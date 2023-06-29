"Врали до конца": CDPR обвинили в "переписывании истории" Cyberpunk 2077

Журналист Forbes считает, что в студии до сих пор не признали плачевное техническое состояние игры на релизе

Журналист Forbes Пол Тасси прокомментировал интервью топ-менеджера CD Projekt RED сайту GamesIndustry. Колумнист не согласился со словами Миахала Платкова-Гилевски о том, что в какой-то момент Cyberpunk 2077 стало модно критиковать.

«Я не согласен, что критиковать игру стало модно. Это был один из худших консольных релизов, что я видел за свою жизнь. Даже когда Cyberpunk 2077 работала нормально, в ней не было возможностей, на которые все рассчитывали», — Пол Тасси.

Тасси считает, что разработчики Cyberpunk 2077 до сих пор не признали плачевного технического состояния игры на релизе, и не извинились за него. «Фактически они врали о качестве игры вплоть до самого релиза, утверждая, что на консолях она работает “удивительно хорошо“», — добавил Тасси.

«В последние несколько лет я был энтузиастом Cyberpunk и рассказал множеству людей, что теперь играть можно, и экшен стал гораздо лучше, чем на релизе. Однако слова разработчиков — это чистое переписывание истории».

Единственное сюжетное дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года. DLC будет доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.