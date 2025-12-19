Владельцы Radeon RX 9070 XT столкнулись с мерцанием в Cyberpunk 2077 после обновления FSR 4

Сразу после выхода крупного обновления под кодовым названием Redstone, в сети начали появляться массовые жалобы на технические неполадки. Геймеры обратили внимание на специфические визуальные артефакты, мешающие комфортному игровому процессу.
Наиболее часто проблема проявляется в популярном ролевом экшене Cyberpunk 2077. Пользователи форума Reddit и других профильных сообществ демонстрируют кадры, на которых заметно раздражающее колебание яркости и мерцание освещения. Согласно отчетам игроков, этот дефект напрямую связан с активацией новой версии генерации кадров и апскейлера на базе искусственного интеллекта. При переходе на старую версию FSR 3 или использовании нативного разрешения проблемы с изображением полностью исчезают.
Сообщество энтузиастов уже приступило к поиску временных решений, не дожидаясь официального патча. Часть пользователей предлагает откатить драйверы до предыдущих версий, однако этот метод блокирует доступ к улучшенным функциям новой архитектуры. Более продвинутые юзеры выяснили, что применение стороннего инструмента Optiscaler позволяет устранить артефакты в некоторых сценах. Кроме того, один из участников обсуждения обнаружил, что отключение эффекта Виньетирование в настройках графики игры может стабилизировать работу генератора кадров.
ТАК ФСР З.АЛУПА
ИДИОТЫ!!!! Пожалуйтесь ещё на проезжающие мимо машины - ЭТО ТИПИЧНЫЕ АРТЕФАКТЫ.
ничерта не видно
Это лиза су чтоли?
а куда смотреть то, я ничего не увидел??
У меня так же травка мерцает в тсусиме с обосранным dlss4
Блин, я раза 3 пересматривала видос, что-бы заметить мерцание. Я думала там щас такой блюр будет, а там чуть чуть, еле заметное мерцание поверхностей.
Так разработчики сами говорили что буквально работают в сотрудничестве с нвидией. А вы че хотели.
Может оно и есть, но на этом плеере и 720P нихрена не видно никакого мерцания.
идите 5070ti покупайте небладарные твари)))
подаришь возьму.
Нет драйверов нет проблем - девиз красных.