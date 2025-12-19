Владельцы Radeon RX 9070 XT столкнулись с мерцанием в Cyberpunk 2077 после обновления FSR 4

Сразу после выхода крупного обновления под кодовым названием Redstone, в сети начали появляться массовые жалобы на технические неполадки. Геймеры обратили внимание на специфические визуальные артефакты, мешающие комфортному игровому процессу.

Наиболее часто проблема проявляется в популярном ролевом экшене Cyberpunk 2077. Пользователи форума Reddit и других профильных сообществ демонстрируют кадры, на которых заметно раздражающее колебание яркости и мерцание освещения. Согласно отчетам игроков, этот дефект напрямую связан с активацией новой версии генерации кадров и апскейлера на базе искусственного интеллекта. При переходе на старую версию FSR 3 или использовании нативного разрешения проблемы с изображением полностью исчезают.

Сообщество энтузиастов уже приступило к поиску временных решений, не дожидаясь официального патча. Часть пользователей предлагает откатить драйверы до предыдущих версий, однако этот метод блокирует доступ к улучшенным функциям новой архитектуры. Более продвинутые юзеры выяснили, что применение стороннего инструмента Optiscaler позволяет устранить артефакты в некоторых сценах. Кроме того, один из участников обсуждения обнаружил, что отключение эффекта Виньетирование в настройках графики игры может стабилизировать работу генератора кадров.