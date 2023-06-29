Cyberpunk 2077 10.12.2020
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"Врали до конца": CDPR обвинили в "переписывании истории" Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Журналист Forbes считает, что в студии до сих пор не признали плачевное техническое состояние игры на релизе

Журналист Forbes Пол Тасси прокомментировал интервью топ-менеджера CD Projekt RED сайту GamesIndustry. Колумнист не согласился со словами Миахала Платкова-Гилевски о том, что в какой-то момент Cyberpunk 2077 стало модно критиковать.

«Я не согласен, что критиковать игру стало модно. Это был один из худших консольных релизов, что я видел за свою жизнь. Даже когда Cyberpunk 2077 работала нормально, в ней не было возможностей, на которые все рассчитывали», — Пол Тасси.

Тасси считает, что разработчики Cyberpunk 2077 до сих пор не признали плачевного технического состояния игры на релизе, и не извинились за него. «Фактически они врали о качестве игры вплоть до самого релиза, утверждая, что на консолях она работает “удивительно хорошо“», — добавил Тасси.

«В последние несколько лет я был энтузиастом Cyberpunk и рассказал множеству людей, что теперь играть можно, и экшен стал гораздо лучше, чем на релизе. Однако слова разработчиков — это чистое переписывание истории».

Единственное сюжетное дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года. DLC будет доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
warp 37

Потому что CDPR годами тратили бюджеты на рекламу игры больше, чем на саму игру.

Что толку от извинений? Надо просто смотреть на качество будущих проектов. К слову с апдейтом The Witcher 3: Wild Hunt, CDPR снова облажались (но он хоть бесплатный).

А лучшее оружие покупателей - не покупать игры с плохой оптимизацией. А ещё лучше - покупать и делать возврат. Так более доходчиво для разработчиков и издателей. А пока будут покупать и играть в неоптимизированные экскременты, постоянно выплачивая кредит за очередную видеокарту - никто особо шевелиться и не будет.

10
GuyverDark
А ещё лучше - покупать и делать возврат.

Магазины не дадут... Вот стим иной раз ругается слишком много возвратов делаете. А что делать если "демки" нет? И ли берешь а там кот в мешке. Смотрите и читайте отзывы, тут не котируются, т.к. вкусы у всех разные. И кто знает может именно Вам этот проект зайдет, и именно у Вас с разработчиком соспали конфигурации ПК. Де и времени на возврат ограничено, а порой бывает что в одном меню потратить его (лимит на возврат).

0
warp 37 GuyverDark

Возможно Вы правы, просто я игры предзаказываю и покупаю на релизе довольно редко.

Касаемо конфигурации - на YouTube полно видео с тестами на разных конфигурациях. Сам даже раньше записывал.

0
Janekste

Не согласен. Я считаю апдейт Ведьмака 3 шикарным. Проблемные в нём только RTX технологии. Но если их не врубать, тогда это афигенное масштабное бесплатное обновление. Грех жаловаться на незначительные проблемы, которые большинства игроков даже не касаются.

А лучшее оружие покупателей - не покупать игры с плохой оптимизацией.

Игры не должны хорошо работать на компах, которые построены на железе 10 летней давности. А ещё игры не обязаны хорошо работать в разрешениях выше, чем 1080p (1920x1080). Пора бы это понять и прекратить ныть о плохой оптимизации. Ибо плохая оптимизация обычно лечится очень просто. В одном случае выкидываешь свой 4К монитор и возвращаешься в 1080p. А в другом случае не пытаешься играть на компах с 10 летним железом. Хотя бы раз в 3-5 лет железо требуется обновлять.

1
AndreySolovyov GuyverDark

Я вот вообще не догоняю - раньше выпускали полноценные демо, простите замокала бур - то есть, огрызок релизной версииъ А сейчас 90% игр обходится цчганско-шантажистским фантомом 2 часов, мате играю что имеют демо, на масс под «демо» подразумевают кусок отнюдь не релизной версии и даже не раннего доступа, а недопиленной беты, в которой, по обещаниям самих разработчиков, все может 33 раза поменяться

0
AndreySolovyov Janekste

Эи, игры должны нормально работать на железе, указанном в системных требованиях. А уж 1про то, как они не обязаны хорошо работать на высоких разрешениях… Брух из брух, это насколько же надо с больной головы на здоровую валить

0
ToOldforTHIS

Конченые уроды. До сих лапшу на уши вешают. Ничему не учпться .

4
Maxthon80

Этим бездарным и криворуким сказочникам стоит напомнить про порт игры Saints Row 2 на ПК. Да да, именно CDRP были ответственны за то какой отвратительный порт на ПК. Что ксается КП77, то мне после релиза не особо хочется играть, скучно и не интересно.

3
Уильям Аркетт

Я играл на пк и конечно багов было в начале очень много. Но лично меня это не очень напрягало, а вот сама история в игре и слишком много дрочева не понравилось

2
Кей Овальд

Стало. Но именно потому что было за что.

1
Janekste
один из худших консольных релизов

Вот именно, что консольный релиз. На ПК с технической точки зрения в целом всё было ОК с первых дней.

Фактически они врали о качестве игры вплоть до самого релиза

Не вижу лжи. ПК релиз в целом был ОК! Ничем не хуже релизов Ведьмака 2 и Ведьмака 1, которые технически были очень убоги и намного хуже релиза Киберпанка 2077. На консолях Sony, не забываем, есть механизм проверки игр до публикации. Sony обязаны проверять работоспособность игр и затем давать, либо зелёный цвет, либо красный. Sony дали зелёный цвет. В консольном релизе виноваты только Sony и больше никто. Ибо они сами пропустили консольную версию киберпанка без необходимых проверок со своей стороны.

в какой-то момент Cyberpunk 2077 стало модно критиковать

Я полностью согласен с этим утверждением по одной простой причине. Ибо я знаю огромное количество игр, которые технически сделаны намного хуже киберпанка. Это игры как вышедшие до киберпанка, так и после. Но интернет не шумит. Интернет молчит. Другое дело Cyberpunk 2077 - его настолько модно критиковать, что даже сейчас, когда в игре починили всё что только можно, что нужно и не нужно, когда починили вообще всё практически, всё равно находятся модные индивидуумы, которые продолжают критиковать Cyberpunk 2077 за баги, которых давным-давно в киберпанке нет. Одним словом - модно!

-10
PuserG

>починили всё что только можно

ахахаха, ну ты шутник)

6
0ncnjqybr
Ничем не хуже релизов Ведьмака 2 и Ведьмака 1, которые технически были очень убоги и намного хуже релиза Киберпанка

Зачем же так тупо врать? Я Ведьмака 1 прошел раз 5 в свое время. И не могу вспомнить ни одного бага.

1
OculusMortem 0ncnjqybr
И не могу вспомнить ни одного бага.

Сама по себе кривость реализации геймплея + оптимизация в купеческом квартале...

0
0ncnjqybr OculusMortem

Ну, это была их первая полноценная игра, да еще и на чужом устарелом движке. На нем делалась еще древняя Jade Empire.

1
AndreySolovyov 0ncnjqybr

Ную справедливости ради, на релизе он был пройден или уже во времена Enhanced Edition - большая разница

0