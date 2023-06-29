"Врали до конца": CDPR обвинили в "переписывании истории" Cyberpunk 2077

Журналист Forbes считает, что в студии до сих пор не признали плачевное техническое состояние игры на релизе
Журналист Forbes Пол Тасси прокомментировал интервью топ-менеджера CD Projekt RED сайту GamesIndustry. Колумнист не согласился со словами Миахала Платкова-Гилевски о том, что в какой-то момент Cyberpunk 2077 стало модно критиковать.
«Я не согласен, что критиковать игру стало модно. Это был один из худших консольных релизов, что я видел за свою жизнь. Даже когда Cyberpunk 2077 работала нормально, в ней не было возможностей, на которые все рассчитывали», — Пол Тасси.
Тасси считает, что разработчики Cyberpunk 2077 до сих пор не признали плачевного технического состояния игры на релизе, и не извинились за него. «Фактически они врали о качестве игры вплоть до самого релиза, утверждая, что на консолях она работает “удивительно хорошо“», — добавил Тасси.
«В последние несколько лет я был энтузиастом Cyberpunk и рассказал множеству людей, что теперь играть можно, и экшен стал гораздо лучше, чем на релизе. Однако слова разработчиков — это чистое переписывание истории».
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Потому что CDPR годами тратили бюджеты на рекламу игры больше, чем на саму игру.
Что толку от извинений? Надо просто смотреть на качество будущих проектов. К слову с апдейтом The Witcher 3: Wild Hunt, CDPR снова облажались (но он хоть бесплатный).
А лучшее оружие покупателей - не покупать игры с плохой оптимизацией. А ещё лучше - покупать и делать возврат. Так более доходчиво для разработчиков и издателей. А пока будут покупать и играть в неоптимизированные экскременты, постоянно выплачивая кредит за очередную видеокарту - никто особо шевелиться и не будет.
Магазины не дадут... Вот стим иной раз ругается слишком много возвратов делаете. А что делать если "демки" нет? И ли берешь а там кот в мешке. Смотрите и читайте отзывы, тут не котируются, т.к. вкусы у всех разные. И кто знает может именно Вам этот проект зайдет, и именно у Вас с разработчиком соспали конфигурации ПК. Де и времени на возврат ограничено, а порой бывает что в одном меню потратить его (лимит на возврат).
Возможно Вы правы, просто я игры предзаказываю и покупаю на релизе довольно редко.
Касаемо конфигурации - на YouTube полно видео с тестами на разных конфигурациях. Сам даже раньше записывал.
Не согласен. Я считаю апдейт Ведьмака 3 шикарным. Проблемные в нём только RTX технологии. Но если их не врубать, тогда это афигенное масштабное бесплатное обновление. Грех жаловаться на незначительные проблемы, которые большинства игроков даже не касаются.
Игры не должны хорошо работать на компах, которые построены на железе 10 летней давности. А ещё игры не обязаны хорошо работать в разрешениях выше, чем 1080p (1920x1080). Пора бы это понять и прекратить ныть о плохой оптимизации. Ибо плохая оптимизация обычно лечится очень просто. В одном случае выкидываешь свой 4К монитор и возвращаешься в 1080p. А в другом случае не пытаешься играть на компах с 10 летним железом. Хотя бы раз в 3-5 лет железо требуется обновлять.
Я вот вообще не догоняю - раньше выпускали полноценные демо, простите замокала бур - то есть, огрызок релизной версииъ А сейчас 90% игр обходится цчганско-шантажистским фантомом 2 часов, мате играю что имеют демо, на масс под «демо» подразумевают кусок отнюдь не релизной версии и даже не раннего доступа, а недопиленной беты, в которой, по обещаниям самих разработчиков, все может 33 раза поменяться
Эи, игры должны нормально работать на железе, указанном в системных требованиях. А уж 1про то, как они не обязаны хорошо работать на высоких разрешениях… Брух из брух, это насколько же надо с больной головы на здоровую валить
Конченые уроды. До сих лапшу на уши вешают. Ничему не учпться .
Этим бездарным и криворуким сказочникам стоит напомнить про порт игры Saints Row 2 на ПК. Да да, именно CDRP были ответственны за то какой отвратительный порт на ПК. Что ксается КП77, то мне после релиза не особо хочется играть, скучно и не интересно.
Я играл на пк и конечно багов было в начале очень много. Но лично меня это не очень напрягало, а вот сама история в игре и слишком много дрочева не понравилось
Стало. Но именно потому что было за что.
Вот именно, что консольный релиз. На ПК с технической точки зрения в целом всё было ОК с первых дней.
Не вижу лжи. ПК релиз в целом был ОК! Ничем не хуже релизов Ведьмака 2 и Ведьмака 1, которые технически были очень убоги и намного хуже релиза Киберпанка 2077. На консолях Sony, не забываем, есть механизм проверки игр до публикации. Sony обязаны проверять работоспособность игр и затем давать, либо зелёный цвет, либо красный. Sony дали зелёный цвет. В консольном релизе виноваты только Sony и больше никто. Ибо они сами пропустили консольную версию киберпанка без необходимых проверок со своей стороны.
Я полностью согласен с этим утверждением по одной простой причине. Ибо я знаю огромное количество игр, которые технически сделаны намного хуже киберпанка. Это игры как вышедшие до киберпанка, так и после. Но интернет не шумит. Интернет молчит. Другое дело Cyberpunk 2077 - его настолько модно критиковать, что даже сейчас, когда в игре починили всё что только можно, что нужно и не нужно, когда починили вообще всё практически, всё равно находятся модные индивидуумы, которые продолжают критиковать Cyberpunk 2077 за баги, которых давным-давно в киберпанке нет. Одним словом - модно!
>починили всё что только можно
ахахаха, ну ты шутник)
Зачем же так тупо врать? Я Ведьмака 1 прошел раз 5 в свое время. И не могу вспомнить ни одного бага.
Сама по себе кривость реализации геймплея + оптимизация в купеческом квартале...
Ну, это была их первая полноценная игра, да еще и на чужом устарелом движке. На нем делалась еще древняя Jade Empire.
Ную справедливости ради, на релизе он был пройден или уже во времена Enhanced Edition - большая разница