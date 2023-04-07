Видео сравнения Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive и без нее ©

Пользователь YouTube Okami взял последние клипы, выпущенные CD Projekt RED, и сделал интересное видеосравнение графики для Cyberpunk 2077 с новой трассировкой лучей Overdrive и без нее.

Как и предполагалось в трейлере новой трассировки лучей в режиме Overdrive, Cyberpunk 2077 теперь может использовать полную трассировку пути, чтобы реалистично управлять всеми источниками света, а не только некоторыми из них.

После обновления глобальное освещение заменяет все ранее использовавшиеся методы освещения и отражений единым алгоритмом, который значительно сложнее и способен давать лучшие результаты.

Это, несомненно, большой шаг вперед для этих технологий, и необходимо будет понять, какое влияние это окажет на производительность, но есть ощущение, что это сделает DLSS 3 графических процессоров NVIDIA серии 4000 еще более важным в ожидании следующего поколения видеокарт.