Второй сезон Cyberpunk: Edgerunners выйдет осенью 2026 года - CD PROJEKT RED раскрыла дату премьеры и новых героев

CD PROJEKT RED официально объявила, когда зрители смогут увидеть продолжение аниме Cyberpunk: Edgerunners. Премьера второго сезона состоится осенью 2026 года. Как и в случае с первым сезоном, производством занимается японская студия Trigger, а новые подробности проекта обещают раскрыть уже 4 июля в рамках Anime Expo.

Одновременно с анонсом даты выхода разработчики представили досье на нескольких ключевых персонажей, которым предстоит стать центральными фигурами новой самостоятельной истории в Найт-Сити.

Одним из главных героев станет Роман Каракс — молодой киноман, одержимый идеей запечатлеть «настоящую правду» о городе, давно утратившем интерес к кино. Ди — талантливый нетраннер из Змеиного народа, мастерски владеющий как программным кодом, так и оружием. Его главная цель — найти убийцу, уничтожившего весь его клан.

Еще одним важным персонажем станет Уик Кингсли — бывший легендарный наемник по прозвищу Кинг. Когда-то он считался одним из лучших профессионалов Найт-Сити, однако к событиям нового сезона заметно постарел, утратил прежнюю форму и теперь живет в тени собственной славы.

Компанию им составит Талия Янг — загадочная девушка в маске, выросшая среди корпоративной элиты. Несмотря на происхождение, ее привлекают хромированные импланты, насилие и криминальный мир, а ее истинные мотивы пока остаются неизвестными.

В отличие от первого сезона, продолжение расскажет совершенно новую историю с другим актерским составом. Таким образом, Cyberpunk: Edgerunners расширит вселенную Cyberpunk 2077, вновь показав Найт-Сити глазами новых героев и подтвердив курс CD PROJEKT RED на развитие франшизы не только в играх, но и в анимации.