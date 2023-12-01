Вместе с патчем 2.1 для Cyberpunk 2077 переработают бой с Адамом Смэшером, а также внесут изменения в другие боссфайты

CD Projekt Red продолжает рассказывать о том, что войдет в обновление 2.1 для Cyberpunk 2077, которое появится 5 декабря вместе с Ultimate Edition.
Мы уже узнали, что вместе с патчем появится и система метро, но это еще не все - CD Projekt Red также объявила об улучшении боссфайтов в базовой версии Cyberpunk 2077, в том числе и Адама Смэшера. Этот злодей был в центре жалоб фанатов на протяжении многих лет, когда игроки сравнивали его способности в аниме Cyberpunk: Edgerunners и в игре. Бой, который должен быть одним из самых напряженных в игре, стал мемом: игроки находили способы обмануть Смэшера и легко его уничтожить.
В обновлении также появится возможность носить с собой радио и слушать различные радиостанции Cyberpunk 2077 даже вне автомобиля. Есть некоторые ограничения: игроки не смогут слушать его во время диалога или под заскриптованную музыку, но в этих случаях радио будет щелкать, как бы выключаясь, чтобы не разрушить погружение.
Гонки на машинах также скоро станут реиграбельными, то есть три гонки, доступные по квестовой линии Клэр Рассел, больше не будут единственными в Cyberpunk 2077. Сначала игроки должны пройти эти три гонки, но после этого с ними свяжется организатор гонок, и они смогут жечь резину по своему усмотрению. Победа в гонках даст игрокам скидки, а значит, они смогут приобрести новые автомобили дешевле.
CD Projekt Red даже добавит новые транспортные средства, включая пять мотоциклов и оригинальный Porsche 911 Джонни Сильверхэнда. Хотя подробностей пока мало, Саско намекнул, что новый автомобиль можно будет разблокировать с помощью совершенно нового квеста.
Транспорт тоже ждут изменения: вождение на мотоциклах будет полностью переработано — можно даже делать трюки и кидать ножи с мотоциклов. Часть шоссе, ранее перекрытая в Найт-Сити, по которой можно было проехать, но не было никакого движения, теперь превратилась в полноценную оживленную дорогу.
Разработчики также изменили настройки доступности, добавив специальное меню в Cyberpunk 2077. Сюда были перенесены все прежние настройки доступности, а также новые функции, такие как отключение таймера на взлом и некоторые другие.
CD Projekt Red дала понять, что это не все, что появится в новом патче, а полные примечания будут опубликованы за некоторое время до его запуска.
Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Liberty также доступно на ПК и консолях текущего поколения.
Кайф кайф,ждем.
Порш Сильверхенда и так в игре есть, как он может быть новым авто?
Будет новый порш с откидным верхом, что тут непонятного?
Надеюсь, новых багов не накинут
Ну да, в аниме одним своим видом внушал.
А в игре его ризиновой пиписькой убивали. Как-то не тянет на легенду Найт-сити.
Понятно. Лучше поздно чем никогда.
Наконец-то. Жаль, что в Next-Gen Ведьмаке 3, Эредина так не переработали. Аналогичная ситуация
Когда буду в первый раз проходить до концовки, будет интересно.
Того и гляди, они переобуются и скажут: "Ну по тёплому приёму DLC и последующих патчей... Так уж и быть! Сделаем ещё одно DLC!"
Чувствую что буквально так.
опять разговоры про какие-то "обновления", а игра все так же лажовая)) да, добавят метро, ну ок, хоть чем-то займут лохов-геймеров. а про боссфайты - так это просто смешно, одного адама сломали, а остальные-то какие??? эдак и я могу сказать, что "улучшил" бои в своей игре-демке. а про порше и мотоциклы вообще молчу - хоть бы сначала главные баги пофиксили, а не машинки добавляли. и гонки-то зачем, кому они нужны были в этой игре-фейле вообще? ну все, дальше опять одни обещания) а игра так и останется овном!
Вот это добротно. Я не один десяток часов суммарно просто круизил по городу или катался по пустоши, гонки станут приятным дополнением.
К моменту появления заданий по перегону авто, а соответственно и скидок, я уже покупаю и получаю по квестам 90% интересующих меня авто.
Да и во второй половине игры все равно деньги девать уже некуда.
Круто, только я надеюсь это не будет стопицотый клон Type 66 в новом скине. У них даже максималка почти не отличается.
Кстати очень удивился, когда посреди города обнаружил кусок заброшенной трассы.
Блин, ну годно. А если еще и FSR 3 сверху завезут, то я опять на сотню часов в оффлайн уйду)
По фср 3 надо ожидать подробностей ближе к выходу патча.
а там есть боссфайты? Кроме Смешера ни одного не заметил босса. Все остальное рядовые противники
Когда игра уже выйдет, чтоб ее можно было пройти как полноценную игру?