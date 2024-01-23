Видео: красоты неонового города в Cyberpunk 2077

Несмотря на проблемный релиз Cyberpunk 2077 и долгий путь искупления CD Projekt RED с помощью масштабных обновлений, разработчики смогли создать самый красивый и детализированный киберпанк город. Найт-Сити в Cyberpunk 2077 получился масштабным и выразительным, особенно в части уличного освещения, рекламы и общей архитектуры. Эти завораживающие элементы игры решил наглядно продемонстрировать энтузиаст под ником Flurdeh в специальном видео.

Автор ролика на протяжении пяти минут показывает самые разные уголки Найт-Сити, особенно отмечая крайне высокий контраст неоновых вывесок и жителей города. Некоторые пейзажи и ракурсы зданий получились особенно хорошо, хотя он не использовал сторонних модификаций или улучшений текстур. Для записи энтузиаст прибегнул только к измененным настройкам камеры. Чтобы получить плавные источники света и качественное отражение, были включены высокие настройки трассировки лучей, включая последние исправления в недавнем патче.

Для всех, кто интересуется миром Cyberpunk 2077, напомним, что в дополнении разработчики хотели отправить игроков в подводную тюрьму. К сожалению, от этой идеи отказались, но возможно, ей найдется место в сиквеле.

Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК и консолях.