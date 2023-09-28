Все сложности позади: готова машинная озвучка для игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Привет, друзья! У меня есть потрясающая новость для всех поклонников игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Все сложности, с которыми мы столкнулись при создании русской озвучки для этой игры, наконец-то позади!
Одной из главных сложностей в создании русской машинной озвучки была распаковка ресурсов игры. Так как инструменты для этого еще не вышли и приходилось использовать их ранние сборки.
Следующим шагом было сопоставление голосов персонажей с русскими. Эта задача требовала не только креативности, но и внимательности.
Результаты и готовый дистрибутив
И вот, наконец, наша команда справилась со всеми трудностями и получился потрясающий результат! Мы собрали русскую озвучку для игры, которая теперь готова к использованию.
Теперь каждый фанат игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty может насладиться игрой на русском языке, полностью погружаясь в футуристическую атмосферу и захватывающий сюжет. Мы надеемся, что наша работа принесет вам удовольствие и добавит новые эмоции к вашему игровому опыту.
Блевотня а не озвучка
Ну да. Нейронки же лучше могут.
а что ты хотел от нейронки то? что есть то есть. и на этом спс
играй на английском, тебе кто запрещает?
Оно ещё и платное? Чур меня.
Хах 😂 ну очень весело играть конечно будет ,но ну нафиг . Особенно порадовало перевод авава . Писец ребята . Я не хочу ржать до слез проходя длс .
По моему это не та озвучка которую делали для трейлера, там прям реально казалось, что не отличить от реальных голосов.
https://www.youtube.com/@RedpaX - оригинальный канал с той озвучкой
Да, это не та. Тут более топорная а там куда больше времени нужно потратить, чтобы подогнать под реальные голоса. Но работы ведутся и это радует.
Поржал, спасибо!
Ну уж тогда бы надо как то английский заглушить, ибо не совсем норм получается, а по качеству... а что вы хотели?..нейронка пока на такой стадии, и то хоть что то, далее, возможно, уже и с выражением говорить будут.
ужасный перевод... лучше сабы)
Я просто напомню, что лежит в файлах DLC (ep1):
А сколько ждать??
министр обороны сказал же - минимум до 2025 года. А там и 2030 не далеко, ну а ещё ближе 2050
Ну в файлах то есть =))))))))))))))))Жаль сарказм не понимаешь)
это пустые файлы? ты думаешь пшеки дураки? они бы выложили файлы с русскими переводом в дистрибутив и просто бы его отключили?
Это заглушка, я пробовал поменять местами файл с русским голосом на файл с английским и ничего не поменялось
Поверните на право,на дублер....
Получилось ровно посредине, между официальной русской и англо-саксонским-идишем. Ну может чутка лучшее, т.к. на английском окромя Киану, по ходу, одни фрики..
Кто в здравом уме скачает это и установит? Я бы даже под дулом пистолета не стал.
чушь а не озвучка
Спасибо поржал😂 потрясающе еще такого дерьма не видел 😂
Проще подучить английский, чем насиловать свои уши и мозг подобным.
Какая мерзость
"Это пёсий город, забей!"
Платно? Сча пшеки засудят! Нанимайте адвокатов!
а что они им сделают? через кого засудят? в РФ их нет, в США? ну так в США и Путина осудили, а толку?
Вот именно
Сони это не мешает, выигрывать суды в россии хотя они ушли с рынка.
с кем они тут судиться будут? с никнеймом в инете? пусть на gamevoice подают в суд, этих не жалко, всё на них свалим, вот где предатели настоящие!
Сони только за последний месяц выиграли несколько судов в россии у вайлдберрис по контрафакту.
кайф
ну вот, простая команда русских людей создала озвучку, СПАСИБО! пшекам на злобу дня, ну и gavevoice сколько собирали? 20 млн? а тут за 600 руб люди всю работу сделали для простого народа! СПАСИБО
Ты хоть видео смотрел? нахер - это!
ничего, я всё детство смотрел фильмы с гнусавым переводом и всё понимал - там Чак Норрис всем с вертушки раздавал
Я тоже смотрел, но ты сейчас не в 90 и английский был основным предметом. Лучше оно чем это.
Ну оригинальная русская озвучка не далеко ушла) с кастом актеров которые не имеют никаких актерских данных, чего женская Ви стоит, озвучивает как русские сериалы без души какой либо будто по бумажке читает
Можете сто минусов поставить но английская именно в киберпанке лучше на три головы, потому что там озвучивали реальные актеры а не всякий сброд