личным кошмаром».

Во время GDC Дэвид Кордеро Иглесиас, отвечавший за анимацию и кинематографию в игре, выступил с докладом об анимации в играх. Во время доклада он рассказал, что больше всего проблем ему доставили брови Эльбы, когда он снимал движения и мимику актера для роли Соломона Рида.

«Есть особые случаи, когда мы создаем привычные фигуры, основанные на реальных актерах, например, Киану Ривз в роли Джонни Сильверхэнда или Идрис Эльба в роли Соломона Рида. В случае с Идрисом Эльбой у него очень специфическое выражение лица, и мы не делали его захват. Нам приходилось анализировать его мимику, а также то, как он говорит.

Мы сотрудничали со многими отделами - модельным, отделом чтения, даже текстурным - чтобы попытаться максимально точно воссоздать характерные выражения его лица на разных этапах его жизни и проанализировать, что нам нужно - нужно ли нам добавить больше размаха бровей? Мы однозначно нуждались в этом. Это был мой личный кошмар. У Идриса Эльбы очень специфические брови, верно? У него такая змеиная форма, и то, как он ими двигает, просто потрясающе. Это было сложно передать».

В итоге разработчикам удалось проделать отличную работу с персонажем Эльбы и сюжетным дополнением «Призрачная свобода», благодаря которому удалось вернуть доверие почти всех геймеров к Cyberpunk 2077.

50
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Андрей Ккккк

Идрис Эльба очень круто получился, видно что поработали на славу

26
MAD_Terminator

Мне больше всего понравился маленький компактный стрючек, в остальном игра отстой.

-1
LogicDisciple

это он ещё Кару Делевинь и Эмилию Кларк не анимировал...

9
ТемныйВластелин

признайся, он просто черный и тебя это бесит

6
Пользователь ВКонтакте

Тогда почему не брали с него захват? // Андрей Абрамов

0
Nohchik1ant

скорее всего виновна оплата

0
Unmuted
Во время доклада он рассказал, что больше всего проблем ему доставили брови Эльбы, когда он снимал движения и мимику актера для роли Соломона Рида

Ок, попкорн подготовил, жду следующую новость, когда Дэвид Кордеро в очередном интервью будет извинятся и оправдываться что он не расист :D

0
Шрек и осел vs CD Project

Ого, несколько минут напечатанного крепкого сна

-1
LethalApple

Ну так могли бы найти кого-нить полегче и побелее...

-3
Light of Tfuth
Ведущий кинематографист Cyberpunk 2077: Phantom Freedom, пережил "личный кошмар", перенося Идриса Эльбу в игру

Пусичка

-10
Yapa Skuda

Биберсреьнк - сама тот еще кошмар. Я не видел игры уродливее. Я могу только гадать, что этот бедняга пережил

-12
это никогда не шрекончитс

какой там кошмар? Да эти брови может даже школьник без проблем сделать! Просто делаешь глубокую (ну или длинную) модель в паинте, крепишь на текстуру кожи и уже играешься с анимацией самой кожи! Такое за 5 минут сделает даже бухой в стельку павиан

-17
Авраам Линкольн
В итоге разработчикам удалось проделать отличную работу с персонажем Эльбы и сюжетным дополнением «Призрачная свобода», благодаря которому удалось вернуть доверие почти всех геймеров к Cyberpunk 2077.

Шта? Тоесть добавили в игру ещё одну обезьяну (хотя и без него в игре их просто куча, как и всяких фемок, глиномесов, накачанных мужебаб, трансов и прочих радужных ВОУК персонажей) и вернули этим доверие ГЕЙмеров к этому куску повесточного дерьма!? М-да, эти ГЕЙмеры просто не обучаемые!

-39
Дмитрий Тимчишин

В твоём понимание любой чернокожий , это WOKE контент ?, это уже нездоровым чем-то попахивает

16
Light of Tfuth
ГЕЙмеры

На Плейграунде точно ты подметил одни ГЕЙмеры

-10
KeanuReeves

Ну так иди в Смуту играй там нет ни негров, ни фемок. Зачем заходить в игру созданную западной культурой, для западной культуры и ныть об этом?

5
Light of Tfuth Дмитрий Тимчишин
В твоём понимание любой чернокожий , это WOKE контент ?

Да, а что ? в своё время подыграли власти, теперь на весь род пускай пожинают, то что посадили и да это здоровое мнение человека

-13
Авраам Линкольн Дмитрий Тимчишин

Почему сразу любой чернокожий? Я не писал обо ВСЕХ неграх, а только о неграх в повесточном Гендербаге 2077! Вот там да, негры, фемки, глиномесы, трансы, гендерфлюиды и прочие ЛГБТ - это 100% ВОУК СЖВ ДЕИ контент!

-14