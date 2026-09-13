Вслед за "Ведьмаком" в Battle.net появится и Cyberpunk 2077 - Overwatch получит коллаборацию с Cyberpunk: Edgerunners

Еще одним неожиданным, но приятным анонсом BlizzCon 2026 стали вести от CD PROJEKT RED. Польская студия и компания Blizzard Entertainment объявили о расширении партнерства. В результате чего фанаты получат не только "Ведьмака" - до конца года в Battle.net состоится релиз ролевого экшена Cyberpunk 2077.

Пользователи платформы смогут купить базовую версию игры и сюжетное дополнение Phantom Liberty по отдельности. Также в магазине появится полное издание Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Точную дату выхода проекта в лаунчере разработчики обещают назвать позже.

Сотрудничество двух компаний не ограничится простым размещением игр в магазине. На панели, посвященной 30-летию Battle.net, создатели анонсировали совместные внутриигровые события. В 2027 году в шутере Overwatch пройдет масштабный кроссовер с аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners. Игроки получат контент по мотивам первого и грядущего второго сезонов. К слову, продолжение сериала стартует на Netflix уже 20 октября.

Напомним, что появление Cyberpunk 2077 в Battle.net продолжает новую стратегию польской студии. Ранее было объявлено, что 29 сентября в сервисе Blizzard выйдет некстген-версия The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.

Для поклонников вселенной Геральта из Ривии авторы подготовили отдельный сюрприз. В Diablo IV появится эксклюзивный облик знаменитого ведьмака для класса Варвар. Эту экипировку бесплатно получат все покупатели грядущего расширения Songs of the Past, релиз которого намечен на 2027 год. Разработчики также добавили, что в будущем игроков Diablo IV ждет еще больше тематического контента по «Ведьмаку».