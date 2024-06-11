"Властелин колец" в стиле киберпанк: энтузиаст показал, как могло бы выглядеть Средиземье будущего

Энтузиаст с YouTube-канала Fantasy Images с помощью нейросети Midjourney создал киберпанковую версию "Властелина колец". Новая вселенная получила название "Кибервластелин чипов".
По сюжету Исильдур украл могущественный чип, и теперь Братство пытается вернуть его в башню "Арасаки". Гэндальф, узнав о краже Исильдуром могущественного чипа, понимает, что даже самый слабый хакер может изменить ход истории. Он поручает Фродо, теперь кибер-хоббиту, уничтожить чип, вставив его обратно в ИИ-ядро.
Тем временем, Warner Bros. официально работает над новым фильмом по "Властелину колец". Картина будет посвящена Голлуму и выйдет в 2026 году. Так же стало известно, что одна из жутких сцен в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty была вдохновлена "Властелином колец"
Жуткий чувак с черными метадоновыми кругами вокруг глаз это Голум иль Фродо?
Вот и я думаю что это всё-таки Голлум
Ну слава Богу что не Галадриель. Хотя как знать.
Всё блестит и сверкает, глянец повсюду выглядит забавно, но это всего лиж ролик и не более того вот если б сюжетный мод для кибершланга отэта да было бы реально годно.
Похожа на игру 18+ которые в стиме заполонили...
Энтузиасты все эти безработные, художники дизайнеры с кучей свободного времени.. клепают всякую дичь ради красивой картинки.
Нет, ради портфолио, что бы им дали тёплое место в студии. // Роман Климов
ну и что) клепают потому что могут) я не говорю что мне это нравится но я уважаю любое творение, и это не художники и не дизайнеры это нейросеть сам баловался такими нейронками)) в будущем каждый человек сможет делать фильмы такие которые им захочется и даже в главных ролях смогут сделать самого себя)