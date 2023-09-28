Все сложности позади: готова машинная озвучка для игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Привет, друзья! У меня есть потрясающая новость для всех поклонников игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Все сложности, с которыми мы столкнулись при создании русской озвучки для этой игры, наконец-то позади!

Одной из главных сложностей в создании русской машинной озвучки была распаковка ресурсов игры. Так как инструменты для этого еще не вышли и приходилось использовать их ранние сборки.

Следующим шагом было сопоставление голосов персонажей с русскими. Эта задача требовала не только креативности, но и внимательности.

Результаты и готовый дистрибутив

И вот, наконец, наша команда справилась со всеми трудностями и получился потрясающий результат! Мы собрали русскую озвучку для игры, которая теперь готова к использованию.

Теперь каждый фанат игры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty может насладиться игрой на русском языке, полностью погружаясь в футуристическую атмосферу и захватывающий сюжет. Мы надеемся, что наша работа принесет вам удовольствие и добавит новые эмоции к вашему игровому опыту.