Видеосравнения Cyberpunk 2077 c NVIDIA DLSS 3.8.10 показывает улучшения сглаживания, VRAM и производительности

Последняя версия NVIDIA DLSS 3.8.10 обеспечивает улучшения сглаживания, VRAM и производительности в Cyberpunk 2077, как подчёркивается в новом сравнительном видео, опубликованном в сети.

В видео, опубликованном MxBenchmarkPC, сравнивается игра в собственном разрешении и с NVIDIA DLSS 3.7.20 и 3.8.10, подчёркивая улучшения качества изображения, которые новая версия более высокого уровня приносит по сравнению с предыдущей, такие как лучшее сглаживание в нескольких сценах, хотя есть заметное ухудшение при рендеринге волос. Новая версия масштабировщика также немного повышает производительность и, что самое важное, снижает использование VRAM, что может дополнительно повысить производительность на графических процессорах с объемом VRAM ниже 16 ГБ.

Последняя версия NVIDIA DLSS, показанная в действии в Cyberpunk 2077 на видео выше, была выпущена вчера. Среди изменений, включённых в версию 3.8.10 масштабировщика, — сокращение доступных профилей до профилей E и F, что также уменьшило размер файла DLL.