Визуальное улучшение трассировки лучей в Cyberpunk 2077 на PS5 Pro впечатляет, но ПК по-прежнему превосходит конкурентов

Cyberpunk 2077 получил визуальное улучшение на PS5 Pro благодаря новому режиму Ray Tracing Pro, но сравнение с версией для ПК выявляет несколько ключевых различий в графической детализации. Обновлённый консольный режим улучшает освещение за счёт трассировки лучей для теней, глобального освещения и отдельных отражений.

При прямом сравнении трассировка лучей для теней и отражений на PS5 Pro выглядит близкой к максимальным настройкам, доступным на ПК. Однако глобальное освещение по-прежнему превосходит возможности ПК-оборудования, особенно при включённой трассировке лучей, где разница становится более очевидной.

Тестирование производительности с использованием RTX 5060 Ti с настройками, соответствующими конфигурации PS5 Pro, показывает, что консоль может немного превзойти графический процессор, не полагаясь на генерацию кадров. С другой стороны, версия для ПК выигрывает от более продвинутых функций, включая трассировку лучей и более широкое применение отражений, полученных с помощью трассировки лучей, ко всем поверхностям — опции, которые в настоящее время недоступны в консольной версии.

Техники восстановления изображения демонстрируют меньшую разницу между платформами. При разрешении 1440p PSSR на PS5 Pro и DLSS на ПК обеспечивают в целом сопоставимое качество изображения, что говорит о паритете в производительности масштабирования, несмотря на базовые различия в аппаратном обеспечении.