Видеосравнения Cyberpunk 2077 c NVIDIA DLSS 3.8.10 показывает улучшения сглаживания, VRAM и производительности

Последняя версия NVIDIA DLSS 3.8.10 обеспечивает улучшения сглаживания, VRAM и производительности в Cyberpunk 2077, как подчёркивается в новом сравнительном видео, опубликованном в сети.
В видео, опубликованном MxBenchmarkPC, сравнивается игра в собственном разрешении и с NVIDIA DLSS 3.7.20 и 3.8.10, подчёркивая улучшения качества изображения, которые новая версия более высокого уровня приносит по сравнению с предыдущей, такие как лучшее сглаживание в нескольких сценах, хотя есть заметное ухудшение при рендеринге волос. Новая версия масштабировщика также немного повышает производительность и, что самое важное, снижает использование VRAM, что может дополнительно повысить производительность на графических процессорах с объемом VRAM ниже 16 ГБ.
Последняя версия NVIDIA DLSS, показанная в действии в Cyberpunk 2077 на видео выше, была выпущена вчера. Среди изменений, включённых в версию 3.8.10 масштабировщика, — сокращение доступных профилей до профилей E и F, что также уменьшило размер файла DLL.
4.0 будет проприетарным для 50-серии?) А пока сгребаем старьё с полок,Индиана Джонс в подарок.)
Ага 4.0 эксклюзив для 50 серии, который даёт уже не х2 фейковых кадров в счётчик, а х5 фейковых кадров. На экране в киберпанке будет красиво показывает с фул лучами 200+ фпс и не важно, что всё равно будет лагать будто в онлайне с большим пингом, главное скриншотики с фпсом красивые будут.)
Ты тоже сходи за дошиком, не зря же сэкономил и купил красный Cal)
было клева какую нибудь новую технологию выкатили для 5-6 видеокарт. типа обратные тезарные вычесления обратных шлепков пикселя. типа убирает все артифакты по типу тта кристально чистая межкадровая картика стабильные 60 фпс
Эм... а на 30 серии эта версия длсс доступна?
Да. Скачай и замени старый nvngx_dlss.dll
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll/
Угу, спс, пойду заменю на видосе вроде как картинка лучше выглядит чем с предыдущей версией.
Чего у них в нативе так колбасит светодиодную панель, играл в нативе всё там нормально
Потому что таа в этой игре буквально худший в индустрии, хуже не делал еще никто, поэтому стабильность и правда хромает.
"снижает использование VRAM" - в одном единственном видео на ютуб. Тем более, что официально Nvidia об этом не упоминала.
Переделывайте новость!
Длсс идеален (это по версии сектантов из лагеря энвидии) так что разницы нет.
На деле шо то мыло, шо это 🤷
FSR лучше? Слышал,что в сегменте видеокарт,AMD продолжает сосать с проглотом у Nvidia,а о конкуренции вообще речи не идёт,врут?)
Как же я устал от мыла в 2к на своей
Сходи за дошиком, а мы пока покафуем и посмотрим на шикарную картинку с nVidia
Ну если у тебя 4090 то в 2к ты не играешь т.к. в 2к 4090 с лучами даже 60фпс не рисует.