"Возвращение в Найт-Сити": второй сезон "Киберпанк: Бегущие по краю" вышел на Netflix

На Netflix стартовал второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Это самостоятельная история, не связанная с сюжетом первого сезона и Дэвидом Мартинесом. Действие разворачивается в Найт-Сити и рассказывает о новой команде, где переплетаются темы искупления, мести и выживания.

Главные герои: Уик «Кинг» Кингсли — легендарный наёмник, лишившийся всех киберимплантов; Ди — нетраннер из уничтоженного клана «Змеиный народ», одержимый местью; Талия Янг — беглянка из корпоративной семьи, примкнувшая к «Мальстрёму» и помешанная на имплантах; Роман Каракс — киноман, снимающий хронику выживания банды.

Над сезоном работали студия Trigger и CD Projekt Red. Режиссёр — Кай Икараси, сценаристы — Бартош Штыбор и Масахико Оцука. В аниме появился Хидео Кодзима: он озвучил Хидэёси Осиму, продюсера брейндансов из Cyberpunk 2077. Слоган сезона — «Ты не убежишь от собственного разума».

Все 10 эпизодов уже доступны на Netflix.