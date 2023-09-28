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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 589 оценок

Все сложности позади: готова машинная озвучка для игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

SubstantialDuke
Новости

Привет, друзья! У меня есть потрясающая новость для всех поклонников игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Все сложности, с которыми мы столкнулись при создании русской озвучки для этой игры, наконец-то позади!

Одной из главных сложностей в создании русской машинной озвучки была распаковка ресурсов игры. Так как инструменты для этого еще не вышли и приходилось использовать их ранние сборки.

Следующим шагом было сопоставление голосов персонажей с русскими. Эта задача требовала не только креативности, но и внимательности.

Результаты и готовый дистрибутив

И вот, наконец, наша команда справилась со всеми трудностями и получился потрясающий результат! Мы собрали русскую озвучку для игры, которая теперь готова к использованию.

Теперь каждый фанат игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty может насладиться игрой на русском языке, полностью погружаясь в футуристическую атмосферу и захватывающий сюжет. Мы надеемся, что наша работа принесет вам удовольствие и добавит новые эмоции к вашему игровому опыту.

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-21
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Kitocun

Блевотня а не озвучка

13
РикоЧико

Ну да. Нейронки же лучше могут.

-4
WeirdVaylen

а что ты хотел от нейронки то? что есть то есть. и на этом спс

0
IndecisiveBeast

играй на английском, тебе кто запрещает?

0
hell_alive

Оно ещё и платное? Чур меня.

8
юрий uuuuu

Хах 😂 ну очень весело играть конечно будет ,но ну нафиг . Особенно порадовало перевод авава . Писец ребята . Я не хочу ржать до слез проходя длс .

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

По моему это не та озвучка которую делали для трейлера, там прям реально казалось, что не отличить от реальных голосов.

https://www.youtube.com/@RedpaX - оригинальный канал с той озвучкой

3
Umertviya

Да, это не та. Тут более топорная а там куда больше времени нужно потратить, чтобы подогнать под реальные голоса. Но работы ведутся и это радует.

0
wiezmin

Поржал, спасибо!

2
natrogrii

Ну уж тогда бы надо как то английский заглушить, ибо не совсем норм получается, а по качеству... а что вы хотели?..нейронка пока на такой стадии, и то хоть что то, далее, возможно, уже и с выражением говорить будут.

1
YouCantStopMe

ужасный перевод... лучше сабы)

1
Artery Kaulitz

Я просто напомню, что лежит в файлах DLC (ep1):

0
Дмитрий Добрый Вечер

А сколько ждать??

0
IndecisiveBeast Дмитрий Добрый Вечер

министр обороны сказал же - минимум до 2025 года. А там и 2030 не далеко, ну а ещё ближе 2050

-3
Дмитрий Добрый Вечер IndecisiveBeast

Ну в файлах то есть =))))))))))))))))Жаль сарказм не понимаешь)

0
IndecisiveBeast Дмитрий Добрый Вечер

это пустые файлы? ты думаешь пшеки дураки? они бы выложили файлы с русскими переводом в дистрибутив и просто бы его отключили?

0
Иван Бреусов

Это заглушка, я пробовал поменять местами файл с русским голосом на файл с английским и ничего не поменялось

0
Алекс Сазонов

Поверните на право,на дублер....

0
andgeka

Получилось ровно посредине, между официальной русской и англо-саксонским-идишем. Ну может чутка лучшее, т.к. на английском окромя Киану, по ходу, одни фрики..

0
Tommy.

Кто в здравом уме скачает это и установит? Я бы даже под дулом пистолета не стал.

0
Никита Дроздоvv

чушь а не озвучка

0
ALEX-220

Спасибо поржал😂 потрясающе еще такого дерьма не видел 😂

0
Twiceasniceasguys

Проще подучить английский, чем насиловать свои уши и мозг подобным.

0
Armen 88

Какая мерзость

0
Legend_of_the_Hero

"Это пёсий город, забей!"

0
VaZZers

Платно? Сча пшеки засудят! Нанимайте адвокатов!

-2
IndecisiveBeast

а что они им сделают? через кого засудят? в РФ их нет, в США? ну так в США и Путина осудили, а толку?

0
VaZZers IndecisiveBeast

Вот именно

0
Serpentrage IndecisiveBeast

Сони это не мешает, выигрывать суды в россии хотя они ушли с рынка.

0
IndecisiveBeast Serpentrage

с кем они тут судиться будут? с никнеймом в инете? пусть на gamevoice подают в суд, этих не жалко, всё на них свалим, вот где предатели настоящие!

0
Serpentrage IndecisiveBeast

Сони только за последний месяц выиграли несколько судов в россии у вайлдберрис по контрафакту.

0
Alexandr_Nem

кайф

-3
IndecisiveBeast

ну вот, простая команда русских людей создала озвучку, СПАСИБО! пшекам на злобу дня, ну и gavevoice сколько собирали? 20 млн? а тут за 600 руб люди всю работу сделали для простого народа! СПАСИБО

-3
Serpentrage

Ты хоть видео смотрел? нахер - это!

1
IndecisiveBeast Serpentrage

ничего, я всё детство смотрел фильмы с гнусавым переводом и всё понимал - там Чак Норрис всем с вертушки раздавал

0
Serpentrage IndecisiveBeast

Я тоже смотрел, но ты сейчас не в 90 и английский был основным предметом. Лучше оно чем это.

0
RickeyIMBA

Ну оригинальная русская озвучка не далеко ушла) с кастом актеров которые не имеют никаких актерских данных, чего женская Ви стоит, озвучивает как русские сериалы без души какой либо будто по бумажке читает

-3
RickeyIMBA

Можете сто минусов поставить но английская именно в киберпанке лучше на три головы, потому что там озвучивали реальные актеры а не всякий сброд

-2
Stinger_Max
-4