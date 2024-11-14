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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 434 оценки

Видеосравнения Cyberpunk 2077 c NVIDIA DLSS 3.8.10 показывает улучшения сглаживания, VRAM и производительности

monk70
Новости

Последняя версия NVIDIA DLSS 3.8.10 обеспечивает улучшения сглаживания, VRAM и производительности в Cyberpunk 2077, как подчёркивается в новом сравнительном видео, опубликованном в сети.

В видео, опубликованном MxBenchmarkPC, сравнивается игра в собственном разрешении и с NVIDIA DLSS 3.7.20 и 3.8.10, подчёркивая улучшения качества изображения, которые новая версия более высокого уровня приносит по сравнению с предыдущей, такие как лучшее сглаживание в нескольких сценах, хотя есть заметное ухудшение при рендеринге волос. Новая версия масштабировщика также немного повышает производительность и, что самое важное, снижает использование VRAM, что может дополнительно повысить производительность на графических процессорах с объемом VRAM ниже 16 ГБ.

Последняя версия NVIDIA DLSS, показанная в действии в Cyberpunk 2077 на видео выше, была выпущена вчера. Среди изменений, включённых в версию 3.8.10 масштабировщика, — сокращение доступных профилей до профилей E и F, что также уменьшило размер файла DLL.

5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Serj77777

4.0 будет проприетарным для 50-серии?) А пока сгребаем старьё с полок,Индиана Джонс в подарок.)

2
wianewa

Ага 4.0 эксклюзив для 50 серии, который даёт уже не х2 фейковых кадров в счётчик, а х5 фейковых кадров. На экране в киберпанке будет красиво показывает с фул лучами 200+ фпс и не важно, что всё равно будет лагать будто в онлайне с большим пингом, главное скриншотики с фпсом красивые будут.)

2
Mr Merlegant wianewa

Ты тоже сходи за дошиком, не зря же сэкономил и купил красный Cal)

0
MunchkiN 616 wianewa

было клева какую нибудь новую технологию выкатили для 5-6 видеокарт. типа обратные тезарные вычесления обратных шлепков пикселя. типа убирает все артифакты по типу тта кристально чистая межкадровая картика стабильные 60 фпс

0
Александр Дантес

Эм... а на 30 серии эта версия длсс доступна?

1
BENDJI

Да. Скачай и замени старый nvngx_dlss.dll

https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll/

5
Александр Дантес BENDJI

Угу, спс, пойду заменю на видосе вроде как картинка лучше выглядит чем с предыдущей версией.

1
Unicorling

Чего у них в нативе так колбасит светодиодную панель, играл в нативе всё там нормально

1
AMD Ryzen

Потому что таа в этой игре буквально худший в индустрии, хуже не делал еще никто, поэтому стабильность и правда хромает.

-5
Макс Макс 007

"снижает использование VRAM" - в одном единственном видео на ютуб. Тем более, что официально Nvidia об этом не упоминала.

Переделывайте новость!

-2
AMD Ryzen

Длсс идеален (это по версии сектантов из лагеря энвидии) так что разницы нет.

Спойлер

На деле шо то мыло, шо это 🤷

-3
Serj77777

FSR лучше? Слышал,что в сегменте видеокарт,AMD продолжает сосать с проглотом у Nvidia,а о конкуренции вообще речи не идёт,врут?)

1
ilya6969

Как же я устал от мыла в 2к на своей

0
Mr Merlegant

Сходи за дошиком, а мы пока покафуем и посмотрим на шикарную картинку с nVidia

0
AMD Ryzen ilya6969

Ну если у тебя 4090 то в 2к ты не играешь т.к. в 2к 4090 с лучами даже 60фпс не рисует.

0