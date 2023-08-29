Владельцы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получат в подарок lo-fi альбом Tapes of Night City

До выхода долгожданного единственного сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 осталось чуть меньше месяца. Разработчики из CD Projekt RED сообщили в своих социальных сетях, что те, кто приобрёл дополнение, получат в подарок музыкальный lo-fi альбом Tapes of Night City, созданный из ремиксов любимых фанатами треков основной игры. получит подарок можно будет через My Rewards после запуска дополнения.
Погрузитесь в атмосферу Найт-сити. Исследуйте освещенные неоновым светом улицы, когда вы в наушниках. Альбом Tapes of Night City, содержащий спокойные и лоу-файные ремиксы на ваши любимые треки, будет доступен для загрузки через программу My Rewards после запуска Phantom Liberty.
Трек шляпа полная, а вот главный прикол это, то что придётся платить за дополнение к игре, а на релизе говорили что владельцы сделавшие предзаказ получат дополнения бесплатно, выходит опять обманули! Так что плевать на этот киберпанк и на всё что с ним связано.
Очередной человек который думает что должен бесплатно получит СЮЖЕТЫЙ DLC)
Подобные дополнения никогда не были бесплатными, ты внимательно прочитай какие DLC тебе там обещали. Основном были тачки, оружия и прочее внутриигровые предметы.