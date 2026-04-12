Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 084 оценки

Визуальное улучшение трассировки лучей в Cyberpunk 2077 на PS5 Pro впечатляет, но ПК по-прежнему превосходит конкурентов

monk70 monk70

Cyberpunk 2077 получил визуальное улучшение на PS5 Pro благодаря новому режиму Ray Tracing Pro, но сравнение с версией для ПК выявляет несколько ключевых различий в графической детализации. Обновлённый консольный режим улучшает освещение за счёт трассировки лучей для теней, глобального освещения и отдельных отражений.

При прямом сравнении трассировка лучей для теней и отражений на PS5 Pro выглядит близкой к максимальным настройкам, доступным на ПК. Однако глобальное освещение по-прежнему превосходит возможности ПК-оборудования, особенно при включённой трассировке лучей, где разница становится более очевидной.

Тестирование производительности с использованием RTX 5060 Ti с настройками, соответствующими конфигурации PS5 Pro, показывает, что консоль может немного превзойти графический процессор, не полагаясь на генерацию кадров. С другой стороны, версия для ПК выигрывает от более продвинутых функций, включая трассировку лучей и более широкое применение отражений, полученных с помощью трассировки лучей, ко всем поверхностям — опции, которые в настоящее время недоступны в консольной версии.

Техники восстановления изображения демонстрируют меньшую разницу между платформами. При разрешении 1440p PSSR на PS5 Pro и DLSS на ПК обеспечивают в целом сопоставимое качество изображения, что говорит о паритете в производительности масштабирования, несмотря на базовые различия в аппаратном обеспечении.

MNM 777
Жора ВОР
Diablonos

О нет, о боже, кинцолька за 750$ проигрывает ПК за 1500$.

брaтанчик

Конечно превосходит. Одна видяха стоит как прошка

AD010

даже средние ноуты мощнее плойки да и тонна настроек лучей

