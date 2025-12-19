ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 521 оценка

Владельцы Radeon RX 9070 XT столкнулись с мерцанием в Cyberpunk 2077 после обновления FSR 4

Extor Menoger Extor Menoger

Сразу после выхода крупного обновления под кодовым названием Redstone, в сети начали появляться массовые жалобы на технические неполадки. Геймеры обратили внимание на специфические визуальные артефакты, мешающие комфортному игровому процессу.

Наиболее часто проблема проявляется в популярном ролевом экшене Cyberpunk 2077. Пользователи форума Reddit и других профильных сообществ демонстрируют кадры, на которых заметно раздражающее колебание яркости и мерцание освещения. Согласно отчетам игроков, этот дефект напрямую связан с активацией новой версии генерации кадров и апскейлера на базе искусственного интеллекта. При переходе на старую версию FSR 3 или использовании нативного разрешения проблемы с изображением полностью исчезают.

Сообщество энтузиастов уже приступило к поиску временных решений, не дожидаясь официального патча. Часть пользователей предлагает откатить драйверы до предыдущих версий, однако этот метод блокирует доступ к улучшенным функциям новой архитектуры. Более продвинутые юзеры выяснили, что применение стороннего инструмента Optiscaler позволяет устранить артефакты в некоторых сценах. Кроме того, один из участников обсуждения обнаружил, что отключение эффекта Виньетирование в настройках графики игры может стабилизировать работу генератора кадров.

16
12
Комментарии:  12
KILLA06

ТАК ФСР З.АЛУПА

8
Mul999 8

ИДИОТЫ!!!! Пожалуйтесь ещё на проезжающие мимо машины - ЭТО ТИПИЧНЫЕ АРТЕФАКТЫ.

6
A E

ничерта не видно

6
pckot01

Это лиза су чтоли?

1
dirty bat

а куда смотреть то, я ничего не увидел??

создатель русского репа

У меня так же травка мерцает в тсусиме с обосранным dlss4

4
Raphtallia

Блин, я раза 3 пересматривала видос, что-бы заметить мерцание. Я думала там щас такой блюр будет, а там чуть чуть, еле заметное мерцание поверхностей.

3
ParanoidRusty

Так разработчики сами говорили что буквально работают в сотрудничестве с нвидией. А вы че хотели.

2
prince0

Может оно и есть, но на этом плеере и 720P нихрена не видно никакого мерцания.

2
inkomniak

идите 5070ti покупайте небладарные твари)))

dirty bat

подаришь возьму.

Master Ken

Нет драйверов нет проблем - девиз красных.