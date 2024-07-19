Все секреты в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 были тщательно продуманы

Ведущий дизайнер квестов для Cyberpunk 2077 Павел Саско немного рассказал о процессе создания всевозможных секретов, которые можно найти в играх CD Projekt Red. Разработчик также не забыл похвалить сообщество, стремящееся разгадать их во что бы то ни стало.

Не так давно Павел Саско в подкасте Flow Games рассказал почему разработчики должны анализировать мышление стримеров во время прохождения игр.

Знаете, я всегда говорю своим дизайнерам: "Посмотрите, как кто-то играет в вашу игру вживую. Смотрите на ютуберов, стримеров, потому что вы увидите, как они думают". Мы столько всего сделали в играх, основываясь на предпосылках: "кто-нибудь да найдет ее, а потом и другие люди тоже так сделают".

Саско привел популярный код FF:06:B5, встречающийся в некоторых местах Ночного города, в качестве примера идеальной головоломки, которую невозможно решить в одиночку. Тайна, окружающая это скопление букв и цифр, стала настоящей легендой. Спустя несколько лет и множество различных теорий геймеры нашли несколько подсказок, ведущих к таинственной и немного жутковатой сцене, которая может получить развитие в сиквеле Cyberpunk 2077.

Это невероятно сложная задача, которую мы придумали, в то же время мы не хотели, чтобы каждый мог пройти этот сверхсложный путь, поскольку он немного утомителен. В то же время мы хотели, чтобы все получили от этого удовольствие. Но сообщество сумело решить эту сложную задачу, чтобы все могли ею насладиться, - пояснил разработчик.

При этом Саско не преминул похвалить и самопровозглашенных детективов, назвав их "удивительными людьми" и восхитившись их образом мышления.