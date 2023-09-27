Владельцы лимитированной версии Cyberpunk 2077 Xbox One X все еще ждут возврата денег за DLC ©

Три года назад CD Projekt Red и Microsoft совместно работали над ограниченным выпуском Xbox One X на тему Cyberpunk 2077, который среди преимуществ предлагал «первое будущее расширение игры». В то время еще не было известно, что это Phantom Liberty, но ожидание было большим, учитывая, что базовая игра еще не была выпущена.

К сожалению, CD Projekt Red решила не поддерживать версии Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, заблокировав обновления и не разрабатывая версию Phantom Liberty для PS4 и Xbox One, несмотря на то, что она самая катастрофическая с точки зрения проблем и, возможно, заслуживает наибольшего внимание, учитывая, что именно с появлением версий для PS4 и Xbox One и разразился пострелизный скандал.

Однако в сообщении в своем официальном блоге, относящемся ко времени запуска патча 1.6, студия пообещала вернуть деньги покупателям ограниченного выпуска консоли, которые должны были получить кредиты для Microsoft Store, эквивалентные стоимости DLC. Однако год спустя, когда DLC вышел в свет, владельцы консолей все еще задаются вопросом, где получить возмещение.

В многочисленных сообщениях Reddit и X (ранее Twitter) за последние несколько дней, недель и месяцев выражалась путаница относительно статуса этих возмещений. Несколько человек заявили, что обращались в службу поддержки как Microsoft, так и CD Projekt, но отметили, что обе стороны, похоже, умывают руки, перенаправляя их за помощью в другую компанию. И хотя многие пользователи справедливо отмечают, что DLC по-прежнему привязан к учетной записи Xbox, прикрепленной к консоли, и, следовательно, будет доступен на консоли Series S или X, это не принесет особой пользы тем, у кого нет этих консолей.