Вместе с патчем 2.1 для Cyberpunk 2077 переработают бой с Адамом Смэшером, а также внесут изменения в другие боссфайты

CD Projekt Red продолжает рассказывать о том, что войдет в обновление 2.1 для Cyberpunk 2077, которое появится 5 декабря вместе с Ultimate Edition.

Мы уже узнали, что вместе с патчем появится и система метро, но это еще не все - CD Projekt Red также объявила об улучшении боссфайтов в базовой версии Cyberpunk 2077, в том числе и Адама Смэшера. Этот злодей был в центре жалоб фанатов на протяжении многих лет, когда игроки сравнивали его способности в аниме Cyberpunk: Edgerunners и в игре. Бой, который должен быть одним из самых напряженных в игре, стал мемом: игроки находили способы обмануть Смэшера и легко его уничтожить.

В обновлении также появится возможность носить с собой радио и слушать различные радиостанции Cyberpunk 2077 даже вне автомобиля. Есть некоторые ограничения: игроки не смогут слушать его во время диалога или под заскриптованную музыку, но в этих случаях радио будет щелкать, как бы выключаясь, чтобы не разрушить погружение.

Гонки на машинах также скоро станут реиграбельными, то есть три гонки, доступные по квестовой линии Клэр Рассел, больше не будут единственными в Cyberpunk 2077. Сначала игроки должны пройти эти три гонки, но после этого с ними свяжется организатор гонок, и они смогут жечь резину по своему усмотрению. Победа в гонках даст игрокам скидки, а значит, они смогут приобрести новые автомобили дешевле.

CD Projekt Red даже добавит новые транспортные средства, включая пять мотоциклов и оригинальный Porsche 911 Джонни Сильверхэнда. Хотя подробностей пока мало, Саско намекнул, что новый автомобиль можно будет разблокировать с помощью совершенно нового квеста.

Транспорт тоже ждут изменения: вождение на мотоциклах будет полностью переработано — можно даже делать трюки и кидать ножи с мотоциклов. Часть шоссе, ранее перекрытая в Найт-Сити, по которой можно было проехать, но не было никакого движения, теперь превратилась в полноценную оживленную дорогу.

Разработчики также изменили настройки доступности, добавив специальное меню в Cyberpunk 2077. Сюда были перенесены все прежние настройки доступности, а также новые функции, такие как отключение таймера на взлом и некоторые другие.

CD Projekt Red дала понять, что это не все, что появится в новом патче, а полные примечания будут опубликованы за некоторое время до его запуска.

Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Liberty также доступно на ПК и консолях текущего поколения.