Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.4 9 705 оценок

Видео сравнения Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive и без нее

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monk70
Новости

Пользователь YouTube Okami взял последние клипы, выпущенные CD Projekt RED, и сделал интересное видеосравнение графики для Cyberpunk 2077 с новой трассировкой лучей Overdrive и без нее.

Как и предполагалось в трейлере новой трассировки лучей в режиме Overdrive, Cyberpunk 2077 теперь может использовать полную трассировку пути, чтобы реалистично управлять всеми источниками света, а не только некоторыми из них.

После обновления глобальное освещение заменяет все ранее использовавшиеся методы освещения и отражений единым алгоритмом, который значительно сложнее и способен давать лучшие результаты.

Это, несомненно, большой шаг вперед для этих технологий, и необходимо будет понять, какое влияние это окажет на производительность, но есть ощущение, что это сделает DLSS 3 графических процессоров NVIDIA серии 4000 еще более важным в ожидании следующего поколения видеокарт.

ПК
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Кей Овальд

Понтов пока больше чем сути.

8
Sprintin

сравнение овердрайв и без лучей?

а сравнение овердрайв и с обычными лучам есть?

6
JustA_NiceGuy
4
Batchankoff

Нужно видео сравнения старой трассировки и новой. А эти всякие "без" и "с", мы уже давно видели.

2
demanik1

Тут как бы сравнивают Ray Tracing Overdrive Mode и Original Ray Tracing

0
Kartonkratos demanik1

Да нет, как раз с выключенной трассировкой сравнивают!

-1
Batchankoff demanik1

Это как бы понятно и без комментариев. Я имею в виду другой смысл.
Если представили "обновлённую" трассировку, ну так покажите нам чем она "обновлённая" в отличие от старой трассировки.
Как отличается игра с трассировкой и без мы уже сотню раз видели.

2
demanik1 Batchankoff
ну так покажите нам чем она "обновлённая" в отличие от старой трассировки.

Тебе как бы в видео именно это и показывают...

Вот так с надписями наверно будет более понятно?

-2
Batchankoff demanik1

Дядь не тупи, я про пост пишу. Вчера уже и сам нашёл это видео, но благодарю за вашу подачку.
В посте говорится о другом и видео прикреплено другое, в нём сравнивают с и без, а не новое и старое рт (по крайней мере так видно по видео).
Так и официальные видео так же есть только «с» и «без».
А ещё у вас вроде бы другой был комментарий выше, редактировали что-ли или я заработавшийся был и не понял что вы писали?

0
Az_Az

А ГГ-то в эти новые отражения добавили?

Или он так и останется "вампиром" )

2
Butcherly

Чисто технологически в киберпанке это запросто можно было реализовать и до апдейта, но этого не сделали из-за безголовой модели и кривой анимации. Точнее сделали, но с привязкой к строго отведённым местам с заранее проработанными движениями персонажа (зеркала). Анимации в играх от первого лица создаются в первую очередь для комфортного ощущения именно с этой перспективы и всегда выглядят нелепо со стороны. Единственный обратный пример, который приходит на ум это последние игры Rockstar, где ситуация полностью противоположная (нелепо и вязко ощущаются от первого лица, но зато выглядят естественно со стороны), но там первое лицо это не основной режим, а скорее гиммик.

0
Spillik

Челы тупо без теней, а с помощью РТ они появляются. Прям технологический прорыв.

2
TheNikolay00

Прорыв в прошлое, ибо раньше без РТ все было

-3
awareness of greatness

Раньше игры играли, интересовались сюжетом и геймплеем , а сейчас смотрим на графику, правда выйдя на улицу, эта графика блекнет

0
KonstAusRussland

На старушке 1060 и без лучей кибербомжатник смотрится насыщенно)

0
JonhZoidberg

И так мыло мылом а с трассировкой фон вообще размывается в кашу.

-2
Scorpion_GamePlay

Смысл? Стыдно показать обычные ртх и ртх путей разницу? Нет её)

-3
Listoman

Она огромна)

2
Лицо со шрамом

Киберпанк потихоньку начинает устаревать и трассировка разная всякая не поможет

-4
MunchkiN 616

надо было как только он вышел начинать киберпанк ремейк делать для следующего поколения. все фигня, давай поновой.

3
SERGEY-SP

Для сравнения как отражения работают без всяких rtx в игре одни из нас part 1!И как в этом убогом кибере!Делают всякую херобору чтобы бежали за новыми картами!

-5
JustA_NiceGuy

Так Overdrive изначально намечен на топ сегмент. Это киношные лучи.

0
Listoman

Примерно никак, отражая хрен пойми что, которого даже нет в кадре. Только в определённых местах (пара туалетов и лестничных проёмов) заботливые геймдизайнеры ставят зеркала с двойным рендером сцены, на подходе к которым нагрузка видяхи возрастает с 50 до 80%, подтверждая этот убогий метод реализации)

2