Видео сравнения Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive и без нее

Пользователь YouTube Okami взял последние клипы, выпущенные CD Projekt RED, и сделал интересное видеосравнение графики для Cyberpunk 2077 с новой трассировкой лучей Overdrive и без нее.
Как и предполагалось в трейлере новой трассировки лучей в режиме Overdrive, Cyberpunk 2077 теперь может использовать полную трассировку пути, чтобы реалистично управлять всеми источниками света, а не только некоторыми из них.
После обновления глобальное освещение заменяет все ранее использовавшиеся методы освещения и отражений единым алгоритмом, который значительно сложнее и способен давать лучшие результаты.
Это, несомненно, большой шаг вперед для этих технологий, и необходимо будет понять, какое влияние это окажет на производительность, но есть ощущение, что это сделает DLSS 3 графических процессоров NVIDIA серии 4000 еще более важным в ожидании следующего поколения видеокарт.
Понтов пока больше чем сути.
сравнение овердрайв и без лучей?
а сравнение овердрайв и с обычными лучам есть?
Нужно видео сравнения старой трассировки и новой. А эти всякие "без" и "с", мы уже давно видели.
Тут как бы сравнивают Ray Tracing Overdrive Mode и Original Ray Tracing
Да нет, как раз с выключенной трассировкой сравнивают!
Это как бы понятно и без комментариев. Я имею в виду другой смысл.
Если представили "обновлённую" трассировку, ну так покажите нам чем она "обновлённая" в отличие от старой трассировки.
Как отличается игра с трассировкой и без мы уже сотню раз видели.
Тебе как бы в видео именно это и показывают...
Вот так с надписями наверно будет более понятно?
Дядь не тупи, я про пост пишу. Вчера уже и сам нашёл это видео, но благодарю за вашу подачку.
В посте говорится о другом и видео прикреплено другое, в нём сравнивают с и без, а не новое и старое рт (по крайней мере так видно по видео).
Так и официальные видео так же есть только «с» и «без».
А ещё у вас вроде бы другой был комментарий выше, редактировали что-ли или я заработавшийся был и не понял что вы писали?
А ГГ-то в эти новые отражения добавили?
Или он так и останется "вампиром" )
Чисто технологически в киберпанке это запросто можно было реализовать и до апдейта, но этого не сделали из-за безголовой модели и кривой анимации. Точнее сделали, но с привязкой к строго отведённым местам с заранее проработанными движениями персонажа (зеркала). Анимации в играх от первого лица создаются в первую очередь для комфортного ощущения именно с этой перспективы и всегда выглядят нелепо со стороны. Единственный обратный пример, который приходит на ум это последние игры Rockstar, где ситуация полностью противоположная (нелепо и вязко ощущаются от первого лица, но зато выглядят естественно со стороны), но там первое лицо это не основной режим, а скорее гиммик.
Челы тупо без теней, а с помощью РТ они появляются. Прям технологический прорыв.
Прорыв в прошлое, ибо раньше без РТ все было
Раньше игры играли, интересовались сюжетом и геймплеем , а сейчас смотрим на графику, правда выйдя на улицу, эта графика блекнет
На старушке 1060 и без лучей кибербомжатник смотрится насыщенно)
И так мыло мылом а с трассировкой фон вообще размывается в кашу.
Смысл? Стыдно показать обычные ртх и ртх путей разницу? Нет её)
Она огромна)
Киберпанк потихоньку начинает устаревать и трассировка разная всякая не поможет
надо было как только он вышел начинать киберпанк ремейк делать для следующего поколения. все фигня, давай поновой.
Для сравнения как отражения работают без всяких rtx в игре одни из нас part 1!И как в этом убогом кибере!Делают всякую херобору чтобы бежали за новыми картами!
Так Overdrive изначально намечен на топ сегмент. Это киношные лучи.
Примерно никак, отражая хрен пойми что, которого даже нет в кадре. Только в определённых местах (пара туалетов и лестничных проёмов) заботливые геймдизайнеры ставят зеркала с двойным рендером сцены, на подходе к которым нагрузка видяхи возрастает с 50 до 80%, подтверждая этот убогий метод реализации)